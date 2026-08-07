Тренд чи користь? Чи справді гаряча вода зранку покращує здоров’я

У TikTok, Instagram та YouTube тисячі блогерів радять починати день саме зі склянки теплої води, обіцяючи майже миттєвий ефект: покращення травлення, очищення організму від токсинів, прискорення обміну речовин, здоровішу шкіру, кращу роботу мозку та навіть схуднення. Часто ці рекомендації пов’язують із традиційною китайською медициною або іншими східними практиками, де теплі напої вважаються більш «гармонійними» для організму, ніж холодні.

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Однак сучасна доказова медицина оцінює подібні твердження зовсім інакше. Більшість заяв про «магічні» властивості гарячої води не підтверджуються якісними клінічними дослідженнями. Це не означає, що тепла вода не має жодних переваг. Просто її користь набагато скромніша й залежить насамперед від того, чи людина загалом отримує достатньо рідини протягом дня, а не від температури напою. Тому відповідь на питання, чи варто починати пити гарячу воду щодня, виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд.

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Найчастіше прихильники цієї звички говорять про покращення травлення. І певне наукове підґрунтя тут дійсно існує, хоча воно зовсім не таке масштабне, як це описують у соцмережах. Вода будь-якої температури необхідна для нормальної роботи травної системи. Вона бере участь у формуванні травних соків, допомагає переміщенню їжі кишківником та підтримує нормальну консистенцію калових мас. Саме достатня гідратація, а не температура води, є одним із ключових факторів профілактики закрепів.

Втім, кілька досліджень показують, що саме тепла вода може дещо прискорювати спорожнення шлунка після операцій або при окремих порушеннях моторики травного тракту. Наприклад, клінічне дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Gastroenterology, показало, що тепла вода проходить через шлунок трохи швидше, ніж холодна, хоча різниця є відносно невеликою і навряд чи матиме суттєве значення для здорових людей.

Не менш популярна теза стосується того, що гаряча вода нібито «розганяє» кровообіг. Насправді теплі напої дійсно можуть викликати короткочасне розширення поверхневих судин. Саме тому після чашки теплого чаю або гарячої води люди часто відчувають приємне тепло. Однак це локальна фізіологічна реакція, яка триває недовго і не означає, що людина починає мати кращий кровообіг або менший ризик серцево-судинних захворювань.

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Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association) не включає температуру води до чинників профілактики серцево-судинних хвороб. Основними залишаються фізична активність, контроль артеріального тиску, здорове харчування, відмова від куріння та підтримання нормальної маси тіла.

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Ще один популярний аргумент блогерів — гаряча вода нібито «виводить токсини». Саме це твердження сучасна медицина вважає одним із найбільш поширених міфів. Організм людини не потребує спеціальних напоїв для очищення. Виведення продуктів обміну забезпечують печінка, нирки, легені та кишечник. Якщо ці органи здорові, вони чудово виконують свою роботу незалежно від того, чи п'є людина холодну, теплу або гарячу воду. Про це прямо говорить British Dietetic Association, яка відносить детокс-дієти та «очищувальні» напої до поширених псевдонаукових практик.

Соціальні мережі також активно просувають думку, що гаряча вода покращує роботу мозку. Насправді ситуація дещо інша. Мозок дуже чутливий до навіть незначного зневоднення. Уже втрата близько 1−2% рідини від маси тіла може погіршувати концентрацію, швидкість мислення, короткочасну пам’ять та настрій. Цей ефект неодноразово підтверджувався клінічними дослідженнями, зокрема систематичним оглядом, опублікованим у Nutrition Reviews. Однак жодних доказів того, що саме тепла вода працює краще за холодну для когнітивної функції, наразі не існує. Важливо саме підтримувати достатній рівень гідратації.

Схожа ситуація і зі шкірою. TikTok часто обіцяє, що гаряча вода зробить обличчя сяючим та молодшим. Наукові дані свідчать, що достатнє споживання води справді допомагає підтримувати нормальну гідратацію шкіри, особливо якщо людина раніше пила замало рідини. Це підтверджує дослідження, опубліковане в Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. Втім, температура води не має доведеного впливу на синтез колагену, появу зморшок чи швидкість старіння.

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Ще один популярний міф стосується схуднення. Прихильники гарячої води нерідко стверджують, що вона пришвидшує обмін речовин. Насправді після вживання будь-якої води організм витрачає певну кількість енергії на її нагрівання або охолодження до температури тіла, але цей ефект настільки малий, що практично не впливає на масу тіла.

Натомість вода перед прийомом їжі справді може допомогти зменшити кількість спожитих калорій. У рандомізованому клінічному дослідженні, опублікованому в Obesity, люди середнього та старшого віку, які випивали приблизно 500 мл води за 30 хвилин до їжі, худнули ефективніше за тих, хто цього не робив. Важливо, що в цьому дослідженні ключову роль відігравав саме об'єм випитої води, а не її температура.

Чому ж тоді багато людей щиро відчувають покращення після теплої води? Пояснення доволі просте. Теплі напої часто допомагають розслабитися, особливо вранці або ввечері. Вони можуть створювати відчуття комфорту, стимулювати повільніше пиття та сприяти формуванню корисного ритуалу. У холодну пору року саме тепла вода часто дозволяє людині випити більше рідини, ніж холодна.

Крім того, теплі напої здатні полегшувати симптоми застуди. Класичне дослідження, опубліковане в Rhinology, показало, що гарячі напої можуть тимчасово зменшувати закладеність носа, біль у горлі та створювати суб'єктивне відчуття полегшення. Однак існує й важливе застереження. Дуже гарячі напої можуть бути небезпечними. У 2016 році Міжнародне агентство з вивчення раку (International Agency for Research on Cancer, IARC) дійшло висновку, що регулярне вживання напоїв температурою понад 65 °C ймовірно підвищує ризик розвитку раку стравоходу через хронічне термічне ушкодження слизової оболонки. Саме тому більшість гастроентерологів радять пити не окріп, а просто теплу воду комфортної температури.

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Отже, чи варто починати день із теплої води? Якщо вам подобається її смак і після неї ви почуваєтеся комфортніше — так, це цілком здорова звичка. Вона може допомогти підтримувати достатній рівень гідратації, трохи полегшувати травлення в окремих людей та створювати приємний ранковий ритуал. Але очікувати, що гаряча вода очистить організм від токсинів, омолодить шкіру, прискорить метаболізм або стане профілактикою серцево-судинних чи неврологічних захворювань, не варто. На сьогодні жодне велике клінічне дослідження не підтвердило цих ефектів.

І якщо й існує універсальна порада, яку одностайно підтримують науковці, то вона звучить набагато простіше: пийте достатньо води щодня в тій температурі, за якої вам найкомфортніше. Для здоров’я значно важливіше скільки ви п'єте, ніж наскільки гарячою є вода у вашій склянці.