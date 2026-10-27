Чи може чорна кава натщесерце підвищити рівень цукру в крові?

Чорна кава без цукру справді не містить значної кількості вуглеводів, однак це не означає, що кофеїн ніяк не впливає на обмін глюкози.

Кофеїн може активувати симпатичну нервову систему й підвищувати рівень адреналіну. Це, своєю чергою, стимулює вивільнення глюкози з печінки та може тимчасово зменшувати чутливість тканин до інсуліну. У контрольованому дослідженні кофеїн знижував інсулінову чутливість у здорових людей приблизно на 15%, одночасно підвищуючи рівень адреналіну.

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Чому ефект може бути помітнішим вранці

Після пробудження організм природним чином переходить у стан підвищеної активності. Рівень кортизолу вранці вищий, ніж увечері, а кофеїн додатково може стимулювати його секрецію. Це не означає, що поєднання ранкового кортизолу та чашки кави обов’язково призведе до небезпечного підвищення глюкози. У здорової людини організм має механізми, які підтримують рівень цукру в крові в досить вузькому діапазоні. Але кофеїн може тимчасово змінювати цю рівновагу, особливо якщо людина вже має порушення регуляції глюкози.

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Що відбувається, якщо випити каву перед їжею

Є дані, що кава з кофеїном може впливати на реакцію організму на наступний прийом їжі. В одному з рандомізованих досліджень здорові чоловіки отримували кофеїнову або декофеїнізовану каву перед їжею. Після кофеїнової кави рівень глюкози після їжі був вищим, а інсулінова чутливість — нижчою.

Подібний ефект спостерігали й у людей із цукровим діабетом 2 типу. В одному невеликому перехресному дослідженні чашка кофеїнового еспресо після нічного голодування перед тестом на толерантність до глюкози призводила до дещо більшого підйому глюкози, ніж вода або декофеїнізована кава. При цьому суттєвої різниці в показниках інсулінової чутливості між напоями не виявили.

Тому проблема, якщо вона виникає, пов’язана не стільки з тим, що кава «подразнює порожній шлунок», скільки з дією кофеїну на гормональні та метаболічні процеси. І це не обов’язково означає, що після кави рівень глюкози спочатку різко підскочить, а потім так само різко впаде.

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Хто може бути чутливішим до кофеїну

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Найбільше уваги варто приділяти не самому факту вживання кави натщесерце, а індивідуальній реакції. Люди з цукровим діабетом або порушеною толерантністю до глюкози можуть помічати більш виражений вплив кофеїну на рівень цукру. У дослідженні за участю людей із діабетом 2 типу 250 мг кофеїну перед їжею збільшували як глюкозну, так і інсулінову відповідь порівняно з плацебо.

Недосипання також може ускладнювати контроль глюкози, хоча воно не обов’язково робить ранкову каву шкідливою. Важливіше те, що поєднання порушеного сну та великої дози кофеїну може давати сильнішу суб'єктивну реакцію — від тремтіння й тривожності до прискореного серцебиття.

Водночас сімейна історія діабету сама по собі не означає, що людині не можна пити каву натщесерце. Набагато важливіші загальний метаболічний стан, рівень фізичної активності, маса тіла, харчування та наявність порушень вуглеводного обміну.

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Для більшості здорових людей чорна кава натщесерце не є автоматично шкідливою. Водночас кофеїн справді може тимчасово змінювати реакцію організму на глюкозу, особливо у високій дозі та перед прийомом їжі. Якщо людина має діабет, предіабет або помічає незвичні симптоми після кави, варто обговорити це з лікарем і за потреби перевірити показники глюкози.