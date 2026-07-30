Що буде, якщо харчуватися тільки фруктами (Фото: magnific.com/KamranAydinov)

Фрукти заслужено вважають однією з основ здорового раціону. Вони багаті на вітаміни, клітковину, антиоксиданти та мінерали, а регулярне їхнє споживання пов'язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та деяких видів раку.

Саме тому періодично з’являються популярні дієти, які пропонують на кілька днів або навіть тижнів повністю перейти на фрукти, обіцяючи «очищення організму», швидке схуднення та покращення здоров’я.

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Однак наукові дані свідчать про інше. Попри численні переваги фруктів, вони не можуть забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами. Якщо зробити їх єдиною їжею, з часом це може призвести до дефіциту білка, незамінних жирних кислот, окремих вітамінів і мінералів, втрати м’язової маси та інших проблем зі здоров’ям. Про це йдеться у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Гарвардської школи громадського здоров’я та Академії харчування і дієтології США.

Розповідаємо, що насправді відбувається з організмом, якщо харчуватися виключно фруктами, кому така дієта особливо небезпечна та чому навіть найкорисніші продукти не можуть замінити повноцінний раціон.

Організм отримає багато вітамінів і клітковини

Перші позитивні зміни дійсно можливі. Фрукти містять значну кількість вітаміну С, фолієвої кислоти, калію, каротиноїдів і поліфенольних сполук. Вони також є одним із найкращих природних джерел харчових волокон. Клітковина допомагає підтримувати здоров’я кишечника, покращує склад кишкової мікробіоти, сприяє нормальному випорожненню та довше зберігає відчуття ситості. Саме тому міжнародні рекомендації радять щодня споживати достатню кількість фруктів і овочів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO), дорослим рекомендується щодня з'їдати щонайменше 400 г фруктів та овочів для профілактики неінфекційних захворювань. Водночас ці рекомендації стосуються саме додавання фруктів до збалансованого харчування, а не повної заміни ними інших продуктів.

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Уже через кілька днів почне бракувати білка

Найбільша проблема фруктової дієти — майже повна відсутність білка. Він необхідний для:

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підтримання м’язової маси;

синтезу ферментів і гормонів;

роботи імунної системи;

загоєння тканин;

вироблення антитіл.

Більшість фруктів містять менш як 1−2 г білка на 100 г. Щоб отримати рекомендовану добову норму білка лише з фруктів, довелося б з'їдати десятки кілограмів плодів, що фізично неможливо. Якщо дефіцит триває довго, організм починає використовувати власні м’язи як джерело амінокислот. У результаті поступово зменшується м’язова маса, знижується сила та витривалість. Про критичну роль достатнього споживання білка наголошує Академія харчування і дієтології США.

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Організму не вистачатиме корисних жирів

Фрукти практично не містять жирів, за винятком авокадо, кокоса та деяких інших плодів. Нестача жирів означає недостатнє надходження:

омега-3 жирних кислот;

омега-6 жирних кислот;

жиророзчинних вітамінів A, D, E та K.

Незамінні жирні кислоти потрібні для нормальної роботи мозку, нервової системи, серця, вироблення гормонів і підтримки клітинних мембран. За рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), жири мають забезпечувати приблизно 20−35% добової енергетичної цінності раціону.

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Можуть виникнути дефіцити важливих мікроелементів

Попри велику кількість вітамінів, фруктова дієта не забезпечує достатнього надходження багатьох необхідних поживних речовин. Найчастіше виникає нестача:

вітаміну B12;

вітаміну D;

кальцію;

заліза;

цинку;

йоду;

селену.

Особливо небезпечним є дефіцит вітаміну B12, адже його природні джерела — продукти тваринного походження. Тривала нестача B12 може призводити до:

анемії;

порушення пам’яті;

оніміння кінцівок;

пошкодження нервової системи.

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Про це зазначає Національний інститут здоров’я США (NIH Office of Dietary Supplements).

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Надлишок фруктози також має значення

Фрукти містять природні цукри — переважно фруктозу, глюкозу та сахарозу. У складі цілого плода вони не становлять проблеми для більшості здорових людей завдяки великій кількості клітковини, яка сповільнює їх засвоєння. Проте якщо людина споживає лише фрукти протягом тривалого часу, загальна кількість фруктози стає дуже високою. Надлишок фруктози може:

збільшувати навантаження на печінку;

погіршувати контроль рівня глюкози у людей із порушеним обміном речовин;

підвищувати рівень тригліцеридів;

викликати здуття живота й дискомфорт через надлишок фруктози та FODMAP-вуглеводів у чутливих людей.

При цьому науковці підкреслюють важливий нюанс: ризики стосуються не звичайного споживання фруктів, а їх використання як єдиного джерела їжі або надмірного споживання фруктози із підсолоджених продуктів.

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Чи можна схуднути на фруктовій дієті

На початку вага дійсно може зменшитися. Причин кілька:

знижується загальна калорійність раціону;

висока кількість клітковини забезпечує ситість;

організм втрачає частину запасів глікогену разом із водою.

Проте таке схуднення не можна назвати здоровим. Через дефіцит білка людина поступово втрачає не лише жир, а й м’язову тканину. Це уповільнює обмін речовин і підвищує ризик швидкого повернення ваги після завершення дієти. Саме тому експерти не рекомендують монодієти для довготривалого контролю маси тіла.

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Кому фруктова дієта особливо небезпечна

Харчування лише фруктами не рекомендують практично нікому, однак особливо небезпечним воно може бути для:

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дітей і підлітків;

вагітних і жінок, які годують грудьми;

людей похилого віку;

пацієнтів із цукровим діабетом;

людей із хронічною хворобою нирок;

спортсменів;

осіб із недостатньою масою тіла.

У цих груп потреба в білку, енергії та окремих мікронутрієнтах особливо висока.

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Чи існують наукові докази користі фруктових дієт

Наразі переконливих доказів того, що фруктові монодієти покращують здоров’я, не існує. Натомість численні великі дослідження демонструють інше: найкращі результати для здоров’я пов’язані саме зі збалансованим раціоном, який містить різноманітні продукти. Наприклад, середземноморська дієта, яку рекомендують Американська кардіологічна асоціація (AHA) та інші міжнародні медичні організації, включає не лише фрукти, а й овочі, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, рибу, рослинні олії та достатню кількість білка. Саме така модель харчування асоціюється зі зниженням ризику:

серцево-судинних захворювань;

діабету 2 типу;

деяких видів раку;

передчасної смерті.

Фрукти є важливою складовою здорового раціону, але вони не можуть забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами. Якщо харчуватися лише фруктами, спочатку організм отримає багато клітковини, вітаміну С та антиоксидантів, однак уже невдовзі почне відчувати дефіцит білка, жирів, вітаміну B12, кальцію, заліза, цинку та інших критично важливих нутрієнтів.

Саме тому сучасні міжнародні рекомендації не підтримують фруктові монодієти. Найкращою стратегією для здоров’я залишається різноманітне харчування, у якому фрукти займають важливе, але не єдине місце. Регулярне споживання різних сезонних фруктів у поєднанні з овочами, цільнозерновими продуктами, бобовими, горіхами та якісними джерелами білка приносить значно більше користі, ніж будь-які обмежувальні дієти.

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