Як цукор і жир впливають на мозок: чи справді їжа може викликати залежність

Коли говорять про залежність, зазвичай згадують алкоголь, нікотин, азартні ігри або наркотики. Їжа в цьому переліку звучить незвично — адже без неї ми просто не можемо жити. Водночас деякі продукти справді можуть змушувати нас їсти не тому, що ми голодні, а тому, що їх дуже хочеться.

Особливо це стосується ультраоброблених продуктів із поєднанням рафінованих вуглеводів, жирів, солі та ароматизаторів — від солодощів і морозива до чипсів та деяких видів фастфуду. Науковці дедалі активніше досліджують, чи може така їжа формувати поведінку, схожу на залежність. Але тут важливо не забігати вперед: цукор або жир самі по собі не визнані наркотичними речовинами, а «харчова залежність» поки не є окремим діагнозом у DSM-5. Йдеться радше про модель залежнісної поведінки, яку дослідники намагаються краще зрозуміти.

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Один із наймасштабніших метааналізів, у якому використали валідовану Yale Food Addiction Scale, оцінив поширеність такої поведінки приблизно у 20% дорослих учасників досліджень, але показник суттєво відрізнявся залежно від групи. У людей із розладами харчової поведінки він був значно вищим.

Новіший огляд, присвячений саме залежності від ультраобробленої їжі, оцінює її поширеність приблизно у 14% дорослих і 15% дітей та підлітків. Це не означає, що кожна сьома людина буквально «залежна від цукру»: вчені оцінювали набір симптомів, схожих на залежність, пов’язаних насамперед із вживанням ультраоброблених продуктів.

Чому мозку так подобаються солодке й жирне

У нашому мозку є система, яка допомагає визначати, що варто повторити. Їжа, вода та інші важливі для виживання стимули активують нейронні мережі мотивації та навчання. Одним із ключових учасників цієї системи є дофамін.

Але тут часто виникає плутанина. Дофамін — не просто «гормон задоволення», який виділяється щоразу, коли нам приємно. Він бере участь у мотивації, навчанні, формуванні асоціацій і прагненні повторити певну поведінку. Саме тому дофамінову систему правильніше уявляти як механізм, який допомагає мозку запам’ятати: «це було важливо — варто звернути на це увагу знову». Це пояснює, чому яскраво виражений смак може ставати сильним стимулом. Якщо певна їжа регулярно приносить швидке відчуття винагороди, мозок вчиться пов’язувати її запах, вигляд, смак або навіть саму ситуацію з майбутнім споживанням.

Тому наступного разу, коли ви проходите повз улюблену кондитерську і раптом дуже захотіли булочку, це не обов’язково означає, що організму терміново потрібен цукор. Частина реакції може бути результатом навчання мозку.

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І справа не лише в тому, що їжа солодка

Цікаво, що організм реагує на поживні речовини не тільки через смакові рецептори в роті. Науковці виявили окремі сигнальні шляхи між кишечником і мозком, які реагують на жири та цукри.

У дослідженні на мишах було показано, що жир і цукор активують різні сигнали через блукаючий нерв, а їхнє одночасне надходження посилює вивільнення дофаміну та стимулює споживання їжі сильніше, ніж кожен компонент окремо. Це цікава знахідка для розуміння того, чому поєднання жиру й швидкодоступних вуглеводів може бути особливо привабливим. Саме така комбінація характерна для багатьох ультраоброблених продуктів. Шоколад, морозиво, печиво, піца або картопляні чипси можуть одночасно містити багато рафінованих вуглеводів і жиру, причому у формі, яку легко швидко з'їсти.

Чи означає це, що ультраоброблена їжа — наркотик?

Не зовсім. Але в науковій спільноті справді триває дискусія про те, чи варто розглядати певні ультраоброблені продукти за аналогією з речовинами, що викликають залежність. Огляд досліджень Ashley Gearhardt та Alexandra DiFeliceantonio припускає, що деякі ультраоброблені продукти відповідають низці критеріїв, які використовують для оцінювання потенціалу залежності: вони можуть викликати сильний потяг, споживатися попри негативні наслідки та сприяти повторенню поведінки.

Але інші вчені наголошують на суттєвих відмінностях між їжею та наркотиками. Їжа є необхідною для виживання, її дія залежить від контексту, складу, кількості та індивідуальних особливостей людини. До того ж не кожен ультраоброблений продукт однаково впливає на апетит і поведінку.

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Тому набагато точніше говорити не про те, що «цукор і жир викликають залежність», а про те, що деякі продукти з високою смаковою привабливістю можуть сприяти залежнісній моделі харчової поведінки у вразливих людей.

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Чому зупинитися на одному печиві іноді так складно

Одна з проблем ультраобробленої їжі полягає не лише у складі, а й у швидкості, з якою її можна споживати. М’яка текстура, яскравий смак, висока енергетична щільність і мінімальна потреба в жуванні можуть сприяти тому, що людина з'їдає багато їжі ще до того, як мозок встигає повною мірою відреагувати на сигнали насичення.

В одному контрольованому дослідженні люди, які отримували ультраоброблену їжу, споживали більше калорій і набирали вагу порівняно з періодом, коли їм пропонували необроблені або мінімально оброблені продукти, попри те що раціони були зіставними за заявленою кількістю вуглеводів, жирів, білка, цукру, клітковини та інших поживних речовин. Це не доводить, що причина саме в дофаміні, але показує: ступінь обробки їжі може впливати на харчову поведінку не лише через просту формулу «калорії плюс цукор».

Новіші експерименти також продовжують досліджувати, як обробка їжі впливає на метаболічні та нейронні реакції. В одному рандомізованому перехресному дослідженні 57 дорослих отримували поживно зіставні ультраоброблену та необроблену їжу, і дослідники виявили відмінності в метаболічній та мозковій реакції після їжі.

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Чи потрібно боятися цукру та жиру?

Ні. Організм потребує і вуглеводів, і жирів, а їжа не стає небезпечною лише через те, що містить цукор або жир. Проблема виникає тоді, коли значна частина раціону складається з продуктів, які легко переїсти й які містять багато енергії при відносно низькій поживній цінності. Особливо це стосується продуктів із поєднанням рафінованих вуглеводів, жиру та солі.

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Найнебезпечніша помилка — звинувачувати лише дофамін

Дофамін не є винуватцем того, що людина любить піцу або не може пройти повз шоколад. Він є частиною складної системи мотивації та навчання, яка допомагає мозку визначати важливі для нас стимули. Науковці справді знаходять дедалі більше доказів того, що деякі ультраоброблені продукти можуть взаємодіяти із системами винагороди та сприяти компульсивному харчуванню. Але це не означає, що кожна людина, яка любить солодке, має залежність.