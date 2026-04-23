Коли справа доходить до приготування їжі, прийнято мити фрукти та овочі перед приготуванням та вживанням. Але як щодо рису, основного продукту в коморі?

Як виявляється, промивання зерен є ключовим кроком, якщо ви хочете приготувати ідеальний горщик рису, і це правда, незалежно від того, чи готуєте ви пудинг, чи курячий суп з рисом. Ось чому (і як) потрібно мити рис.

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Чому завжди слід мити рис

Причина миття рису — чистота. Промивання видаляє бруд, пил, сміття, хімікати та комах — коротко кажучи, ви позбавляєтеся від тих речей, які ви не хочете їсти у готовій страві. Зрештою, до того часу, як рис прибуде до вашого супермаркету, він уже пройшов довгу подорож. По дорозі він може набрати різні речовини під час своєї подорожі, або, в деяких випадках, подорожувати з речовинами, які не були належним чином видалені під час виробничого процесу.

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Ще одна причина промивання рису — це видалення зайвого крохмалю з поверхні рисових зерен. Це надає готовому продукту пухкої текстури. В іншому випадку, без промивання, зайвий крохмаль залишиться на рисі, що потенційно призведе до того, що він після приготування стане клейким або надто липким.

Які види рису слід промивати?

Промивання застосовується для всіх сортів і розмірів рису, включаючи короткозернистий, середньозернистий та довгозернистий. Це слід робити незалежно від того, звідки він походить (з контейнера насипом чи пакета) або що написано на упаковці.

Якщо ви готуєте клейкий рис, ви можете задатися питанням, чи зменшить промивання зайвого крохмалю його липку текстуру. Та навіть у випадку з таким коротким зерном, як клейкий рис, промивання не впливає на бажану клейкість. Крохмаль, що знаходиться всередині зерна, виходить під час приготування, зрештою створюючи клейку текстуру.

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Як мити рис

Насипте потрібну кількість рису в сітчасте сито. Потім промийте рис під холодною водою, обережно струшуючи його. Вода почне каламутніти. Через одну-дві хвилини вона буде майже прозорою. Злийте воду та перекладіть рис у рисоварку або обрану посудину для приготування. Під час промивання рису не треба терти зерна пальцями, бо вода, що стікатиме, залишатиметься каламутною. Натомість дозвольте воді проходити крізь зерна, не надто торкаючись їх. Ви також можете промити білий рис у мисці. Для цього помістіть рис у миску та залийте її водою. Руками перемішуйте рис у мисці, доки вода не стане каламутною. Процідіть воду з миски руками або через дрібне сито. Повторюйте цей процес, доки вода не стане прозорою.

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Промивання проти замочування

Ви також могли чути про замочування рису перед його приготуванням. По-перше, миття та замочування мають різні цілі, тому вони не є взаємозамінними кроками. У той час як миття видаляє залишки та надлишок крохмалю, замочування скорочує загальний час приготування.

Як замочувати рис

Щоб замочити рис, промийте зерна згідно з вищезазначеними кроками, а потім замочіть їх у воді щонайменше на 30 хвилин. Через 30 хвилин злийте воду та варіть рис як завжди.

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Чи вимиваються з рису поживні речовини через промивання

Вам може бути цікаво, чи втрачає рис свої поживні речовини під час промивання. Коротше кажучи, відповідь — так. Промивання рису може видалити деякі водорозчинні вітаміни групи В — це особливо стосується полірованого, збагаченого білого та пропареного рису з позначкою «збагачений», який обприскують вітамінами, що втрачаються під час процесу помелу. Однак це не скасовує інших переваг, тому продовжуйте й обов’язково промивайте ці зерна.