Маст-хев до сніданку. Чи можна заморозити авокадо, не пошкодивши його текстуру

Авокадо має багато переваг. Воно кремове, ніжне та багате на корисні жири.

Авокадо також надзвичайно універсальне, що дозволяє використовувати його в усьому: від тако до тостів. З огляду на це, якщо цей соковитий зелений фрукт (так, фрукт) є частиною вашого тижневого меню, у вас можуть залишитися залишки, які ви захочете зберігати в холодильнику або навіть морозильній камері, але чи можна насправді заморозити авокадо? Коротка відповідь — так, але є правильний спосіб заморозити фрукт і використовувати його після цього.

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Які авокадо можна заморожувати?

Хоча використання свіжого авокадо завжди буде найкращим варіантом, його заморожування, безумовно, має свої переваги, такі як менше відходів і наявність під рукою, коли воно вам знадобиться. Але не всі авокадо підходять для заморожування. У морозилці слід зберігати лише стиглі, оскільки після заморожування вони не продовжуватимуть дозрівати.

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Як заморожувати авокадо

Цілі авокадо можуть стати м’якими після заморожування та розморожування. Для найкращих результатів наріжте фрукт скибочками або кубиками перед заморожуванням. Ось інструкція:

Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку, обережно просунувши ложкою.

Зніміть шкірку та наріжте м’якоть авокадо скибочками або кубиками за бажанням.

Обережно змастіть скибочки або кубики невеликою кількістю соку лайма або лимона, щоб запобігти потемнінню.

Помістіть авокадо в пластиковий або силіконовий пакет, що закривається, і видавіть все повітря.

Щільно закрийте пакет і помістіть його в морозильну камеру.

Як довго він зберігається? Заморожений нарізаний авокадо зберігатиметься до одного місяця. Видалення всього повітря з пакета є надзвичайно важливим; будь-яке зайве повітря призведе до швидшого потемніння авокадо.

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Пюре з авокадо

Пюре з авокадо також можна заморозити, хоча воно, як правило, швидше підрум'янюється, ніж його нарізані аналоги. Однак є й переваги. Воно, як правило, легше поєднується, тому його корисно мати під рукою. Щоб заморозити пюре з авокадо, треба:

Очистіть та розімніть авокадо,

Додайте трохи соку лайма або лимона, щоб запобігти потемнінню.

Викладіть пюре з авокадо у форму для льоду ( з кришкою, якщо можливо) та помістіть її в морозильну камеру.

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Пюре з авокадо також можна зберігати в морозильній камері близько місяця.

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Чи можна заморожувати гуакамоле?

Хоча гуакамоле можна заморожувати, ми не рекомендуємо цього робити. У замороженому вигляді воно втрачає значну частину своєї текстури та смаку, стає водянистим, а це не зовсім те, що ви хочете отримати на кукурудзяному чіпсі. Інші інгредієнти, що додаються до гуакамоле, такі як цибуля та помідори, також втратять свою хрустку текстуру та стануть вологими після розморожування. Найкраще просто приготувати його свіжим.

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Як використовувати заморожене авокадо

Авокадо, яке було заморожене та розморожене, ідеально підходить не для кожної страви. Заморожування авокадо принципово змінює його текстуру, роблячи м’якшим та дещо кашоподібним. Не використовуйте заморожене авокадо в стравах, де текстура авокадо є на першому плані, таких як гуакамоле або салати. Натомість, залиште його для страв, де його текстура менш важлива.

Можна покласти його в смузі та хумусі, де заморожене авокадо можна легко подрібнити для додаткової кремовості та корисних жирів. Також можна додати його до охолоджених супів. Він чудово підходить для додавання поживних речовин до випічки, такої як брауні, роблячи текстуру менш помітною. В ідеалі використовуйте заморожене авокадо прямо з морозильної камери. Йому потрібно приблизно годину, щоб розморозитися за кімнатної температури.