Питання родом з дитинства. Чи можна їсти насіння кавуна та як це може вплинути на організм

Чи можна їсти насіння кавуна (Фото: magnific.com/magnific)

Міленіали пам'ятають, як страшно було в дитинстві з'їсти насіння фруктів - ми боялися, що тоді в шлунку виросте дерево. У дорослому віці ми зрозуміли, що таких наслідків не буде, але питання все ще відкрите.

Всупереч дитячим міфам про те, що від випадково з'їденого насіння всередині може вирости кавун, воно повністю безпечне для споживання у помірних кількостях. Більше того, за правильного приготування воно може бути дуже смачним.

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Користь кавунового насіння

Жменя кавунового насіння на день не переверне ваше здоров’я докорінно, але стане чудовим доповненням до збалансованого раціону завдяки вмісту важливих макро- та мікронутрієнтів:

Білок та клітковина: В 30 грамах насіння міститься близько 8 грамів білка, 4 грами клітковини, а також моно- та поліненасичені жири, які корисні для серця та допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину (LDL).

В 30 грамах насіння міститься близько 8 грамів білка, 4 грами клітковини, а також моно- та поліненасичені жири, які корисні для серця та допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину (LDL). Мінеральний склад: Насіння багате на магній, калій, залізо, фолієву кислоту та цинк.

Зауважте: через високий вміст клітковини надмірне споживання насіння може викликати дискомфорт у травній системі, тому важливо знати міру.

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Сире чи оброблене насіння?

Кавунове насіння можна їсти сирим, проте попереднє приготування робить його значно кориснішим для організму:

Сире насіння: Цілі сирі зерна складаються переважно з нерозчинної клітковини, яка легко проходить крізь шлунково-кишковий тракт у незмінному вигляді.

Цілі сирі зерна складаються переважно з нерозчинної клітковини, яка легко проходить крізь шлунково-кишковий тракт у незмінному вигляді. Термічно оброблене або пророщене: Під час обсмажування чи пророщування організм набагато краще засвоює всі поживні речовини.

Види кавунового насіння

Між двома типами насіння є помітна різниця у текстурі, зовнішньому вигляді та поживній цінності:

Біле: Це недозріле насіння. Воно м’якше, має ніжніший смак, легко розжовується й підходить для перемелювання на борошно. Для посадки воно непридатне.

Чорне: Зріле запліднене насіння з твердою оболонкою. Саме воно містить найбільшу концентрацію корисних речовин і підходить для пророщування.

Алергія на кавун та його насіння трапляється вкрай рідко, проте за наявності такої реакції від вживання варто утриматися.

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Як підготувати та зберегти насіння

Насіння кавуна має солодкувато-горіховий присмак і приємний хрускіт. Для кулінарії зручніше купувати вже промите та висушене насіння — це гарантує довгий термін зберігання.

Якщо ви бажаєте заготовити його самостійно:

Замочіть насіння у мисці з водою, щоб повністю очистити його від залишків м’якоті.

Викиньте пошкоджені або деформовані зерна.

Промийте насіння через сито та розкладіть в один шар на рушнику до повного висихання.

Підсушіть його у дегідраторі або в духовці при низькій температурі для видалення залишків вологи (або заморозьте для тривалого зберігання).

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Як обсмажити кавунове насіння

Обсмажене насіння кавуна — чудова альтернатива гарбузовому чи соняшниковому. Ним можна посипати салати, пасту, боули, гранолу чи йогурт.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 160°C (325°F).

(325°F). Промийте та ретельно висушіть насіння.

Викладіть його на деко, скропіть олією та перемішайте (за бажанням додайте улюблені спеції, корицю чи дрібку цукру).

Запікайте 15−20 хвилин (м'яке біле насіння готується трохи швидше за чорне).

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9 способів використання обсмаженого насіння

Заправка для літніх салатів та холодних супів: Посипайте ним охолоджені супи (наприклад, кавуновий ґаспачо) або додавайте в салати для хрускоту. Наприкінці обсмажування можна додати спецію чилі-лайм.

Посипайте ним охолоджені супи (наприклад, кавуновий ґаспачо) або додавайте в салати для хрускоту. Наприкінці обсмажування можна додати спецію чилі-лайм. Заміна інших зернят: Використовуйте кавунове насіння замість соняшника, гарбуза, чіа чи кунжуту.

Використовуйте кавунове насіння замість соняшника, гарбуза, чіа чи кунжуту. Загусник для котлет: Подрібніть сухе біле насіння на порошок і додавайте як сполучний компонент у овочеві котлети чи фалафель.

Подрібніть сухе біле насіння на порошок і додавайте як сполучний компонент у овочеві котлети чи фалафель. Альтернатива гомасіо: Обсмажте насіння на сухій сковороді та подрібніть — ви отримаєте ароматичну приправу з горіховим присмаком.

Обсмажте насіння на сухій сковороді та подрібніть — ви отримаєте ароматичну приправу з горіховим присмаком. Пікантний топінг: Обсмажте обидва види насіння в олії гхі чи звичайній разом із цілими спеціями. Посипайте цією заправкою індійський дхал або кічарі.

Обсмажте обидва види насіння в олії гхі чи звичайній разом із цілими спеціями. Посипайте цією заправкою індійський дхал або кічарі. Трав’яний чай: Подрібніть сухе м’яке насіння у ступці та додайте до трав’яного чаю.

Подрібніть сухе м’яке насіння у ступці та додайте до трав’яного чаю. Пророщування: Замочіть чорне насіння у воді на кілька днів. Пророщені паростки додавайте в ранкову вівсянку чи смузі-боули.

Замочіть чорне насіння у воді на кілька днів. Пророщені паростки додавайте в ранкову вівсянку чи смузі-боули. Для текстури смузі: Додавання білого насіння під час збивання робить смузі густішим і поживнішим.

Додавання білого насіння під час збивання робить смузі густішим і поживнішим. Карамелізовані ласощі: Обсмажте насіння на сковороді з кількома ложками кленового сиропу. Після остигання використовуйте його для домашнього шоколаду, панкейків чи вафель.

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