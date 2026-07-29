Багато власників собак хоча б раз ділилися зі своїм улюбленцем шматочком яблука, вареної курки чи сиру. Сам по собі такий жест не завжди є проблемою.

Проте далеко не всі продукти, безпечні для людини, однаково добре переносяться собаками. Деякі з них можуть викликати лише легкий розлад травлення, тоді як інші здатні призвести до гострої ниркової недостатності, тяжкої анемії, печінкової недостатності або навіть смерті.

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Ветеринарні токсикологи наголошують: найбільша помилка власників — вважати, що якщо продукт корисний для людини, то він автоматично є корисним і для собаки. Насправді організм собак по-іншому засвоює багато речовин, а деякі сполуки вони взагалі не здатні безпечно метаболізувати. Нижче — продукти зі звичайного людського раціону, які ветеринари вважають відносно безпечними для собак, а також ті, яких необхідно уникати.

Які продукти зі столу людини можна давати собаці

Ветеринарні дієтологи наголошують, що основою раціону здорової собаки має залишатися повноцінний збалансований корм, який відповідає рекомендаціям AAFCO або FEDIAF. Людська їжа може бути лише ласощами або доповненням до раціону, а не його основою.

Відварене куряче або індиче філе

Нежирне м’ясо без шкіри, кісток, солі, спецій і соусів є одним із найбезпечніших варіантів частування. Воно містить високоякісний білок, необхідний для підтримки м’язової маси, і легко засвоюється більшістю здорових собак. Саме тому ветеринари часто рекомендують відварену курку під час відновлення після розладів травлення або як тимчасову щадну дієту.

Яйця

Повністю приготовані яйця є хорошим джерелом білка, жиророзчинних вітамінів і мінералів. Водночас сирі яйця не рекомендуються. Вони можуть містити патогенні бактерії, зокрема Salmonella, а також містять авідин — білок, який у великих кількостях може порушувати засвоєння біотину. Термічна обробка усуває ці ризики.

Морква

Морква є низькокалорійним джерелом клітковини та β-каротину. Жування сирої моркви також допомагає механічно очищати зуби, хоча повноцінною заміною стоматологічного догляду це не є.

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Яблука

Яблука містять клітковину та вітамін С. Перед годуванням необхідно обов’язково видалити серцевину та насіння, оскільки вони містять амігдалін, який може вивільняти ціанід при перетравленні. Невелика кількість випадково проковтнутого насіння зазвичай не становить серйозної небезпеки, однак навмисно давати його собакам не можна.

Чорниця

Чорниця містить поліфеноли та інші антиоксиданти. Хоча доведених клінічних переваг саме для собак поки що небагато, вона вважається безпечними ласощами у помірній кількості.

Огірки

Для собак із надлишковою вагою огірок може бути хорошою альтернативою калорійним смаколикам. Він майже повністю складається з води, містить мінімум калорій і добре переноситься більшістю здорових тварин.

Гарбуз

Відварений або запечений гарбуз без цукру та спецій містить багато розчинної клітковини. Його часто використовують як допоміжний продукт при легких розладах травлення, хоча лікування будь-яких захворювань має призначати ветеринарний лікар.

Нежирний натуральний йогурт

За відсутності непереносимості лактози деякі собаки добре переносять натуральний йогурт без підсолоджувачів. Водночас багато дорослих собак засвоюють молочний цукор значно гірше, ніж цуценята, тому великі порції молочних продуктів можуть спричиняти діарею.

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Продукти, які категорично не можна давати собакам

Саме ці продукти найчастіше фігурують у ветеринарних токсикологічних звітах.

Шоколад

Він містить теобромін і кофеїн. Собаки метаболізують ці речовини значно повільніше за людей. Внаслідок цього можуть виникати блювання, тахікардія, тремор, судоми, порушення серцевого ритму і навіть смерть. Найнебезпечнішими є темний шоколад, какао-порошок і шоколад для випічки, оскільки концентрація теоброміну в них найвища.

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Виноград і родзинки

Це один із найзагадковіших видів харчових отруєнь у собак. Навіть невелика кількість винограду або родзинок може спричинити гостру ниркову недостатність. При цьому безпечної дози досі не встановлено: одні собаки не мають симптомів після кількох ягід, тоді як в інших важке отруєння виникає після зовсім невеликої кількості. Саме тому ветеринарні токсикологи рекомендують повністю виключити виноград і родзинки з раціону собак.

Цибуля, часник, цибуля-порей

Усі рослини роду Allium містять сполуки, які пошкоджують еритроцити. Наслідком може стати гемолітична анемія. Отруєння можливе як після великої одноразової дози, так і після регулярного вживання невеликих кількостей. Небезпечними залишаються як сирі, так і варені, сушені чи порошкоподібні форми цибулі та часнику.

Ксиліт

Ксиліт сьогодні є однією з найнебезпечніших речовин для собак. Цей підсолоджувач додають до жувальної гумки, льодяників, зубної пасти, деяких горіхових паст, сиропів від кашлю та дієтичних продуктів. У собак навіть невелика кількість ксиліту може викликати різке падіння рівня глюкози вже через 30 хвилин після поїдання. У тяжких випадках розвивається гостра печінкова недостатність. При підозрі на поїдання продуктів із ксилітом необхідно негайно звернутися до ветеринарної клініки.

Горіхи макадамія

Точний механізм токсичності досі остаточно не встановлений. Проте відомо, що після їх поїдання у собак можуть виникати слабкість, порушення координації, блювання, гарячка та тремор.

Алкоголь

Навіть невеликі дози алкоголю можуть спричиняти пригнічення центральної нервової системи, порушення координації, зниження температури тіла, пригнічення дихання та кому. Не менш небезпечним є сире дріжджове тісто. Воно продовжує бродити у шлунку, виділяючи етанол і газ, що може призвести до небезпечного розширення шлунка.

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Кофеїн

Кава, чай, енергетичні напої та кофеїнові таблетки можуть викликати у собак ті самі симптоми, що й шоколад: тахікардію, судоми, гіперактивність та порушення серцевого ритму.

Варені кістки

Проблема полягає не в токсичності. Після термічної обробки кістки стають крихкими, легко розколюються на гострі уламки й можуть пошкодити стравохід, шлунок або кишечник чи викликати кишкову непрохідність.

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Чи можна годувати собаку залишками зі столу

Ветеринарні дієтологи не рекомендують регулярно годувати собак людською їжею. Більшість домашніх страв містить занадто багато солі, жирів, цибулі, часнику, спецій та інших компонентів, які можуть бути небажаними або навіть небезпечними для тварини. Крім того, постійне підгодовування зі столу нерідко призводить до ожиріння — одного з найпоширеніших хронічних захворювань домашніх собак.

Якщо власник хоче урізноманітнити раціон улюбленця натуральними продуктами, краще обирати прості інгредієнти без солі, цукру, спецій і соусів. При цьому ласощі, зокрема й людська їжа, мають становити не більше 10% добової калорійності раціону, щоб не порушувати його поживний баланс.

Що робити, якщо собака з'їв небезпечний продукт

Якщо собака випадково з'їв шоколад, виноград, родзинки, ксиліт, цибулю чи інший потенційно токсичний продукт, не варто чекати появи симптомів. Для багатьох отруєнь ранній початок лікування значно покращує прогноз.

Фахівці рекомендують якомога швидше зв’язатися з ветеринарним лікарем або звернутися до цілодобової ветеринарної клініки, повідомивши, що саме з'їв собака, приблизну кількість продукту, масу тіла тварини та час після поїдання. Не слід самостійно викликати блювання без консультації з ветеринаром, адже в окремих випадках це може бути небезпечніше, ніж саме отруєння.

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