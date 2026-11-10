Хочете спати міцніше? Одна склянка цього напою може допомогти покращити ваш сон

Склянка теплого молока або ромашкового чаю давно стала частиною вечірніх ритуалів для тих, хто хоче швидше заснути. Однак серед напоїв, яким приписують здатність покращувати сон, останніми роками дедалі частіше згадують терпкий вишневий сік.

Його виготовляють із кислих вишень, зокрема сорту Монморансі, які містять мелатонін та рослинні сполуки — антоціани й поліфеноли.

Що кажуть наукові дослідження

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Невеликі клінічні дослідження показують, що терпкий вишневий сік може дещо збільшувати тривалість сну й покращувати його ефективність — тобто частку часу в ліжку, протягом якого людина справді спить. Наприклад, у дослідженні 2012 року за участю людей старшого віку з безсонням вживання вишневого соку було пов’язане з помірним збільшенням тривалості сну та зменшенням вираженості безсоння. Водночас вибірка була невеликою, тому переносити ці результати на всіх людей із порушеннями сну не можна.

В іншому невеликому рандомізованому дослідженні 2018 року вивчали вплив концентрату терпкої вишні на сон у здорових дорослих. Автори зафіксували збільшення часу сну та його ефективності, а також зміни рівня мелатоніну. Проте такі результати потребують підтвердження у масштабніших дослідженнях.

Огляд наукових робіт, присвячений впливу терпких вишень на сон, також вказує на можливу користь, але наголошує на обмеженнях доказової бази: дослідження відрізняються за складом учасників, дозуванням і тривалістю втручання.

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Скільки соку пити перед сном

У дослідженнях використовували різні порції соку й концентрату, тому єдиної науково підтвердженої дози для поліпшення сну немає. У деяких роботах учасники випивали приблизно по 240 мл соку двічі на день, в інших — вживали концентрат, розведений водою.

Якщо хочеться спробувати цей напій, доцільно обирати 100% вишневий сік без доданого цукру й зважати на розмір порції. За даними харчової бази USDA FoodData Central, чашка вишневого соку може містити понад 100 ккал і значну кількість природних цукрів. Це важливо враховувати людям із діабетом або тим, хто контролює споживання вуглеводів. Кислий сік також може не підходити людям із рефлюксом, якщо кислі продукти посилюють у них печію. Не обов’язково пити його безпосередньо перед тим, як лягати в ліжко: великий об'єм рідини ввечері може змушувати прокидатися вночі через позиви до сечовипускання. Час і кількість краще підбирати з урахуванням власної реакції.

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Які ще напої можуть допомогти розслабитися перед сном

Вишневий сік — не єдиний напій, який може стати частиною вечірнього ритуалу. Проте важливо розрізняти засоби, що потенційно впливають на фізіологічні механізми сну, і напої, які просто допомагають заспокоїтися наприкінці дня.

Тепле молоко містить триптофан — амінокислоту, з якої організм синтезує серотонін і мелатонін. Однак сама наявність триптофану не означає, що склянка молока гарантовано прискорить засинання. Для багатьох людей важливішим може бути звичний заспокійливий ритуал.

Ромашковий чай містить апігенін — рослинну сполуку, яку досліджують через можливу взаємодію з рецепторами мозку, пов’язаними із заспокоєнням. Невеликі дослідження припускають, що ромашка може полегшувати окремі симптоми порушення сну, але доказів поки недостатньо, щоб вважати її ефективним лікуванням безсоння.

Чай із пасифлори також вивчають як засіб для розслаблення. Деякі невеликі дослідження вказують на можливий вплив на суб'єктивну якість сну, але результати попередні. Щодо тулсі, або священного базиліку, дослідження переважно стосуються стресу та інших показників здоров’я, а переконливих доказів його здатності покращувати сон поки немає. Твердження, що цей чай гарантовано регулює рівень кортизолу й запобігає його різким підвищенням, також надто категоричне.

На якість сну може впливати не лише окремий продукт, а й загальний раціон. Наприклад, у систематичному огляді досліджень харчування та сну розглядають можливий зв’язок між режимом харчування, споживанням окремих поживних речовин і характеристиками сну. Вивчають, зокрема, омега-3 жирні кислоти, продукти з поліфенолами, ківі та зелений чай, що містить L-теанін. Але ці дані не означають, що будь-який із перелічених продуктів самостійно лікує безсоння.

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Як поліпшити сон без спеціальних напоїв

Навіть найкорисніший напій не компенсує звички, які систематично порушують нічний відпочинок. Для початку варто підтримувати стабільний час засинання й пробудження, створити в спальні темні, тихі та комфортні за температурою умови, а ввечері обмежити алкоголь і кофеїн.

Якщо труднощі із засинанням, часті пробудження або раннє прокидання повторюються й впливають на самопочуття вдень, не варто покладатися лише на харчові експерименти. За хронічного безсоння одним із методів першої лінії є когнітивно-поведінкова терапія безсоння (CBT-I). Її ефективність підтверджують клінічні рекомендації Американської академії медицини сну, опубліковані в Journal of Clinical Sleep Medicine. Вишневий сік може бути приємним доповненням до вечірнього ритуалу, але не заміною діагностики й лікування, якщо проблеми зі сном стали регулярними.