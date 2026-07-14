Обирайте з розумом. Чи справді грецький йогурт корисніший за звичайний

Коректність вибору між ними залежить виключно від ваших індивідуальних цілей, харчових потреб та нутрієнтів, які ви прагнете отримати насамперед.

Який варіант обрати?

Реклама

Однозначної відповіді, який продукт корисніший, немає — усе залежить від завдань, які ви ставите перед своїм раціоном. Грецький йогурт містить значно більше білка, ніж більшість звичайних видів. Для багатьох це великий плюс, адже йдеться про якісне, готове до вживання джерело протеїну. Проте є випадки, коли краще віддати перевагу класичному варіанту. Наприклад, людям із хронічними захворюваннями нирок необхідно обмежувати кількість білка в раціоні. Крім того, протеїнові продукти дуже ситні, і їх надмірне споживання може заважати добирати необхідну норму калорій тим, хто намагається набрати вагу.

Йогуртова хмаринка: рецепт солодкого та ніжного десерту Кулька білої насолоди з ягідними топінгами безперечно займе місце у вашому серці. Перейти до рецепту

Поживна цінність грецького йогурту

Цей продукт цінують насамперед за високу концентрацію повноцінного білка, який містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних для підтримки м’язів, відновлення організму та здорового старіння. Зазвичай в одній порції міститься від 15 до 20 грамів протеїну, що приблизно вдвічі більше, ніж у класичному йогурті.

Основні переваги:

Стабілізація рівня цукру. Завдяки високому вмісту білка продукт сповільнює травлення, що допомагає уникати різких стрибків глюкози в крові.

Тривале насичення. Він забезпечує відчуття ситості на довший час.

Менше лактози. Особлива технологія фільтрації, під час якої видаляється зайва сироватка, знижує кількість лактози, вуглеводів та цукру. Саме тому грецький йогурт легше засвоюється людьми з чутливістю до молочних продуктів.

Концентрація речовин. Через видалення рідини корисні компоненти та живі культури стають концентрованішими, хоча точна кількість пробіотиків сильно залежить від бренду та особливостей виробництва. Також цей продукт залишається надійним джерелом кальцію.

Реклама:

Легкий яблучний пиріг з йогуртом - нескладна випічка, що вийде з першого разу Як тільки ви приготуєте цей яблучний пиріг кілька разів, це стане вашою звичкою. Перейти до рецепту

Поживна цінність звичайного йогурту

Класичний йогурт часто випереджає грецький за вмістом кальцію. Одна порція зазвичай забезпечує 20−30% добової норми цього мінералу, який є незамінним для міцності кісток, скорочення м’язів, роботи нервової системи та регуляції згортання крові. Крім того, залежно від виробника, звичайний йогурт може покривати від 20% до 30% добової потреби у вітаміні B12. Хоча грецький варіант лідирує за рівнем білка, класичний кисломолочний продукт також містить і протеїн, і пробіотики, просто в дещо меншій кількості. Найважливіше при виборі такого йогурту — уникати солодких варіантів із наповнювачами.

На що звертати увагу на етикетці

Незалежно від того, якому виду ви віддаєте перевагу, купуйте натуральний йогурт без доданого цукру. Чистий продукт завжди можна підсолодити самостійно, додавши свіжі фрукти, горіхи або гранолу — це збагатить страву клітковиною та мікроelementами.

Пірі-пірі: рецепт смаженої картоплі з йогуртовою заправкою та цибулею Ця смажена молода картопля забезпечує ідеальний баланс між хрусткою скоринкою, насиченістю спеціями, та м'якістю всередині. Перейти до рецепту

Чек-лист для перевірки складу:

Жирність. Орієнтуйтеся на власні потреби в макронутрієнтах. Якщо ваша мета — набрати вагу, підійде продукт із вищим відсотком жирності. Якщо ж ви прагнете схуднути або обмежити споживання насичених жирів, краще обрати знежирений варіант.

Цукор та білок. Завжди перевіряйте кількість грамів цукру та протеїну на порцію.

Живі культури та кальцій. Переконайтеся, що в складі зазначені живі та активні йогуртові культури. Особливо звертайте увагу на вміст кальцію, якщо для вас важливо підтримати здоров’я кісток.

Розмір порції. Будьте уважними з пакованням — стаканчик, який візуально здається однією порцією, насправді може містити дві або більше.

Реклама: