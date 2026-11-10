Інтервальне голодування не допомагає худнути краще за звичайну дієту: що показав масштабний огляд досліджень

Інтервальне голодування стало одним із найпопулярніших способів контролювати вагу. Його прихильники обіцяють не лише стрункішу фігуру, а й кращий обмін речовин, більше енергії та навіть довше життя.

Однак новий систематичний огляд Cochrane — міжнародної організації, яка аналізує якість медичних доказів, — показав: для дорослих із надмірною вагою або ожирінням такий режим харчування, схоже, не має суттєвої переваги над традиційними дієтичними рекомендаціями.

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Вчені проаналізували 22 рандомізовані клінічні дослідження за участю 1995 людей. Вони порівнювали різні варіанти інтервального голодування зі звичайними рекомендаціями щодо харчування, зокрема обмеженням калорійності, а також із відсутністю спеціального втручання.

Як працює інтервальне голодування

Цей підхід передбачає чергування періодів, коли людина їсть, із проміжками, протягом яких утримується від їжі або суттєво обмежує калорійність раціону. Найвідоміший варіант — схема 16:8, коли всі прийоми їжі вміщуються у восьмигодинне вікно, а решту 16 годин людина не їсть. Є й режим 14:10, а також система 5:2: п’ять днів на тиждень людина харчується звично, а протягом двох днів суттєво скорочує калорійність.

Популярність такого режиму пояснюють його простотою: замість постійного підрахунку калорій людина встановлює часові межі для приймання їжі. Прихильники також стверджують, що тривалі перерви між прийомами їжі допомагають організму активніше використовувати жирові запаси.

Однак фізіологічний механізм не скасовує головного чинника зниження ваги — енергетичного балансу. Якщо людина споживає менше калорій, ніж витрачає, вона зазвичай худне. Але якщо протягом дозволеного часу компенсує пропущені прийоми їжі великими порціями, дефіциту енергії може не виникнути. Саме тому інтервальне голодування не обов’язково дає кращий результат, ніж звичайне помірне обмеження калорійності.

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Що саме з’ясували науковці

У Кокранівському огляді дослідження охоплювали різні формати голодування та тривали не більше року. У порівнянні зі звичайними дієтичними рекомендаціями інтервальне голодування не продемонструвало суттєвої переваги щодо зниження ваги. Не виявили й переконливих доказів того, що воно допомагає більшій кількості людей досягти клінічно значущого результату — втратити щонайменше 5% початкової маси тіла.

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Порівняння з відсутністю спеціальних заходів також не показало переконливої переваги інтервального голодування. Водночас автори оцінюють надійність частини доказів як низьку або дуже низьку. Це означає, що результати можуть змінитися після появи якісніших і масштабніших досліджень.

Є й суттєве обмеження: більшість випробувань були відносно короткими, а даних про довгострокові результати бракує. Вчені також зазначили, що в роботах недостатньо інформації про задоволеність учасників таким режимом, вплив на перебіг діабету та загальний стан здоров’я. Тому огляд не дає підстав робити висновки про всі можливі наслідки інтервального голодування.

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Чи є в голодування переваги над звичайною дієтою

Подібний висновок отримали й автори іншого масштабного аналізу, опублікованого в журналі The BMJ у червні 2025 року. Вони об'єднали дані 99 рандомізованих клінічних досліджень за участю 6582 дорослих і порівняли різні стратегії інтервального голодування з постійним обмеженням калорійності та харчуванням без спеціальних обмежень.

Загалом інтервальне голодування допомагало зменшувати вагу порівняно зі звичним харчуванням без обмежень, але не мало суттєвої переваги над постійним помірним скороченням калорійності. Невеликий додатковий ефект виявили для голодування через день: учасники в середньому втрачали приблизно на 1,29 кг більше, ніж ті, хто дотримувався постійного обмеження калорій. Проте різниця не досягала заздалегідь визначеного дослідниками порога клінічної значущості — 2 кг. До того ж перевагу спостерігали переважно в коротших дослідженнях.

Метааналіз у The BMJ охоплював людей із різним станом здоров’я, а не лише тих, хто мав надмірну вагу чи ожиріння. Тому його результати доповнюють Кокранівський огляд, але не є повністю тотожними й не повинні сприйматися як доказ однакової ефективності для всіх груп населення.

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Чи означає це, що інтервальне голодування не працює

Не зовсім. Воно може допомагати окремим людям контролювати харчування, зменшувати кількість перекусів і споживати менше калорій. Якщо такий режим зручний, не спричиняє надмірного голоду й допомагає дотримуватися збалансованого раціону, він може бути одним із варіантів організації харчування.

Однак немає переконливих підстав вважати, що голодування саме по собі запускає особливий механізм схуднення, недоступний за звичайного контролю калорійності. Не доведено й того, що воно гарантовано продовжує життя або запобігає хронічним захворюванням у людей. Такі твердження часто випереджають результати клінічних досліджень.

Важливо також не плутати відсутність доведеної переваги для схуднення з доказом того, що інтервальне голодування шкідливе. Кокранівський огляд не встановив переконливого збільшення побічних ефектів, але даних для впевнених висновків також недостатньо. Окремі люди можуть відчувати втому, головний біль, запаморочення або сильний голод, особливо на початку зміни режиму.

Тривалі перерви в їжі підходять не всім. Особливо обережними мають бути люди з діабетом, які приймають препарати, здатні спричиняти гіпоглікемію, вагітні та жінки, які годують грудьми, люди з недостатньою вагою, а також ті, хто має або мав розлади харчової поведінки. У таких випадках режим харчування варто узгоджувати з лікарем.