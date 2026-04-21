Тирамісу, пудинг чи щось більше. Чотири ідеї десертів із черствої випічки

Для українців хліб — більше, ніж просто їжа. Пам’ять про Голодомор, християнські традиції та народні прикмети зробили ставлення до нього майже сакральним. Розповідаємо, що зробити з залишками черствої випічки.

Чи не кожному з нас відомо з малку, що викидати хліб не можна. На це є вагомі причини. Адже українці мали в історії трагічний досвід Голодомору, де кожна крихта хліба цінувалась на вагу золота. Також на це є релігійгі прични. Хліб у християнстві асоціюється з причастям, що символізує тіло Господа Ісуса Христа. Ось чому ставлення до хліба таке трепетне, навіть сакральне. Також існує забубон. що викидати хліб — це до бідності. Наші предки на цю тему навіть створили прислів'я, які показують їхнє ставлення до хліба: «Хліб усьому голова», «Там і рай, де хліба край», «У кого хліб, у того й щастя». Наші предки були впевнені, що можна накликати гнів вищих сил, якщо недбало ставитися до хліба.

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Чотири найкращі рецепти десертів із черствої випічки

Ігор Лаврешин готельєр, ресторатор, міжнародний консультант у галузі хлібовипікання, хлібний сомельє показав як дати друге життя черствому хлібу

Ігор Лаврешин готельєр, ресторатор, міжнародний консультант у галузі хлібовипікання, хлібний сомельє показав як дати друге життя черствому хлібу. «Куди пропадають непродані смаколики?! Скоро у всіх пекарнях вашого міста. Втомлена випічка просто чекала на свій справжній зірковий час…», — зазначив експерт.

Десерт із черствого хліба: пудинг по-новому Не поспішайте викидати залишки паски чи солодкої випічки — з них можна зробити простий десерт. Перейти до рецепту

Трапляється, що паски після Великодня не встигають з'їсти і вони сохнуть. Такі черстві паски не повинні йти в смітник, адже їх можна з'їсти дуже смачним способом. Наприклад, приготуйте цей чудовий тірамісу по-великодньому.

Тирамісу із зачерствілої паски: рецепт італійського десерту Коли рука не піднімається, щоб зробити із паски, яку не встигли з'їсти сухарі - це час для зіркового десерту. Перейти до рецепту

Тирамісу з паски: і жодна не викинеться З черствої великодньої паски вийде розкішний італійський тирамісу, яке можна їсти без гніту совісті, адже ви врятували продукт від смітника. Перейти до рецепту

Основою випічки є начинка — крем франжипан. Це горіхова маса або горіховий крем з мигдалем, що часто використовується як начинка для кондитерських виробів. Термін вперше зустрічається у французькій кухонній книзі в 1674 році, так називався пиріг з заварним кремом, приправлений товченим мигдалем або фісташками. Багато кулінарних істориків вважають, що назва «франжипан» походить від прізвища римських дворян Франджипані, які ведуть історію з XI століття. Один з Франджипані був придворним парфумером корол