Який чай найкраще заряджає енергією. П’ять напоїв для бадьорості та концентрації

Чашка чаю здатна не лише зігріти, а й допомогти подолати втому. Усе це завдяки природним сполукам, що містяться в чайному листі: кофеїну, L-теаніну та антиоксидантам.

Одні сорти допомагають швидко прокинутися вранці, інші — підтримують концентрацію протягом робочого дня або стають гарною альтернативою каві перед тренуванням.

Матча: енергія без різких перепадів

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Матча вважається одним із видів зеленого чаю, найбагатших за своїм складом. Особлива технологія вирощування дозволяє накопичувати в листі більше кофеїну, L-теаніну, хлорофілу та антиоксидантів.

Саме поєднання кофеїну та L-теаніну робить матчу особливою. Якщо кава зазвичай викликає швидкий приплив сил, то L-теанін уповільнює засвоєння кофеїну. Завдяки цьому ефект бадьорості зберігається довше і минає без різкого занепаду енергії.

У середньому один грам порошку матча містить від 19 до 44 мг кофеїну. Для приготування напою зазвичай використовують близько двох грамів порошку.

Єрба-мате: напій для роботи й тренувань

Єрба-мате готують із листя дерева, що росте в Південній Америці. Цей напій давно став частиною повсякденної культури в Бразилії, Аргентині та Парагваї.

Одна чашка мате об'ємом близько 240 мл містить від 53 до 107 мг кофеїну, а іноді й більше. Крім того, до його складу входять теобромін і теофілін — речовини, що допомагають підтримувати увагу, зменшують відчуття втоми та можуть підвищувати фізичну витривалість.

Саме тому мате нерідко обирають перед тренуваннями або в періоди високого розумового навантаження.

Як обрати чай для бадьорості, роботи та тренувань / Фото: congerdesign/pixabay

Чорний чай: класичний спосіб підбадьоритися

Чорний чай залишається одним із найпопулярніших напоїв у світі. Окрім кофеїну, він містить теафлавіни — природні сполуки, що мають стимулювальну дію.

Стандартна чашка чорного чаю містить близько 47 мг кофеїну, хоча цей показник може відрізнятися залежно від сорту та способу заварювання.

Як і матча, чорний чай містить L-теанін. Він пом’якшує дію кофеїну, завдяки чому енергія вивільняється поступово, без різких стрибків.

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Деякі дослідження також пов’язують регулярне вживання чорного чаю з меншим ризиком розвитку депресивних станів, які нерідко супроводжуються хронічною втомою.

Білий чай: м’який підбадьорливий ефект

Білий чай підійде тим, хто чутливий до кофеїну або хоче отримати легкий заряд енергії. Одна чашка зазвичай містить від 20 до 27 мг кофеїну — значно менше, ніж матча, мате чи чорний чай.

Водночас деякі сорти білого чаю багаті на L-теанін, який допомагає підтримувати концентрацію та забезпечує більш рівномірний приплив сил.

Улун: баланс бадьорості та спокою

Улун займає невелику частку світового ринку чаю, проте вважається одним із найцінніших сортів в азійській чайній культурі.

Чашка улуну містить приблизно від 40 до 53 мг кофеїну. Разом із ним організм отримує L-теанін та інші амінокислоти, завдяки яким напій допомагає зберігати працездатність, не викликаючи надмірного збудження.

Саме поєднання помірної кількості кофеїну та L-теаніну робить улун гарним вибором для тих, хто хоче залишатися бадьорим і зосередженим протягом дня.

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