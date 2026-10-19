Мінімум витрат. Як приготувати геніальний соус до спагеті з простого інгредієнта

Якщо на вашій кухні, окрім кількох зубчиків часнику, є лише базові продукти тривалого зберігання — не поспішайте бігти до магазину. Ви вже на півдорозі до приготування напрочуд вишуканої пасти.

Якщо обсмажити часник, а потім подрібнити його в блендері з оливковою олією та невеликою кількістю води, ви отримаєте ніжний, шовковистий часниковий соус, смак якого буде надзвичайно насиченим.

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Цей рецепт натхненний класичним італійським соусом «альо е оліо» (aglio e olio), що в перекладі означає «часник і олія». В Італії це страва-рятівник, коли часу обмаль; її традиційно пов’язують із поняттям «спагеті опівночі» (spaghettata di mezzanotte). Використання блендера дозволяє зберегти ті самі базові смаки, але надає страві дещо іншої текстури.

Цей підхід особливо зручний під час приготування пасти: замість звичайної води можна використати частину води, в якій варилися макарони — вона насичена крохмалем. Така вода (яка вже містить потрібну кількість солі) допомагає олії та рідині з'єднатися в однорідну емульсію, а також додає страві додаткових смакових відтінків. І це лише відправна точка: додавши кілька простих інгредієнтів, ви зможете перетворити цю часникову основу на безліч різноманітних страв.

Хоча цей рецепт можна залишити простим — подавати страву лише з пармезаном і чорним перцем, — до соусу також можна додати дрібку петрушки або пластівці чилі (що наблизить страву до класичного варіанту *aglio, olio e peperoncino*). Ви навіть можете використати цей соус як основу для складнішої композиції, додавши до нього інші інгредієнти: запечений червоний перець, в’ялені томати або лимонну цедру. Це збагатить смак, не порушуючи при цьому кремової, часникової основи.

Зверніть увагу і на сам часник. Зубчики можна обсмажити, відварити або запекти до м’якості, а потім подрібнити разом із рівними частинами оливкової олії та води (приблизно по чверті склянки кожного інгредієнта на 6−8 зубчиків часнику), щоб отримати однорідний соус.

Відварювання зробить смак м’якшим, а запікання — солодшим. Найкраще спочатку термічно обробити часник, а потім подрібнювати його, поки він ще теплий. Олію додавайте поступово, а не всю одразу — це допоможе їй правильно емульгуватися з водою. Якщо ви хочете відтворити класичне *aglio e olio*, ідеальним вибором стануть спагеті, проте цей соус чудово пасуватиме й до інших видів пасти — як довгої, так і короткої. Через мінімальну кількість інгредієнтів цю страву легко недооцінити, але італійська паста недарма часто готується з обмеженого набору продуктів: уся справа в техніці приготування.

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