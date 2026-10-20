Тренд холодного сезону. Чому ферментований часник із медом називають помічником для імунітету

З настанням холодів у соціальних мережах набуває популярності незвичний домашній засіб — часник, настояний на меді. Прихильники цього рецепта стверджують, що таке поєднання допомагає підтримувати імунітет і захищати організм у сезон застуд.

За даними французького Vogue, лише за місяць кількість пошукових запитів щодо ферментованого часнику з медом зросла на 356,4%, а в TikTok інтерес до цього рецепта збільшився на 1000%.

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Чим корисні часник із медом

Популярність засобу пояснюється властивостями його основних інгредієнтів.

Часник містить аліцин та інші сірковмісні сполуки, що мають потенційні антибактеріальні й антиоксидантні властивості. Науковці також досліджують їхній вплив на імунну систему.

Мед багатий на біологічно активні речовини, зокрема поліфеноли. Він здатний пом’якшувати подразнене горло та полегшувати кашель, що особливо актуально в сезон респіраторних захворювань.

Засновниця бренду Artah Ріан Стівенсон вважає, що ферментація може додатково посилювати корисні властивості цих продуктів і сприятливо впливати на мікрофлору кишечника.

Утім, наукових доказів того, що ферментований часник із медом запобігає застуді або суттєво зміцнює імунітет, наразі недостатньо.