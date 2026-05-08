Пийте на здоровʼя. Цей щоденний напій може уповільнити старіння клітин

Більшість із нас сильно покладається на чашку кави вранці, щоб прокинутися, але тепер дослідження показують, що вона робить більше, ніж просто допомагає нам не спати.

Багато вчених вже пов’язували кофеїн з покращенням здоров’я, але тепер вони вивчають, як саме кофеїн може впливати на клітини людини. Нове дослідження, опубліковане в журналі Microbial Cell Лабораторією клітинного старіння та старіння Лондонського університету королеви Марії, показало, що споживання кофеїну може фактично змінити те, як клітини проходять свій життєвий цикл і реагують на пошкодження.

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Отже, що це означає для кавових напоїв? Простіше кажучи, нове дослідження показує, що кофеїн може взаємодіяти з «сенсорною» системою (AMPK), яка може впливати на поділ клітин, покращуючи стійкість до стресу та зберігаючи потенціал для продовження терміну служби клітин. Хоча потрібні додаткові дослідження, це показує, що у людей може бути «перемикач довголіття», який може підтримуватися споживанням кофеїну.

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Оскільки ми вже знаємо, що помірне споживання кави може бути пов’язане з меншим ризиком деяких захворювань, таких як діабет 2 типу, це нове дослідження показує, що споживання кофеїну може працювати, активуючи давню систему управління енергією. Завжди важливо споживати кофеїн помірно, оскільки надмірне споживання може мати протилежні побічні ефекти. З часом, додаткові дослідження кави/кофеїну та AMPK можуть розповісти нам більше про довголіття.