Пийте на здоровʼя. Цей щоденний напій може уповільнити старіння клітин
Кава може уповільнити старіння клітин (Фото: magnific.com/KamranAydinov)
Більшість із нас сильно покладається на чашку кави вранці, щоб прокинутися, але тепер дослідження показують, що вона робить більше, ніж просто допомагає нам не спати.
Багато вчених вже пов’язували кофеїн з покращенням здоров’я, але тепер вони вивчають, як саме кофеїн може впливати на клітини людини. Нове дослідження, опубліковане в журналі Microbial Cell Лабораторією клітинного старіння та старіння Лондонського університету королеви Марії, показало, що споживання кофеїну може фактично змінити те, як клітини проходять свій життєвий цикл і реагують на пошкодження.
Корейський трендовий напій. Кава Дальгона як у кав'ярнях
Отже, що це означає для кавових напоїв? Простіше кажучи, нове дослідження показує, що кофеїн може взаємодіяти з «сенсорною» системою (AMPK), яка може впливати на поділ клітин, покращуючи стійкість до стресу та зберігаючи потенціал для продовження терміну служби клітин. Хоча потрібні додаткові дослідження, це показує, що у людей може бути «перемикач довголіття», який може підтримуватися споживанням кофеїну.
Трендовий напій з Південної Кореї. Бананова кава як в кав'ярні
Оскільки ми вже знаємо, що помірне споживання кави може бути пов’язане з меншим ризиком деяких захворювань, таких як діабет 2 типу, це нове дослідження показує, що споживання кофеїну може працювати, активуючи давню систему управління енергією. Завжди важливо споживати кофеїн помірно, оскільки надмірне споживання може мати протилежні побічні ефекти. З часом, додаткові дослідження кави/кофеїну та AMPK можуть розповісти нам більше про довголіття.
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