Ідея «напою, що розганяє метаболізм» звучить привабливо, але в реальності жоден настій сам по собі не спалює жир.

Водночас деякі поєднання інгредієнтів можуть впливати на травлення, апетит і метаболічні процеси — і саме в цьому контексті варто розглядати напій із ананаса, імбиру та кориці. Його ефект не магічний, але цілком пояснюваний з точки зору нутриціології.

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Робота метаболізму значною мірою залежить від базових факторів — енергетичного балансу, фізичної активності, сну та гормональної регуляції. Це підтверджується оглядами, де підкреслюється, що жодні окремі продукти не можуть компенсувати надлишок калорій або малорухливий спосіб життя. Водночас певні харчові компоненти можуть опосередковано впливати на апетит, травлення та використання енергії організмом.

У випадку цього настою ключову роль відіграють біоактивні сполуки кожного інгредієнта. Ананас містить фермент бромелайн, який бере участь у розщепленні білків і може полегшувати травлення. Його властивості описані в оглядах, де зазначається, що бромелайн має протизапальну дію і може впливати на процеси травлення, хоча прямий зв’язок із зниженням ваги залишається обмеженим. Важливо також, що ананас містить воду і клітковину, які сприяють ситості — фактору, критичному для контролю калорійності раціону.

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Імбир є одним із найбільш досліджених інгредієнтів у контексті метаболізму. Дані оглядів свідчать, що регулярне споживання імбиру може незначно знижувати масу тіла, індекс маси тіла та рівень глюкози в крові. Механізм пов’язують із впливом на термогенез і апетит: імбир може підвищувати витрати енергії та зменшувати відчуття голоду.

Кориця, у свою чергу, часто згадується у зв’язку з регуляцією рівня цукру в крові. Метаналіз, опублікований у Annals of Family Medicine, показує, що кориця може знижувати рівень глюкози натще та покращувати чутливість до інсуліну. Це важливо для контролю ваги, оскільки стабільний рівень цукру допомагає уникати різких нападів голоду і переїдання.

У поєднанні ці інгредієнти не «прискорюють метаболізм» у буквальному сенсі, але створюють умови, які можуть полегшити контроль ваги. Напій може зменшувати здуття завдяки впливу на травлення, частково знижувати апетит і підтримувати стабільний рівень енергії. Це особливо актуально, якщо він замінює калорійні напої або десерти.

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Водночас варто враховувати обмеження. Ефект буде помітним лише в контексті загального раціону і способу життя. Надмірне споживання підсолоджувачів, навіть у такому напої, нівелює потенційну користь. Також слід бути обережними людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту або тим, хто приймає певні препарати, оскільки імбир і кориця можуть взаємодіяти з медикаментами.

Таким чином, настій із ананаса, імбиру та кориці — це не засіб для схуднення сам по собі, а допоміжний елемент раціону. Він може підтримувати травлення, впливати на апетит і частково — на метаболічні процеси, але ключовими залишаються базові принципи: дефіцит калорій, рух і системність.

Як приготувати протизапальний настій

Інгредієнти:

1 літр води

1 ананас

1 паличка кориці ( або ½ чайної ложки меленої)

або ½ чайної ложки меленої) 2−3 скибочки свіжого імбиру ( за смаком)

за смаком) за бажанням: мед або інші підсолоджувачі

Спосіб приготування:

Ретельно вимити шкірку ананаса.

Довести до кипіння 1 літр води та додати ананасову шкірку.

Після закипання додати корицю та імбир.

Настоювати приблизно 20 хвилин.

Процідити та перелити в чайник.

Вживати теплим або охолодженим після прийому їжі.