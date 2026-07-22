Не лише дешеві готелі. Названо європейське місто з найдоступнішими цінами на їжу

Подорож Європою не обов’язково має бути дорогою. У новому рейтингу названо місто, де туристи можуть заощадити не лише на проживанні, а й на харчуванні, не відмовляючись при цьому від насиченої екскурсійної програми. Лідером списку стала Прага.

Столицю Чехії визнано найдоступнішим європейським напрямком для літнього відпочинку за версією компанії Hoppa. Під час складання рейтингу експерти порівняли десятки популярних туристичних міст, враховуючи вартість готелів, харчування, напоїв, громадського транспорту та кількість недорогих визначних пам’яток.

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Однією з головних переваг Праги виявилися доступні ціни на їжу. Згідно з даними дослідження, середній обід у місцевому ресторані коштуватиме приблизно 11,5 долара, а келих традиційного чеського розливного пива — близько 3,1 долара. Середня вартість ночівлі в тризірковому готелі становить близько 117 доларів, що також дозволило місту посісти перше місце в рейтингу.

Окрім доступних цін, Прага пропонує туристам понад 600 бюджетних пам’яток. Тут можна безкоштовно прогулятися Карловим мостом, відвідати територію Празького Граду та Вальдштейнський сад XVII століття, а також помилуватися собором Святого Віта й церквою Діви Марії перед Тином.

Ще одна перевага Праги — компактний історичний центр. Більшість популярних місць розташовані в пішій доступності, тому мандрівники можуть обходитися без громадського транспорту. А велика кількість кафе, традиційних пивних і невеликих ресторанів робить чеську столицю одним із найвигідніших напрямків у Європі для тих, хто хоче смачно поїсти й при цьому не витратити зайвого.