На період відключень світла. Меню на тиждень для родини з трьох людей із бюджетних продуктів

Сімейне меню на тиждень не обов’язково має складатися з десятків продуктів, частина яких зіпсується в холодильнику ще до того, як до них дійдуть руки.

Навпаки, основу раціону можна побудувати на простих продуктах із тривалим терміном зберігання: крупах, бобових, картоплі, моркві, цибулі, капусті, яйцях, консервованій рибі, заморожених овочах та сезонних фруктах.

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Такий підхід дозволяє не тільки скоротити витрати, а й заздалегідь продумати, як один продукт використовуватиметься в кількох різних стравах. Наприклад, з квасолі можна приготувати суп, рагу або салат, а залишки запеченої курятини наступного дня додати до каші чи овочевої страви.

При цьому бюджетне харчування цілком може залишатися збалансованим. ВООЗ у рекомендаціях 2026 року наголошує на чотирьох принципах здорового раціону — достатності, балансу, помірності та різноманітності. Основою меню мають бути переважно мінімально оброблені продукти, зокрема овочі, фрукти, бобові та цільнозернові продукти.

Що купити на тиждень для трьох людей

Це орієнтовний список, а не сувора норма. Кількість продуктів залежатиме від віку членів родини, апетиту, фізичної активності та того, скільки прийомів їжі вони проводять удома.

Крупи та гарніри:

вівсяні пластівці — 700−1000 г;

гречка — 800−1000 г;

рис — 500−700 г;

перлова або ячна крупа — 500 г;

макарони з твердих сортів пшениці — 500 г;

картопля — 3−4 кг.

Бобові:

сочевиця — 400−500 г;

суха квасоля або нут — 400−500 г;

за бажанням — консервована квасоля для швидких страв.

Овочі, які добре зберігаються:

білокачанна капуста — 1−2 головки;

морква — 1,5−2 кг;

цибуля — 1−1,5 кг;

буряк — близько 1 кг;

часник;

сезонні овочі за доступною ціною;

заморожена овочева суміш — 1−1,5 кг;

консервовані томати або томати у власному соку — 2−4 банки.

Джерела білка:

яйця — 20−30 штук;

курятина — приблизно 1,5−2 кг або тушкованка;

консервована риба — 3−5 банок;

молоко тривалого зберігання — 2−3 л;

за можливості — натуральний йогурт або кисломолочний сир.

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Фрукти та додаткові продукти:

яблука — 2−3 кг;

сезонні фрукти, які добре зберігаються;

насіння соняшнику або гарбуза — 200−300 г;

горіхи — 200−300 г;

соняшникова або ріпакова олія;

спеції;

гірчиця;

оцет або лимонний сік.

Не обов’язково купувати все зі списку щотижня. Крупи, бобові, олія, спеції, горіхи, насіння, консервовані томати та риба можуть зберігатися значно довше й поступово використовуватися із запасів. Сухі макарони та рис, наприклад, належать до продуктів із тривалим терміном зберігання.

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Понеділок

Сніданок: вівсяна каша з яблуком, корицею та насінням. Пластівці можна зварити на воді або молоці, а для солодкості використати яблуко. Додавати багато цукру необов’язково: ВООЗ рекомендує обмежувати кількість вільних цукрів у раціоні.

Обід: суп із сочевиці, картоплі, моркви та цибулі. До нього — салат із капусти та моркви.

Вечеря: гречка з тушкованою капустою та запеченою курятиною. Зручно одразу приготувати більше гречки та курятини: частина стане основою для наступного дня.

Вівторок

Сніданок: омлет із яйцями та замороженими овочами. До нього — яблуко.

Обід: гречка з овочами та курятиною, що залишилися з понеділка. Щоб страва не здавалася повторенням вечері, можна додати томатний соус, часник або паприку.

Вечеря: запечена картопля з консервованою рибою та салатом із капусти й моркви. Для такого меню підійдуть сардини, скумбрія, тунець або інша риба, яку родина любить і яка вписується в бюджет.

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Середа

Сніданок: вівсянка з яблуком і горіхами.

Обід: квасолевий суп із картоплею, морквою, цибулею та томатами. Суху квасолю вигідніше купувати великою упаковкою та відварювати відразу на кілька страв. Частину можна залишити для вечері.

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Вечеря: тушкована квасоля з томатами, морквою та цибулею, перлова каша і салат із капусти.

Бобові особливо зручні для економного раціону. Вони поєднують білок і клітковину та можуть частково замінювати дорожчі м’ясні продукти. ВООЗ прямо відносить квасолю, сочевицю, нут та інші бобові до важливих джерел вуглеводів і поживних речовин у здоровому раціоні.

Четвер

Сніданок: два яйця, тушкована капуста та шматок цільнозернового або звичайного хліба.

Обід: перлова каша з овочами та курятиною. Перловку можна приготувати разом із морквою, цибулею та невеликою кількістю томатів. Це хороший приклад страви, у якій недорога крупа стає повноцінною основою обіду.

Вечеря: картопляне пюре, консервована риба та салат із буряка. До буряка можна додати часник, трохи гірчиці та олії. Якщо є насіння, воно також добре доповнить такий салат.

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П’ятниця

Сніданок: вівсяна каша з яблуком і насінням.

Обід: макарони з томатним соусом. Для соусу достатньо обсмажити або протушкувати цибулю та моркву, додати томати. За бажанням — часник, паприку, чорний перець та італійські трави.

Вечеря: запечена картопля, яйця та салат із капусти. Якщо після попередніх днів залишилася курятина, її можна додати до салату або подати разом із картоплею.

Субота

Сніданок: омлет із замороженими овочами.

Обід: густий овочевий суп із перловкою, картоплею, морквою, цибулею та залишками квасолі.

Вечеря: картопляна запіканка з яйцями, овочами та курятиною.

Субота може стати днем «залишків». Невеликі порції продуктів, які залишилися після попередніх прийомів їжі, не обов’язково викидати. Їх можна об'єднати в суп, запіканку, рагу або начинку. Але тут важлива харчова безпека. USDA рекомендує охолоджувати готову їжу швидко, зберігати її в закритих контейнерах і використовувати більшість готових залишків протягом трьох-чотирьох днів. Тому готувати одну й ту саму страву одразу на сім днів — не найкраща ідея. Частину можна заморозити, а не залишати в холодильнику до кінця тижня.

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Неділя

Сніданок: вівсяні млинці з яблуком або вівсяна каша з яблуками, корицею та горіхами.

Обід: курячий суп із картоплею, морквою, цибулею та крупою. Якщо купити цілу курку, з неї можна отримати кілька різних страв: зварити суп, використати м’ясо для каші або салату, а частину порцій заморозити.

Вечеря: рис із курятиною та замороженими овочами, приготований в одній пательні. До нього — салат із капусти або буряка.

Як скласти бюджетне меню так, щоб не набридло

Економія починається не з відмови від продуктів, а з їхнього розумного поєднання. Якщо купити сім різних видів м’яса, десять овочів і окремий набір інгредієнтів для кожної вечері, частина їжі, найімовірніше, залишиться невикористаною.

Натомість одна капуста може перетворитися на салат, тушкований гарнір, начинку для омлету або складник супу. Морква та цибуля потрібні майже всюди. Квасоля може стати супом, рагу або салатом. Гречка — гарніром, основою запіканки або самостійною стравою з овочами та яйцем. Це також відповідає базовій логіці здорового харчування. Harvard Healthy Eating Plate пропонує орієнтуватися на те, щоб значну частину тарілки займали овочі та фрукти, а решту доповнювали цільнозернові продукти та джерела білка. Не менш важлива різноманітність. Навіть якщо бюджет обмежений, варто чергувати яйця, бобові, рибу та птицю, а не робити м’ясо обов’язковою частиною кожного обіду.

Класичний салат із квасолі та нуту: проста страва для пікніка Цей ситний білковий салат стане ідеальним додатком до крупи, картоплі и й просто смакуватиме зі шматком улюбленого хліба. Перейти до рецепту

Що можна зберігати довго

Найзручнішими продуктами для домашнього запасу є крупи, сухі бобові, макарони, консервовані томати, консервована риба, рослинна олія, спеції, горіхи та насіння. Їх можна купувати тоді, коли на них є вигідна ціна, якщо дозволяють умови зберігання. Із овочів для такого меню особливо зручні картопля, морква, цибуля, буряк і білокачанна капуста. Вони не потребують щоденного поповнення запасів і дозволяють приготувати багато різних страв. Яйця теж досить практичні для планування: сирі в шкаралупі можна зберігати в холодильнику приблизно три-п'ять тижнів.

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А ось із готовою їжею краще не експериментувати. Якщо страва не буде з'їдена протягом трьох-чотирьох днів, її краще заморозити.