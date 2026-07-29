Ці дешеві шматки м’яса часто смачніші за дорогі (Фото: pixabay)

Смачне й соковите м’ясо зовсім не обов’язково має коштувати дорого. Багато бюджетних частин туші за умови правильного приготування виходять не менш ніжними й ароматними, ніж дорогі вирізки.

Головне — підібрати відповідний спосіб термічної обробки й не поспішати під час приготування.

Свиняча лопатка

Свиняча лопатка вважається одним із найвдаліших варіантів для тих, хто хоче заощадити без шкоди для смаку. Завдяки помірній кількості жирових прошарків м’ясо залишається соковитим навіть після тривалого запікання, тушкування чи смаження.

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Цей відруб чудово підходить для приготування запеченого м’яса, домашнього шашлику, печені, гуляшу та страв, що потребують тривалої термічної обробки. Під час приготування м’ясні волокна розм’якшуються, а страва набуває насиченого смаку й аромату.

Яловича грудинка

У сирому вигляді яловича грудинка здається досить жорсткою, проте саме ця особливість робить її ідеальною для повільного приготування. Під час тривалого тушкування або запікання сполучна тканина поступово руйнується, а м’ясо стає м’яким, соковитим і буквально розпадається на волокна.

Грудинка чудово підходить для наваристих бульйонів, супів, рагу, тушкованих страв і запікання. Високий вміст колагену надає м’ясу насиченого смаку та робить його особливо ніжним після приготування.

Свинячі ребра

Ще один доступний за ціною продукт — свинячі ребра. Під час повільного запікання або тушкування колаген і жирові прошарки перетворюються на натуральний желатин, завдяки чому м’ясо стає дуже м’яким і легко відділяється від кістки.

Реберця чудово вбирають маринади, спеції та соуси, тому їх можна готувати в духовці, на грилі або мангалі. Саме тривале приготування дозволяє повністю розкрити їхній смак.

Чому недорогі відруби часто виявляються смачнішими

Бюджетні частини туші зазвичай містять більше жиру та сполучної тканини, ніж дорогі відруби (як-от вирізка). Саме ці особливості роблять м’ясо соковитішим після тривалої термічної обробки.

Під впливом температури колаген перетворюється на желатин, який утримує вологу всередині м’яса та робить його ніжнішим. Жирові прошарки також надають страві насиченого смаку й допомагають зберегти соковитість. Крім того, такі відруби краще вбирають маринади, спеції та духмяні трави.

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Як вибрати якісне м’ясо

Щоб страва вийшла справді смачною, важливо правильно вибрати м’ясо ще в магазині або на ринку. Купуючи його, фахівці радять звернути увагу на кілька ознак свіжості:

природний, рівномірний колір без сірих, зеленуватих або темних плям;

свіжий запах без кислих і сторонніх відтінків;

жир білого або світло-кремового кольору;

поверхня злегка волога, але не липка й не слизька;

Пружна структура — після натискання пальцем м’ясо швидко відновлює форму.

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