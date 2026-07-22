Готуєте один раз. Що робити з бульйоном, щоб використовувати його ще тиждень і довше — лайфхак від переможця МастерШеф 17
Бульйон з овочами, демонстративне фото (Фото: azerbaijan_stockers magnific)
Прозорий, насичений та золотистий бульйон з кісток — абсолютно реальний на домашній кухні навіть без використання складних технік. Головне — знати правильні інгредієнти, що вже є на вашій кухні.
Микита Сновида став переможцем 17 сезону кулінарного телешоу МастерШеф. Зараз він веде свій блог в Instagram, де показує прості рецепти із секретами для найкращого результату. Зокрема, він показав, як готує простий бульйон, що є основою французької, та не лише кухні. Приготування цього бульйону — одна із кулінарних навичок, яку він здобув на МастерШеф.
У своїй розповіді про процес він ділиться техніками, які використовують шеф-кухарі. Зокрема, мова про додавання оцету, який витягує колаген із кісток, коагулює (звертає білок) м’ясо і робить бульйон прозорішим. Також Микита Сновида поділився кількому кулінарними поняттями, як от мірпуа (фр. mirepoix) — це французька назва приправи, яка використовується для приготування їжі. Вона складається з цибулі, моркви та селери, які використовують як сирими, так і злегка підсмаженими.