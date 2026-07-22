Готуєте один раз. Що робити з бульйоном, щоб використовувати його ще тиждень і довше — лайфхак від переможця МастерШеф 17

22 липня, 19:20
Бульйон з овочами, демонстративне фото (Фото: azerbaijan_stockers magnific)

Бульйон з овочами, демонстративне фото (Фото: azerbaijan_stockers magnific)

Прозорий, насичений та золотистий бульйон з кісток — абсолютно реальний на домашній кухні навіть без використання складних технік. Головне — знати правильні інгредієнти, що вже є на вашій кухні.

Микита Сновида став переможцем 17 сезону кулінарного телешоу МастерШеф. Зараз він веде свій блог в Instagram, де показує прості рецепти із секретами для найкращого результату. Зокрема, він показав, як готує простий бульйон, що є основою французької, та не лише кухні. Приготування цього бульйону — одна із кулінарних навичок, яку він здобув на МастерШеф.

Реклама

У своїй розповіді про процес він ділиться техніками, які використовують шеф-кухарі. Зокрема, мова про додавання оцету, який витягує колаген із кісток, коагулює (звертає білок) м’ясо і робить бульйон прозорішим. Також Микита Сновида поділився кількому кулінарними поняттями, як от мірпуа (фр. mirepoix) — це французька назва приправи, яка використовується для приготування їжі. Вона складається з цибулі, моркви та селери, які використовують як сирими, так і злегка підсмаженими.

У відео кухар припікає овочі до коричневого кольору на пательні. Він не чистить їх, а ріже на великі шматки та смажить до отримання димного та злегка копченого посмаку бульйону. Також присутність шкірки та смаження зроблять його більш золотим та насиченим, «округливши» смак.

Основа цього бульйону — кістки, які потрібно проварити, і потім промити, після того, як бульйон проціджується крізь сито. Коли до нього додали всі інгредієнти, не варто накривати кришкою, солити та кип’ятити на сильному вогні. Найкращий метод — легке булькання, яке завадить утворенню накипу. Якщо є потреба долити воду — потрібно використовувати лише окріп.

Читайте також:
Ідеальний курячий бульйон. Секрети приготування ресторанного рівня

Лайфхак, який викоритстовує Микита Сновида — замороження бульйону у формах. Це дозволить страві зберігатися довше та легко її використовувати. Як приготувати бульйон ви знайдете в рецепті нижче.

Ідеальний прозорий бульйон: рецепт на кістках від переможця МастерШеф

З цим рецептом ви завжди матимете наваристий бульйон під рукою, який зробить смачнішим звичайну кашу й пасту, соус, і ще купа буденних страв.
Перейти до рецепту
Читайте також:
Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Шеф-кухар Лайфхак Їжа Суп МастерШеф

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies