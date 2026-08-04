Знищений вогнем. Склад виробника українського морозива зруйнований від російської атаки

4 серпня, 12:44
Морозиво бренду Ласунка (Фото: Instagram @lasunka_icecream)

Морозиво бренду Ласунка (Фото: Instagram @lasunka_icecream)

Один із провідних виробників морозива в Україні повідомив, що його продукції може не бути на полицях. 

Унаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс бренду Ласунка. Про це компанія повідомила 4 серпня у своїх соцмережах.

«На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини Ласунки…💔

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Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс. Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні.

Ми перепрошуємо перед нашими покупцями та партнерами!" — йдеться в повідомленні. Також команда додала, що найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях. Українські відомі бренди у коментарях під дописом висловили свої співчуття Ласунці та побажання найшвидшого відновлення.

Коментарі у Threads (Фото: Скриншот)
Коментарі у Threads / Фото: Скриншот
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Російська агресія Компанія Морозиво Український бізнес

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