Більше не відходи. Учені знайшли спосіб виготовляти суперфуд із побічного продукту виробництва шоколаду

Кожна плитка шоколаду залишає після себе не тільки солодкий післясмак, а й тонни виробничих відходів. Мова про шкаралупу какао-бобів — щільну оболонку, яка зазвичай вважається марним залишком і відправляється на утилізацію.

Однак саме в цій оболонці ховається висока концентрація цінних речовин — теоброміну, кофеїну та антиоксидантів, які надають какао його насиченого смаку та біологічної активності. Бразильські вчені знайшли спосіб перетворити цей відхід на продукт з високою доданою вартістю — без токсичних розчинників і складної хімії.

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Як з відходів шоколаду зробили інгредієнт для високої кухні

Дослідники з University of Campinas запропонували несподіване рішення: використовувати мед місцевих безжальних бджіл як натуральний харчовий розчинник.

Для цього вони взяли мед п’яти видів бразильських бджіл, серед яких borá, jataí і mandaguari. Такий мед вирізняється вищою вологістю, меншою в’язкістю та підвищеною кислотністю, завдяки чому краще «витягує» сполуки з рослинної сировини.

Щоб прискорити процес, вчені застосували ультразвукову екстракцію. Спеціальний зонд, що працює на високій частоті, створює в суміші мільйони мікропухирців. Вони миттєво схлопуються і буквально руйнують клітинну структуру какао-шкаралупи, вивільняючи корисні речовини в мед.

У результаті всього за 3,5 хвилини вдалося отримати більш концентрований продукт, ніж при традиційних методах, які зазвичай займають близько години.

Чому це важливо для ринку

Нова технологія вирішує відразу кілька завдань. По-перше, знижує обсяг відходів шоколадної індустрії. По-друге, створює новий функціональний продукт для харчової галузі, косметики та гастрономії.

За словами авторів дослідження, смак отриманого меду має яскраво виражені шоколадні ноти, а залежно від пропорцій може використовуватися як самостійний продукт або як інгредієнт для десертів, соусів і навіть сегмента fine dining.

Окремий плюс — технологія підходить не тільки для великих підприємств. Дослідники вважають, що її зможуть використовувати невеликі кооперативи та локальні виробники, які вже працюють із какао та медом. Це робить розробку особливо перспективною для малого бізнесу та фермерських господарств.

Екологія, яка приносить прибуток

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У розробки є і ще один важливий ефект — екологічний. Використання меду місцевих видів бджіл підвищує економічну цінність традиційного бджільництва і створює стимул для збереження лісів, де ці види мешкають.

Фактично вчені запропонували модель, де виграють одразу всі: шоколадна індустрія отримує спосіб переробляти відходи, фермери — новий продукт, а екосистеми — додатковий аргумент на користь захисту біорізноманіття.