Борщ, а до борщу пампушка, сало, кріп та сметана . Якщо з першими трьома розібралися, то як щодо сметани? Можливо, її варто покласти одразу до каструлі.

Деякі страви — це феєрія м’яса, а деякі — нестримне свято овочів. А ще є борщ, який поєднує в собі і те, і інше. Це робить його однією з найкращих зимових страв, хоча він смакує в будь-яку пору року та час доби. Його готують дуже по-різному, а рецептів, здається, понад мільйон.

Реклама

Борщ можна знайти не лише на українських кухнях. У соцмережах люди з усього світу діляться власним досвідом приготування та споживання. Іноді, це викликає суперечки: коли класти капусту, чи має там бути квасоля, або ж чи доречна в рецепті томатна паста. Безперечно, це справа смаку кожної родини, утім є деякі лайфхаки, що допомагають зробити смак ще кращим.

До прикладу, сметана. Її кладуть окремо в тарілки для кожної людини і потім розмішують. Але що, як покласти жирну домашню сметану до каструлі?

Борщ зі сметаною / Фото: Mary J. Marzyk's Post Facebook

Цю пораду дала в Facebook-каналі Borscht talk Canada! користувачка Мері Дж. Марзик. Жінка розповіла, що дізналася про цей метод від «дуже мудрої української бабусі та від колишніх кухарів ресторану Sticky’s у Дофіні, Манітобі». Ось як вона описує ідею:

«Незадовго до готовності борщу зменшіть вогонь, щоб він не кипів. Відчерпніть кілька черпаків бульйону і додайте до нього сметану. Повільно додайте суміш бульйону та сметани назад у каструлю, щоб запобігти згортанню. Наріжте кріп й відразу перед подаванням».

Такий інгредієнт у каструлі надасть борщу більш рожевого кольору, а консистенцію зробить більш густою та насиченою. Смак стане багатшим та глибшим. Кількість сметани розраховуйте за бажанням.