Не ложкою. Як і коли правильно додавати сметану в борщ — так робили бабусі

7 листопада, 07:06
Google Читайте NV у Google
Український борщ в тарілці (Фото: Magnific\KamranAydinov)

Український борщ в тарілці (Фото: Magnific\KamranAydinov)

Борщ, а до борщу пампушка, сало, кріп та сметана . Якщо з першими трьома розібралися, то як щодо сметани? Можливо, її варто покласти одразу до каструлі.

Деякі страви — це феєрія м’яса, а деякі — нестримне свято овочів. А ще є борщ, який поєднує в собі і те, і інше. Це робить його однією з найкращих зимових страв, хоча він смакує в будь-яку пору року та час доби. Його готують дуже по-різному, а рецептів, здається, понад мільйон.

Реклама

Читайте також:
Готуйте борщ. 22 рецепти головної української страви з колоритом різних регіонів

Борщ можна знайти не лише на українських кухнях. У соцмережах люди з усього світу діляться власним досвідом приготування та споживання. Іноді, це викликає суперечки: коли класти капусту, чи має там бути квасоля, або ж чи доречна в рецепті томатна паста. Безперечно, це справа смаку кожної родини, утім є деякі лайфхаки, що допомагають зробити смак ще кращим.

До прикладу, сметана. Її кладуть окремо в тарілки для кожної людини і потім розмішують. Але що, як покласти жирну домашню сметану до каструлі?

Читайте також:
Одне за одним. Капуста чи картопля — що класти першим для вдалого борщу
Борщ зі сметаною (Фото: Mary J. Marzyk's Post Facebook)
Борщ зі сметаною / Фото: Mary J. Marzyk's Post Facebook

Цю пораду дала в Facebook-каналі Borscht talk Canada! користувачка Мері Дж. Марзик. Жінка розповіла, що дізналася про цей метод від «дуже мудрої української бабусі та від колишніх кухарів ресторану Sticky’s у Дофіні, Манітобі». Ось як вона описує ідею:

«Незадовго до готовності борщу зменшіть вогонь, щоб він не кипів. Відчерпніть кілька черпаків бульйону і додайте до нього сметану. Повільно додайте суміш бульйону та сметани назад у каструлю, щоб запобігти згортанню. Наріжте кріп й відразу перед подаванням».

Такий інгредієнт у каструлі надасть борщу більш рожевого кольору, а консистенцію зробить більш густою та насиченою. Смак стане багатшим та глибшим. Кількість сметани розраховуйте за бажанням.

Читайте також:
Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Українська кухня Лайфхак Борщ

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies