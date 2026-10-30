Червоний, жовтий чи зелений. Який болгарський перець найкорисніший і що кажуть учені

Який болгарський перець містить більше вітамінів і антиоксидантів? (Фото: KaiPilger/pixabay)

Болгарський перець вважається одним із найкорисніших овочів завдяки високому вмісту вітамінів, клітковини та антиоксидантів. Однак його поживна цінність залежить не лише від сорту, а й від кольору.

Зелені, жовті, помаранчеві та червоні плоди різняться ступенем стиглості, смаком і концентрацією корисних речовин.

Колір болгарського перцю пов’язаний із процесом дозрівання. Більшість плодів спочатку мають зелене забарвлення завдяки хлорофілу. У міру дозрівання цей пігмент руйнується, поступаючись місцем каротиноїдам, які надають перцю жовтих, помаранчевих і червоних відтінків. При цьому остаточний колір залежить від сорту, пише видання ZME Science.

Реклама

Чим відрізняються перці різних кольорів

Зелений перець зазвичай збирають раніше за інші. Він вирізняється щільною хрусткою м’якоттю та злегка гіркуватим смаком. Такий овоч чудово підходить для салатів, рагу та смаження.

Жовтий і помаранчевий перець мають м’якший і солодший смак. Вони містять каротиноїди, зокрема лютеїн і зеаксантин, які відіграють важливу роль у підтриманні здоров’я очей.

Червоний перець вирізняється найбільш насиченим солодким смаком. Він багатий на вітамін С, бета-каротин і капсантин — природний антиоксидант, що допомагає захищати клітини від пошкодження вільними радикалами.

Який болгарський перець корисніший

За словами фахівців, кожен колір має свої переваги.

Зелений, жовтий та помаранчевий перець містять речовини, що сприяють підтримці здоров’я зору. Зокрема, лютеїн і зеаксантин пов’язані із захистом сітківки та зниженням ризику вікових захворювань очей.

Червоні та помаранчеві плоди зазвичай вирізняються високим умістом вітаміну С і бета-каротину. Останній перетворюється в організмі на вітамін А, необхідний для нормальної роботи імунної системи, зору та здоров’я шкіри.

На особливу увагу заслуговує червоний перець, що містить капсантин. Цей пігмент має антиоксидантні властивості й допомагає нейтралізувати вільні радикали.

Як правильно їсти болгарський перець, щоб отримати максимум користі

Спосіб приготування також впливає на вміст і засвоєння корисних речовин.

Під час термічної обробки частина вітаміну С руйнується, тому для його збереження перець краще вживати свіжим. Однак запікання та інші способи приготування можуть підвищувати доступність деяких каротиноїдів і поліфенолів.

Реклама:

Експерти радять включати до раціону як сирий, так і приготований перець різних кольорів.

Водночас не варто відмовлятися від плодів неправильної форми або з неоднорідним забарвленням. Вони можуть містити не менше корисних речовин, ніж зовні ідеальні овочі.

Отже, не існує якогось одного «найкориснішого» кольору болгарського перцю. Червоний і помаранчевий особливо цінні завдяки вмісту вітаміну С і бета-каротину, тоді як зелений і жовтий також забезпечують організм важливими антиоксидантами. Для отримання максимальної користі фахівці радять поєднувати в раціоні перець різних кольорів.

Перець, фарширований кукурудзяною крупою: незрівняне поєднання (без мʼяса) Такий перець смакує і гарячим, і холодним, і теплим. Від нього важко відірватися, хочеться з'їсти ще один, потім ще, і ще. Перейти до рецепту

Найсмачніший фарширований перець: з секретним інгредієнтом Таку страву можна їсти хоч щодня. Ситно, ароматно, смачно і дуже корисно. Готуйте та насолоджуйтесь. Перейти до рецепту

Яйця, помідори та перець: pецепт турецького менемену на сніданок Пропонуємо приготувати незвичайну версію яєчні та насолодитися середземноморською атмосферою за рецептом зіркового ведучого. Перейти до рецепту