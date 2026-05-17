Навіть підживлення не врятують: які сусіди пригнічують болгарський перець

Болгарський перець вважається однією з найчутливіших культур на городі. Йому потрібен стабільний полив, тепло і родючий ґрунт, проте навіть за гарного догляду врожай може виявитися слабким. Причина часто ховається в неправильному сусідстві на грядці.

Деякі рослини пригнічують перець, забирають у нього живлення або підвищують ризик грибкових хвороб. У результаті кущі гірше розвиваються, скидають зав’язі, а плоди виростають дрібними і водянистими.

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Гострий перець

Солодкий і гострий перець не рекомендують вирощувати поруч. Під час цвітіння культури можуть перезапилюватися, через що болгарський перець іноді набуває гіркоти.

Особливо часто така проблема виникає в теплицях, де відстань між рослинами мінімальна.

Картопля

Картопля — один із найнебезпечніших сусідів для перцю. Обидві культури належать до пасльонових, тому страждають від однакових хвороб і шкідників.

Фітофтора, колорадський жук, попелиці та грибкові інфекції швидко поширюються між грядками. Крім того, картопля активно витягує з ґрунту поживні речовини, залишаючи перець без необхідного живлення.

Помідори

Незважаючи на схожі умови вирощування, томати теж вважаються не найкращими сусідами для солодкого перцю.

Рослини конкурують за вологу і мікроелементи, а також легко заражають одна одну хворобами. За високої вологості та поганої вентиляції ризик грибкових інфекцій зростає в кілька разів.

Баклажани

Ще один небажаний сусід — баклажани. Вони мають потужну кореневу систему і швидко виснажують ґрунт.

Через брак живлення кущі перцю починають повільніше рости, гірше формують зав’язі та стають більш вразливими до шкідників.

Фенхель

Досвідчені городники радять тримати фенхель якомога далі від овочевих грядок. Ця рослина виділяє речовини, які здатні гальмувати розвиток сусідніх культур.

Поруч із фенхелем перець часто має слабкий вигляд і повільно розвивається навіть за регулярного підживлення.

Які рослини вважаються хорошими сусідами

Щоб перець краще ріс і рідше хворів, поруч із ним рекомендують висаджувати:

базилік; Реклама:

часник;

цибулю;

моркву;

шпинат;

салат.

Такі культури не конкурують з перцем за харчування і допомагають відлякувати частину шкідників.

Як зрозуміти, що сусідство вибрано неправильно

Про проблему можуть свідчити кілька ознак:

скручене листя;

опадання квіток і зав’язей;

повільне зростання кущів;

дрібні плоди;

поява плям і грибка.

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