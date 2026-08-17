Не на Закарпатті. В Україні встановили світовий рекорд із приготування бограчу

Про це повідомляє Суспільне Тернопіль.

У Теребовлянській громаді, що на Тернопільщині, зварили 3 тонни 140 літрів бограча. Як розповіла Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України, це світовий рекорд. Найбільшу кількість страви до цього приготували у 2015 році на Закарпатті. Її об'єм станови 2 тонни 850 літрів. Сертифікат про встановлення рекорду вручили ініціатору дійства Андрію Балабуху.

Реклама

На Тернопільщині приготували рекордну кількість бограчу / Фото: Скрин/суспільне

«З продуктів нам пішло десь 600 кг м’яса (телятини, свинини), 100 кг сала, 500 кг картоплі, 100 кг моркви, 160 кг цибулі, 100 кг червоного перцю і різних інших інгредієнтів, зокрема зелені. Буде близько 7 тисяч порцій», — розповів ініціатор рекорду Андрій Балабух.

Як додала Орися Андрієвська, одна із помічниць Балабуха, готувати страву допомагало понад 20 людей.