Не на Закарпатті. В Україні встановили світовий рекорд із приготування бограчу
На Тернопільщині приготували рекордну кількість бограчу (Фото: Скрин/суспільне)
У громаді на Тернопільщині зварили понад 3 тонни бограчу, встановивши світовий рекорд.
Про це повідомляє Суспільне Тернопіль.
У Теребовлянській громаді, що на Тернопільщині, зварили 3 тонни 140 літрів бограча. Як розповіла Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України, це світовий рекорд. Найбільшу кількість страви до цього приготували у 2015 році на Закарпатті. Її об'єм станови 2 тонни 850 літрів. Сертифікат про встановлення рекорду вручили ініціатору дійства Андрію Балабуху.
«З продуктів нам пішло десь 600 кг м’яса (телятини, свинини), 100 кг сала, 500 кг картоплі, 100 кг моркви, 160 кг цибулі, 100 кг червоного перцю і різних інших інгредієнтів, зокрема зелені. Буде близько 7 тисяч порцій», — розповів ініціатор рекорду Андрій Балабух.
Як додала Орися Андрієвська, одна із помічниць Балабуха, готувати страву допомагало понад 20 людей.