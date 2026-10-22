Копенгаген відомий своєю інноваційною гастрономією та вишуканими стравами. Багаторазово найкращий ресторан світу noma знаходиться саме там. Утім, якими б просунутими не були заклади там, у трендах зараз найпростіша їжа. Мова про бутерброд з маслом і твердим сиром. Його називають bolle med ost (булочка з сиром) або скорочено BMO — абревіатура, яка цього року була внесена до найбільшого данського словника і з’явилася відносно нещодавно.

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Ця страва стала візитівкою найкращих пекарів Копенгагена, які експериментують з хлібом, сиром і маслом, прагнучи виділитися в місті, одержимому стриманою досконалістю. «Данці хапають BMO майже будь-коли — після пробіжки, перед побаченнями, між зустрічами. Це ситна закуска і не надто дорога», — написала The New York Times. У багатьох найкращих пекарнях їх продають приблизно за 45 данських крон (приблизно 300 грн). Місцеві блогери-гіди вже внесли бутерброд до списку обов’язкових до дегустації разом з булочкою з кардамоном, з корицею та відомим у світі сморебродом, про який NV FOOD писав раніше.

BMO отримав власну кулінарну книгу з 25 рецептами від двох братів, а Burger King випустив свій Вишуканий BMO — бургер із сиром. У липні данська газета Politiken опублікувала рейтинг 50 найкращих BMO міста. Хоча, на перший погляд здається, що покращити хліб з маслом і сиром неможливо, заклади вигадують все нові розкішні категорії. Усе залежить від того, який тип борошна використовувала та чи інша пекарня, чи мололи його власноруч, скільки тривало бродіння, чи качали булочку в насінні чи кукурудзяній крупі? До сиру питань не менше. Це можуть бути: улюблений данський коров’ячий сир Gammel Knas, комте, готовий нарізаний чи брусковий. Різновид масла також важливий, оскільки воно може бути солоним, підсмаженим, збитим тощо.

Особливу увагу бутерброд отримав під час пандемії, коли домашні пекарі експериментували з рецептами, а випічка ставала гобі. У певний момент з’явилася абревіатура, і вона швидко викликала суперечки. Для скептиків ймення дуже схоже на джентрифікацію — прикрашання улюбленої сімейної їжі дрібничками.

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BMO також є бестселером у мережі Hart, яка має 13 закладів по всьому Копенгагену та продає близько 30 000 одиниць щомісяця. «Це окрема категорія», — розповіла Талія Річард-Карвахаль, креативна директорка Hart. Мережа продовжує вдосконалювати рецепт пробуючи десятки сирів, щоб знайти правильний, і змінюючи хліб у пошуках хрусткої скоринки «як бите скло».

Сир, який використовують найчастіше, — Гаммель Кнас — до 2024 року став настільки популярним для приготування бутербродів, що запаси почали вичерпуватися. Данські газети повідомляли про «сирну кризу», оскільки цей сорт потребує двох років, щоб дозріти. Але нові пекарні продовжували відкриватися і вимагати більше сиру. Протягом кількох місяців Софі Білтофт-Рііс, директорка Arla Unika, компанії, що виробляє цей сир, проводила наради щодо того, як впоратися з різким зростанням попиту на BMO.

«Мій телефон дзвонив вдень і вночі», — поділилася вона. «Вся країна просто збожеволіла».

Нині у Копенгагені ажіотаж зменшився, утім цей бутерброд все ще є бестселером у будь-якій поважній пекарні. Вже не такі розрекламовані, BMO просто є частиною життя міста.