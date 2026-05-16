Не помаранчеве і не рожеве. Це вино поєднує біле та червоне і вже підкорило світ, ставши трендом

У магазині найчастіший вибір, який перед вами стоїть, — це червоне чи біле, глибина й таніни чи свіжість та легкість? Утім, кілька років тому Конрад Пікснер, винороб з північної Італії з виноградником Domaine de L’Accent у Лангедоку, Франція створив дещо інше.

Після гарного врожаю у 2023 році Пікснер о 4 ранку зайшов у сарай, який він ділить з іншими виноробами, і виявив, що його найбільша ємність з білим вином, вичавленим з винограду каріньян блан (carignan blanc), переповнилася під час бродіння. У нього закінчилося місце, тому він швидко «перекачав білий сік у резервуар, де були цілі грона каріньян нуар (carignan noir)», — розповів він для The Guardian. Винороб залишив їх разом бродити протягом 10 днів. На відміну від розе, виготовленого з червоного винограду, який залишають на короткий час зі шкіркою, перш ніж віджати, він створив «блуж"(blanc і rouge — білий та червоний з фр. — ред.). Це легке, свіже вино, змішане з білого та червоного винограду, яке найкраще подавати охолодженим. Зараз воно набуло популярності серед креативних виноробів у всьому світі.

«Блуж більше підходить для бару та аперитиву, о 17:00 або 18:00 після роботи, на сонці» — зазначив Лукас Мадонія, французький винороб, який живе у Швейцарії. Його вино — це суміш білого винограду chasselas та червоного gamay для фруктового та ароматного смаку, який має хорошу кислотність завдяки великій висоті на південних схилах Вале. Мадонія — один з небагатьох у регіоні, хто виробляє натуральне вино, яке виготовляється з органічного або біодинамічно вирощеного винограду з мінімальним втручанням; воно не містить сульфітів чи добавок.

«Блуж, ймовірно, для такого клієнта, який хоче чогось більш соковитого та свіжого» — Джоел Райт, власник Wright Wines у південному Уельсі, який імпортує натуральні вина невеликих брендів до Великобританії. Виноград вирощують на висоті, де прохолодніше, а це означає, що він містить менше цукру, оскільки обмежене сонячне світло не дає йому повністю дозріти, і тому він трохи нижчий за вмістом алкоголю (останній блуж Мадонії — 10,7%). Як зазначають експерти, це сьогодні підходить молодим споживачам, які ставляться до алкоголю з більшою амбівалентністю. Також це натуральне вино приваблює також клієнтів у віці 30 років, які можуть дозволити собі вино, і досить відкриті, щоб спробувати щось нове

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За останнє десятиліття революція натурального вина призвела до сплеску популярності винних барів нового стилю, популяризуючи помаранчеве вино (виготовлене шляхом ферментації білого винограду зі шкіркою та кісточками), що зруйнувало бар'єри, коли мова йде про розмови про напій. Винороби, які роблять блуж, найчастіше описують його як: «fresh"(свіже), «vibrant» (яскраве) and «juicy» (соковите).

Технологія блужу — новинка?

Якщо не брати до уваги нову термінологію, змішування винограду не є чимось новим: шампанське зазвичай є сумішшю білого винограду шардоне та червоного піно нуар або піно меньє. Шатонеф-дю-Пап (Châteauneuf-du-Pape) — це купаж. У Флоренції, де власник у четвертому поколінні Даніеле Дзедушицький керує Fattoria di Sammontana, фермери століттями пили вино, змішане з винограду требб’яно та санджовезе. «Це додає вину більше свіжості», — каже Дзедушицький, в результаті чого виходить «червоне, яке також добре пити влітку». На відміну від нових вин, які продаються як блуж, їх зазвичай продають або в категорії червоних, або в категорії білих вин.

Найкраще з блуж

Bobo Wines: Blouge No 2 (Франція/Великобританія), £49 за 2,25 літра (2910 грн)

Тут 85% білого винограду піно грі з 15% піно нуар. Як і у випадку з помаранчевим вином, винороб Клод Страуб з Франції дає шкірці мацеруватися протягом трьох тижнів, а потім витримує виноград у резервуарах з нержавіючої сталі протягом двох років, щоб створити блуж Bobo. В результаті виходить легкий напій зі смаком чорної смородини та відтінком вишні та пелюсток троянд.

Domaine Lucas Madonia: The Blouge 2024 (Швейцарія), £40 за пляшку 0,75 л (2375 грн)

Виноградник Лукаса Мадонії розташований на дуже крутому гірському схилі у швейцарських Альпах Вале, що ускладнює органічне землеробство. Утім попри складні умои вирощування, його блуж фруктовий, ароматний купаж білого шасла та червоного винограду гаме з чистим, живим фінішем. Найкраще пити його холодним у сонячний день після роботи, каже він, щоб відчути смак соковитої полуниці та малини.

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Aubert et Mathieu: BoogieWoogie (Франція), £10,98 за пляшку 0,75 л (652 грн)

BoogieWoogie — це легкий і соковитий купаж червоного та білого винограду гренаш — ідеально підходить для тапас, піци та пікніків.

Domaine de L’Accent: Blouge 2023 (Франція), €13 (£11) за пляшку 0,75 л (772−653 грн)

Blouge 2023 є одним зі щасливих збігів обставин, які стали результатом такого вина: легке для пиття, свіже та добре поєднується з їжею, виготовлене з соку винограду каріньян блан та невіджатого каріньян нуар.