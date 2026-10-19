Ймовірно, ми надмірно споживаємо найприбутковішу поживну речовину у світі, і це шкодить не лише гаманцю, а й талії.

У 2026 році з кожної праски чути: «їжте більше вуглеводів, там багато клітковини» або «вам потрібно багато корисних жирів для здоров’я шкіри, волосся та нігтів», але, мабуть, найблільше нам намагаються «продати» білки. Полиці магазинів наповнені протеїновими йогуртами, батончиками, печивом, випічкою тощо. Але який з трьох макроелементів є найбільш критичним для раціону? Насправді критичним є лише їхнє пожднання. Разом вони необхідні для підтримки функціонування тіла та правильної роботи клітин.

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Утім, вплив соціальних мереж та маркетинг брендів час від часу змінюють фокус суто на щось одне. Харчові компанії за останнє десятиліття вчетверо збільшили кількість доступних у всьому світі продуктів з високим вмістом білка, причому інвестиції в такі продукти, як очікується, зростатимуть майже на вісім відсотків щороку принаймні до 2028 року. Білок додають у все, від снекових батончиків, сухих сніданків та напоїв до макаронів, йогуртів та багато чого іншого. Але у прагненні збільшити щоденне споживання білка більшість із нас вже споживає його забагато. Про те, яка добова норма протеїнів на день, NV FOOD розповідав у матеріалі раніше.

Ризика надмірного споживання

Існує небагато доказів того, що надлишок білка може призвести до серйозних проблем. Наприклад, дієта з високим вмістом білка була пов’язана з погіршенням функції нирок, але тільки для людей, які вже мають загальні проблеми з ними. Однак спортсменам та бодібілдерам варто обережніше ставитися до цього макроелемента, за словами доктора Олівера Вітарди, науковця та викладача Королівського коледжу Лондона.

«Для спортсменів головний ризик, пов’язаний зі збільшенням споживання білка, полягає в тому, що це означає компроміс з іншими макроелементами. Якщо це відбувається за рахунок вуглеводів, це може бути контрпродуктивним у період інтенсивних тренувань», — зазначив Вітард для Science Focus. Для решти є один великий ризик у споживанні занадто великої кількості білка: збільшення ваги. Білок — це все ще калорії. І будь-який надлишок білка, який ви не використовуєте, просто зберігається як жир.

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Надмірне споживання білка може бути не таким шкідливим, як споживання такої ж кількості вуглеводів. Як показав один мета-огляд, білок, схоже, має «захисний ефект» від збільшення ваги, коли людина споживає надлишкові калорії — особливо коли це поєднується з силовими тренуваннями. Однак повний вплив цього ефекту ще не досліджений. Як стверджує Люк ван Лоон, професор фізіології фізичних вправ та харчування Маастрихтського університету, надмірне споживання будь-якого макроелемента, ймовірно, спричинить проблеми.

«Переїдання — споживання більшої кількості калорій, ніж ви спалюєте — збільшує ймовірність розвитку хронічних метаболічних захворювань», — пояснює він Це, своєю чергою, значно збільшує ризик ожиріння.

Який білок має менше впливу на ожиріння

«Хоча немає чіткого зв’язку між загальним споживанням білка та ризиком смерті, більше споживання тваринного білка пов’язане з вищим ризиком смерті. А рослинний білок пов’язаний з нижчим ризиком», — розповів Волтер Віллетт, професор епідеміології та харчування Гарвардської школи громадського здоров’я ім. Т.Х. Чана в США.

Як він пояснив, це значною мірою пов’язано з насиченими жирами та холестерином, які містяться в клітинах тварин (і, отже, м’яса). Рослини ж містять більше ненасичених жирів, клітковини та здорових фітохімічних речовин, таких як флавоноїди. Це означає, що перехід на «повного печерника» та збільшення споживання червоного м’яса, ймовірно, значно збільшить ризик серцево-судинних захворювань та скоротить тривалість життя — особливо якщо тваринні продукти замінюють цільні зерна та здорові рослинні олії у щоденному раціоні.

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Але як щодо стереотипу про те, що лише м’ясо може забезпечити достатню кількість м’язів? Хоча минулі дослідження показували, що тваринний білок краще засвоюється через відмінності в його структурі, останні дослідження показали, що рослинні джерела білка анітрохи не гірші. Огляд досліджень у 2021 році показав, що немає великої різниці між тваринним і рослинним білком щодо м’язової сили чи сухої маси тіла — однак люди, які дотримуються рослинної дієти, зазвичай мають дещо меншу жирову масу.

Які продукти містять рослинні білки

«Окремі рослинні білки зазвичай мають дефіцит принаймні однієї з дев’яти незамінних амінокислот, як правило, лізину або метіоніну. Але, що важливо, не обох. Вам потрібні всі вони для нарощування м’язів», — наголосив Вітард. Наприклад, хоча сочевиця містить багато лізину, вона не є гарним джерелом метіоніну. Зернові, такі як овес, однак, є хорошим джерелом метіоніну.

Якщо їсти обидва продукти протягом дня чи кількох днів, ви отримаєте повноцінний білок. Інші приклади комплементарних білків, які можна їсти разом, включають макарони з горохом, чорну квасолю з рисом або цільнозерновий хліб з арахісовим маслом. Однак найкраще отримувати білок з різноманітних продуктів, включаючи рибу, птицю та молочні продукти.

Чи потрібні харчові добавки

Особливий зріст за останнє десятиліття отримав ринок батончиків і порошків, що містять велику концентрацію протеїну. Однак науковці радять не надто захоплюватися ними.

«Я б віддав перевагу, щоб люди отримували білок з природних джерел», — поділився Грем Клоуз, професор фізіології людини в Ліверпульському університеті Джона Мурса. За його словами ключем до здорового способу життяє є «цілісне харчування». Зрештою, протеїнові батончики часто є ультраобробленими продуктами, які пов’язані з підвищеним ризиком ожиріння через високу калорійність та непомітне посилення апетиту.

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«Але протеїнові батончики та коктейлі не потрібно повністю уникати, якщо вони виготовлені зі здорових рослинних джерел і не перевантажені цукром», — додав Клоуз. «Іноді вони зручні, наприклад, під час тривалої поїздки на велосипеді. І вони, як правило, були б кращими за батончик чи коктейль, виготовлений переважно з рафінованого крохмалю та цукру. Але знову ж таки, більшість людей їх не потребує».

Ключем до здорового тіла є баланс між тваринним та рослинним білком і помірне споживання його разом із іншими макроелементами.