За годину до сну. Який фрукт допоможе швидше заснути й краще виспатися
Коли краще їсти банани, щоб отримати максимум користі (Фото: StockSnap/pixabay)
Банани можуть стати чудовим варіантом вечірнього перекусу. Завдяки вмісту триптофану, магнію, калію та вітаміну B6 ці фрукти підтримують роботу нервової системи й беруть участь у процесах, що регулюють сон.
Вживання банана за одну-дві години до сну може сприяти розслабленню організму та комфортнішому засинанню.
Чому корисно їсти банани перед сном
Одним із головних компонентів банана є триптофан — незамінна амінокислота, необхідна для вироблення серотоніну та мелатоніну. Останній відповідає за регуляцію біологічних ритмів і допомагає організму підготуватися до сну.
Однак триптофан діє не миттєво. Саме тому фахівці радять з'їдати банан приблизно за одну-дві години до сну, щоб організм встиг засвоїти поживні речовини.
Які речовини в бананах сприяють міцному сну
Окрім триптофану, банани містять кілька важливих для організму елементів:
- Магній сприяє розслабленню м’язів і нормальній роботі нервової системи. Один банан середнього розміру містить близько 32 мг цього мінералу.
- Калій підтримує роботу м’язів і нервової системи, а також бере участь у регулюванні артеріального тиску. Один банан містить приблизно 375 мг калію.
- Вітамін B6 необхідний для перетворення триптофану на серотонін, який бере участь у виробленні гормону сну — мелатоніну.
Ще одна перевага бананів — здатність втамовувати вечірній голод без зайвого навантаження на травну систему. На відміну від важких і жирних страв, вони містять мало жиру й зазвичай легко засвоюються.
Водночас фахівці наголошують, що банани не мають доведеного снодійного ефекту й не можуть замінити лікування безсоння. Проте завдяки своєму складу вони можуть стати корисною частиною вечірнього раціону.
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