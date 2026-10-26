За годину до сну. Який фрукт допоможе швидше заснути й краще виспатися

26 жовтня, 20:25
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Коли краще їсти банани, щоб отримати максимум користі (Фото: StockSnap/pixabay)

Коли краще їсти банани, щоб отримати максимум користі (Фото: StockSnap/pixabay)

Банани можуть стати чудовим варіантом вечірнього перекусу. Завдяки вмісту триптофану, магнію, калію та вітаміну B6 ці фрукти підтримують роботу нервової системи й беруть участь у процесах, що регулюють сон.

Вживання банана за одну-дві години до сну може сприяти розслабленню організму та комфортнішому засинанню.

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Чому корисно їсти банани перед сном

Одним із головних компонентів банана є триптофан — незамінна амінокислота, необхідна для вироблення серотоніну та мелатоніну. Останній відповідає за регуляцію біологічних ритмів і допомагає організму підготуватися до сну.

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Однак триптофан діє не миттєво. Саме тому фахівці радять з'їдати банан приблизно за одну-дві години до сну, щоб організм встиг засвоїти поживні речовини.

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Які речовини в бананах сприяють міцному сну

Окрім триптофану, банани містять кілька важливих для організму елементів:

  • Магній сприяє розслабленню м’язів і нормальній роботі нервової системи. Один банан середнього розміру містить близько 32 мг цього мінералу.
  • Калій підтримує роботу м’язів і нервової системи, а також бере участь у регулюванні артеріального тиску. Один банан містить приблизно 375 мг калію.
  • Вітамін B6 необхідний для перетворення триптофану на серотонін, який бере участь у виробленні гормону сну — мелатоніну.

Ще одна перевага бананів — здатність втамовувати вечірній голод без зайвого навантаження на травну систему. На відміну від важких і жирних страв, вони містять мало жиру й зазвичай легко засвоюються.

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Водночас фахівці наголошують, що банани не мають доведеного снодійного ефекту й не можуть замінити лікування безсоння. Проте завдяки своєму складу вони можуть стати корисною частиною вечірнього раціону.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Сон Банани

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