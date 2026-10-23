Мало хто про це замислюється. Що треба зробити з бананом перед вживанням

Банани — одні з найпопулярніших фруктів; їх зручно брати із собою та їсти без додаткової підготовки. Однак звичка очищати їх від шкірки без попереднього миття може бути не такою безпечною, як здається.

Експерти пояснили, чому навіть фрукти з цупкою неїстівною шкіркою варто мити перед вживанням.

Перш ніж потрапити на кухню, банани проходять кілька етапів транспортування, зберігання та сортування. За цей час на їхній поверхні можуть накопичуватися бактерії, бруд і залишки сільськогосподарських препаратів.

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Чому важливо мити банани

За словами дієтологині Гелен Оу Кім, шкірка бананів контактує з різними забрудненнями ще на плантаціях. Крім того, під час транспортування та продажу фрукти проходять через безліч рук.

Додатковими джерелами мікроорганізмів стають візки для покупок, касові стрічки та багаторазові сумки.

Попри те, що щільна шкірка захищає м’якоть, повністю унеможливити потрапляння бактерій усередину неможливо. Дієтологиня Лія Мурнан пояснює, що під час очищення банана мікроорганізми можуть переноситися зі шкірки на пальці, а потім безпосередньо на фрукт.

Аналогічний ризик виникає під час нарізання: ніж може перенести забруднення із зовнішньої поверхні на м’якоть.

Що відбувається з пестицидами

Бананова шкірка також може містити залишки хімічних речовин, що використовувалися під час вирощування фруктів.

Згідно з одним із досліджень, від 65% до 97% залишків певного фунгіциду містилося саме в шкірці. Водночас дослідники оцінили ризик для споживачів, які вживають м’якоть банана, як низький.

Тим не менш, фахівці рекомендують мити фрукти перед очищенням, щоб зменшити кількість поверхневих забруднень.

Як правильно мити банани

Експерти радять дотримуватися простих рекомендацій:

Мийте банани під проточною водою безпосередньо перед вживанням.

Обережно потріть шкірку руками, щоб видалити поверхневий бруд.

Не використовуйте мило, мийні засоби або спеціальні розчини для фруктів.

Після миття промокніть банан чистим рушником або паперовою серветкою.

Обов’язково мийте руки перед тим, як чистити фрукти.

Банани краще зберігати за кімнатної температури до досягнення бажаного ступеня стиглості. Після цього їх можна покласти в холодильник: шкірка потемніє, але м’якоть довше залишатиметься пружною.

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Які ще фрукти потрібно мити перед очищенням

Фахівці зазначають, що аналогічні правила діють і для інших фруктів із неїстівною шкіркою.

Зокрема, перед нарізанням необхідно мити авокадо, манго, папаю та дині. Особливу увагу слід приділяти диням, оскільки їхня шорстка поверхня сприяє накопиченню забруднень.

За даними FDA, під час дослідження цілих авокадо бактерії *Listeria monocytogenes* було виявлено майже на 18% зразків шкірки, тоді як у м’якоті — менш ніж в 1%.

Отже, навіть якщо шкірка не вживається в їжу, її попереднє миття допомагає знизити ризик перенесення бактерій на м’якоть і кухонні поверхні. Для цього достатньо звичайної проточної води — використання додаткових засобів не потрібне.

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