По-одеськи чи більш класично. Три найкращі рецепти ікри з баклажанів

20 серпня, 15:20
Ікра з баклажанів може перетворитися на справжній делікатес (Фото: t.me/receptyzoryana)

Ікра з баклажанів може перетворитися на справжній делікатес (Фото: t.me/receptyzoryana)

У розпалі сезон баклажанів. Пропонуємо насолодитися ним сповна і приготувати ікру з баклажанів на будь-який смак.

Баклажанна ікра — це не просто смачн, але й дуже корисна закуска. Оскільки баклажани корисні для здоров’я. Їх вживання сприяє зниженню холестерину в крові, печінці, нирках. Крім того, баклажанна ікра багата вітамінами та мікроелементами.

Реклама

Читайте також:
Не лише влітку. Три рецепти консервації зі шпарагівки для холодної пори року

В Одесі її називають «ікра із синеньких» чи «ікра із синіх». При чому вважається за правило нарізати баклажани тільки дерев’яним ножем, аби залізо не почало процес окислення й не зіпсувало смак ікри.

Пропонуємо насолодитися цим сезонним смаколиком сповна і приготувати баклажанну ікру за різними рецептами вже цього літа.

Читайте також:
Три головні ознаки. Як зрозуміти, що настав час збирати баклажани

Три найкращі рецепти баклажанової ікри

Це чудовий баклажановий дип із легким копченим смаком, ідеально підходить для намазування на крекери або хліб — легка, здорова й смачна закуска. Баклажанова ікра не має нічого спільного з солоною осетровою, проте її точно варто готувати через збалансований і вишуканий смак. Ймовірно, назва з’явилася з кількох причин. Якщо викласти її ложкою на крекер, вона має дрібну горбисту текстуру, а на смак — вишукано. Хоча страва зовсім не претендує на розкіш — але ж можемо уявити, правда? Страва схожа на баба гануш, але без кунжутної тахіні. Лише запечені баклажани, смажений червоний перець, часник, базилік, бальзамічний оцет та оливкова олія. Закуска точно сподобається вегетаріанцям, веганам і поціновувачам м’яса чи риби.

Баклажанова ікра: простий рецепт літньої закуски

Готуйте цю відмінну закуску на святкові події чи щодень і насолоджуйтесь її неповторним смаком та вітамінним зарядом.
Перейти до рецепту

Всі варіанти ікри з баклажанів смачні по-своєму, і спробувати потрібно обов’язково все. Ця ось досить гостренька через цибулю, зі свіжими помідорами, і гарна як доповнення до м’яса. З куркою, шашликом, люля-кебабом теж буде ідеально. Ну і по-простому, на чорному хлібці, з вареною картоплею та помідорами.

До курки, шашлика, люля-кебабу: як приготувати ідеальну баклажанову ікру

Ця ніжна літня веганська закуска з буденної страви перетворюється на справжній сезонний делікатес.
Перейти до рецепту

До Дня незалежності, 24 серпня, NV Food запитало українських шефів, яку страву вони хочуть бачити на своєму столі у це важливе для країни свято. Едуард Насиров, український фуд-фотограф, розробник рецептів та приватний шеф обирає просту страву з баклажанів. Це не лише легка літня, веганська страва, а й джерело корисних мікроелементів. Вони можуть бути корисними для здоров’я в цілому, а особливо для серця.

По-одеськи: рецепт ікри з «синеньких», яку їдять ложками

Веганським рецептом баклажанів, який готує подруга з Одеси, поділився український фуд-блогер.
Перейти до рецепту
Читайте також:
Не бур’яни. Які три рослини з вашого городу є делікатесом — шеф-кухар відомого ресторану радить спробувати

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Літо Рецепти Веган Закуска Баклажан

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies