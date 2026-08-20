По-одеськи чи більш класично. Три найкращі рецепти ікри з баклажанів

У розпалі сезон баклажанів. Пропонуємо насолодитися ним сповна і приготувати ікру з баклажанів на будь-який смак.

Баклажанна ікра — це не просто смачн, але й дуже корисна закуска. Оскільки баклажани корисні для здоров’я. Їх вживання сприяє зниженню холестерину в крові, печінці, нирках. Крім того, баклажанна ікра багата вітамінами та мікроелементами.

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В Одесі її називають «ікра із синеньких» чи «ікра із синіх». При чому вважається за правило нарізати баклажани тільки дерев’яним ножем, аби залізо не почало процес окислення й не зіпсувало смак ікри.

Пропонуємо насолодитися цим сезонним смаколиком сповна і приготувати баклажанну ікру за різними рецептами вже цього літа.

Три найкращі рецепти баклажанової ікри

Це чудовий баклажановий дип із легким копченим смаком, ідеально підходить для намазування на крекери або хліб — легка, здорова й смачна закуска. Баклажанова ікра не має нічого спільного з солоною осетровою, проте її точно варто готувати через збалансований і вишуканий смак. Ймовірно, назва з’явилася з кількох причин. Якщо викласти її ложкою на крекер, вона має дрібну горбисту текстуру, а на смак — вишукано. Хоча страва зовсім не претендує на розкіш — але ж можемо уявити, правда? Страва схожа на баба гануш, але без кунжутної тахіні. Лише запечені баклажани, смажений червоний перець, часник, базилік, бальзамічний оцет та оливкова олія. Закуска точно сподобається вегетаріанцям, веганам і поціновувачам м’яса чи риби.

Баклажанова ікра: простий рецепт літньої закуски Готуйте цю відмінну закуску на святкові події чи щодень і насолоджуйтесь її неповторним смаком та вітамінним зарядом. Перейти до рецепту

Всі варіанти ікри з баклажанів смачні по-своєму, і спробувати потрібно обов’язково все. Ця ось досить гостренька через цибулю, зі свіжими помідорами, і гарна як доповнення до м’яса. З куркою, шашликом, люля-кебабом теж буде ідеально. Ну і по-простому, на чорному хлібці, з вареною картоплею та помідорами.

До курки, шашлика, люля-кебабу: як приготувати ідеальну баклажанову ікру Ця ніжна літня веганська закуска з буденної страви перетворюється на справжній сезонний делікатес. Перейти до рецепту

До Дня незалежності, 24 серпня, NV Food запитало українських шефів, яку страву вони хочуть бачити на своєму столі у це важливе для країни свято. Едуард Насиров, український фуд-фотограф, розробник рецептів та приватний шеф обирає просту страву з баклажанів. Це не лише легка літня, веганська страва, а й джерело корисних мікроелементів. Вони можуть бути корисними для здоров’я в цілому, а особливо для серця.

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По-одеськи: рецепт ікри з «синеньких», яку їдять ложками Веганським рецептом баклажанів, який готує подруга з Одеси, поділився український фуд-блогер. Перейти до рецепту