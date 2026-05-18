Сусідство має значення. Які рослини шкодять баклажанам, а які підвищують урожай

Баклажани добре ростуть далеко не з усіма культурами. Одні рослини можуть покращити їхній розвиток і врожайність, тоді як інші — виснажують ґрунт і заважають росту.

Поруч із перцем і помідорами баклажани є популярною культурою на українських городах. Як і у випадку з іншими рослинами, під час висаджування важливо враховувати, які культури добре ростуть поруч із баклажанами, а які — ні. Розповідаємо, які рослини є для баклажанів вдалими компаньйонами, а які можуть заважати їхньому росту, а також як правильно спланувати змішані посадки.

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Які рослини варто висаджувати біля баклажанів

Вибір правильних рослин-компаньйонів для вирощування баклажанів у саду допоможе вам сприяти здоровому та енергійному росту ваших рослин. Це покращить якість ґрунту та зменшить виникнення хвороб і шкідників. Залежно від комбінації, певні овочі та трави допомагають тримати шкідників подалі від ваших рослин та приваблювати корисних комах. В результаті ви отримаєте багатший урожай та здоровіші плоди в кінці сезону.

Рослини-компаньйони підтримують розвиток ваших баклажанів та допомагають захиститися від хвороб і шкідників. Вони доповнюють одна одну з точки зору росту, дозволяючи вам оптимально використовувати простір на грядці. Суміш важких та легких рослин допомагає підтримувати хороший стан ґрунту. Квасоля, наприклад, зв’язує азот у ґрунті та забезпечує ваші баклажани додатковими поживними речовинами.

Баклажан та огірок потребують багато поживних речовин і забирають поживні речовини один від одного на грядці. Огірок також сильно плетистий та енергійний. Однак, оскільки баклажан росте дуже повільно, сусідній огірок може перешкодити його росту, оскільки йому не вистачає місця чи світла.

Кабачки та гарбузи поводяться подібно до огірків. Вони також потребують багато поживних речовин і, як і баклажани, потребують багато поживних речовин у ґрунті. Якщо вони ростуть поруч один з одним, обидва можуть не отримувати достатньо поживних речовин.

Квасоля

Салат

Шпинат

Редиска

Капуста

Базилік

Ріпа

Топінамбур

Чорнобривці

Естрагон

Чебрець

Баклажани можуть спокійно рости поруч із багатьма іншими рослинами / Фото: depositphotos/АІ

Що не варто садити поруч із баклажанами

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Особливо не варто садити біля баклажанів пасльонові рослини, такі як помідори, картопля та перець. Адже в одній родині рослин часто зустрічаються ті ж самі хвороби та шкідники. Якщо рослини ростуть поблизу, хвороби та шкідники легше поширюються на рослини-компаньйони. Горошок та баклажани погано поєднуються на грядці. Це пов’язано з їхніми особливостями росту. Баклажани та горох дуже схожі як за розвитком коренів, так і за ростом над землею. В результаті вони конкурують за світло та простір. Це ставить їх у конфлікт один з одним, і їх краще не садити безпосередньо поруч один з одним.

Баклажани та помідори належать до однієї родини пасльонових. В результаті, на обох овочах також часто зустрічаються однакові хвороби та шкідники. Тому не рекомендується вирощувати їх поруч на грядці або в теплиці, оскільки хвороби та шкідники швидко передаються від рослини до рослини.

Помідори

Перець

Картопля

Горох

Буряк

Гарбуз

Кабачки

Огірок

Малина

Соняшник

Отримати щедрий врожай баклажанів простіше, ніж здається / Фото: depositphotos/АІ

Хороші попередні культури для баклажанів

Салат

Редиска

Хороші наступні культури

Шпинат

Часник

Зимовий салат

Гірчиця

Конюшина

Супутнє вирощування з травами

Базилік особливо підходить для супутнього вирощування з баклажанами, оскільки він має ті ж вимоги до ґрунту, поживних речовин та поливу, що й баклажан. Базилік і баклажан також добре доповнюють один одного з точки зору росту. Таким чином, простір на грядці використовується оптимально. Його аромат також захищає від шкідників і хвороб, таких як борошниста роса та білокрилка. Водночас він приваблює запилювачів і таким чином сприяє утворенню плодів. Як наслідок, він підвищує врожайність, а також вважається, що базилік покращує аромат плодів.

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Іншими хорошими травами для змішаного вирощування з баклажанами є чебрець, чорнобривці (але не в поєднанні з квасолею, оскільки ці дві рослини не дуже добре поєднуються), чорнобривці та естрагон. Вони є популярними партнерами на грядках, оскільки вони сприяють здоров’ю ґрунту. Чорнобривці також відлякують нематод. Естрагон завжди слід вирощувати на сонячному місці, інакше на нього може нападати попелиця або борошниста роса, які також пошкоджують баклажани. Чебрець, з іншого боку, захищає від зараження попелицями, слимаками або капустяними білими метеликами. Це особливо корисно при посадці разом із іншими сортами капусти.