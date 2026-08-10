Попри свою неоднозначну репутацію, баклажан лишається дуже універсальним овочем. Він має губчасту текстуру, яка іноді робить його прісним та гірким. Але правильне приготування здатне це змінити.
Як і помідор, огірок та ще низка інших відомих «овочів», баклажан з ботанічної точки зору є ягодою, а отже, його відносять до фруктів. Однак попри цю класифікацію, щільна, м’ясиста м’якоть баклажана добре поєднується з насиченими пікантними смаками й часто використовується у солоних стравах.
Причина, чому багатьом людям не подобаються баклажани, у тому, що їх неправильно готують. Часто він виходить гумовим або навіть жорстким, з твердою шкіркою. Але варто мати перевірений рецепт, і цей літній улюбленець не буде гірчити, буде ніжним, танутиме у роті й розтікатиметься смаком. Усередині баклажан досить пористий, тому це ідеальна основа для вбирання смаку. Обирайте простий рецепт нижче та готуйтеся до розкішної вечері.
Баклажани по-корейськи: з краплею соєвого соусу і без гіркоти
"Каді ча" - це корейська страва, яка змусить полюбити баклажани навіть тих, хто думає, що не любить їх.
По-японськи: рецепт фаршированих баклажанів з куркою
Баклажани в японській традиції мають особливе значення, а піка смаку набувають на початку осені. У поєднанні з курячим фаршем та пікантним соусом вони створюють ідеальну смачну страву в азійському стилі.