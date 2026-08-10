Попри свою неоднозначну репутацію, баклажан лишається дуже універсальним овочем. Він має губчасту текстуру, яка іноді робить його прісним та гірким. Але правильне приготування здатне це змінити.

Як і помідор, огірок та ще низка інших відомих «овочів», баклажан з ботанічної точки зору є ягодою, а отже, його відносять до фруктів. Однак попри цю класифікацію, щільна, м’ясиста м’якоть баклажана добре поєднується з насиченими пікантними смаками й часто використовується у солоних стравах.

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Причина, чому багатьом людям не подобаються баклажани, у тому, що їх неправильно готують. Часто він виходить гумовим або навіть жорстким, з твердою шкіркою. Але варто мати перевірений рецепт, і цей літній улюбленець не буде гірчити, буде ніжним, танутиме у роті й розтікатиметься смаком. Усередині баклажан досить пористий, тому це ідеальна основа для вбирання смаку. Обирайте простий рецепт нижче та готуйтеся до розкішної вечері.

Баклажани по-корейськи: з краплею соєвого соусу і без гіркоти "Каді ча" - це корейська страва, яка змусить полюбити баклажани навіть тих, хто думає, що не любить їх. Перейти до рецепту

Баклажани по-італійськи: ваш рецепт, що стане улюбленим Цей рецепт знаний тако під назвою Пармезан (так, як сир), є просто надзвичайним: соковитість, аромат, текстури, смак - це точно втілення літа на тарілці. Перейти до рецепту

По-японськи: рецепт фаршированих баклажанів з куркою Баклажани в японській традиції мають особливе значення, а піка смаку набувають на початку осені. У поєднанні з курячим фаршем та пікантним соусом вони створюють ідеальну смачну страву в азійському стилі. Перейти до рецепту

Смачніше м'яса: рецепт баклажанів у соєвому соусі на сковороді Це надзвичайно швидкий рецепт, який ще й розкриває секрет того, як зробити баклажан ніжним і абсолютно негірким. Перейти до рецепту

Мариновані баклажани з перцем і часником: пікантний рецепт від Євгена Клопотенка Коли вітрини ринків та супермаркетів заповнені таким різноманіттям смачних сезонних овочів, треба ловити момент та закрити бодай кілька баночок смачного салату на зиму. Перейти до рецепту

По-одеськи: рецепт ікри з «синеньких», яку їдять ложками Веганським рецептом баклажанів, який готує подруга з Одеси, поділився український фуд-блогер. Перейти до рецепту

Мариновані баклажани як гриби: особлива закуска цієї осені Це пікантна закуска сезону, яка підійде до будь-якого гарніру. Легко готується з простих інгредієнтів, відмінно смакує та стане знахідкою до прийому гостей. Перейти до рецепту

Квашені баклажани на осінь чи зиму: ідеально до вечері Ця пряна овочева закуска ідеально смакуватиме на вечерю до основної страви, хоч ними можна насолоджуватися і зі шматком улюбленого хліба. Перейти до рецепту

Баклажанова ікра: простий рецепт літньої закуски Готуйте цю відмінну закуску на святкові події чи щодень і насолоджуйтесь її неповторним смаком та вітамінним зарядом. Перейти до рецепту