Не лише варення. Що приготувати з айвою цієї осені
Айву можна додавати у різноманітні страви (Фото: depositphotos/АІ)
Айва — ароматний осінній фрукт, який цінують за смак і потенційну користь для здоров’я. Розповідаємо як додати її у щоденний раціон.
Айва — давній фрукт, що походить з різних частин Азії та Середземномор’я. Його вирощували ще в Стародавній Греції та Римі, де він служив символом любові та родючості. Хоча сьогодні айва значно менш поширена, вона є близькими родичами таких популярних фруктів, як яблука та груші. Вони використовувалися в народній медицині протягом десятиліть, але наукові дослідження їх переваг все ще знаходяться на ранніх стадіях.
Айва містить клітковину та кілька необхідних вітамінів і мінералів, що робить її поживним доповненням майже до будь-якої дієти. Багато переваг, пов’язаних з айвою, можна пояснити багатим вмістом антиоксидантів у цьому фрукті. Антиоксиданти зменшують метаболічний стрес, знижують запалення і захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, які є нестабільними молекулами. Деякі дослідження показують, що айва може допомогти полегшити симптоми токсикозу.
Айва давно використовується в традиційній і народній медицині для лікування різноманітних розладів травлення. Ранні дослідження показують, що рослинні сполуки в айві можуть допомогти запобігти та лікувати виразку шлунка. Айва може полегшити різні симптоми алергії, пригнічуючи активність певних імунних клітин, відповідальних за алергічні реакції. Айва може підтримати імунну систему.
Як додати айву в раціон
На відміну від більш популярних фруктів, айву рідко їдять сирою. Навіть у стиглому вигляді сира айва має дуже жорстку м’якоть і кислуватий, терпкий смак. Таким чином, більшість любителів айви сходяться на думці, що плоди краще вживати у вареному вигляді.
Як варіант, айву помістіть в каструлю з водою і невеликою кількістю цукру, дайте їй поваритися, поки м’якоть не розм’якшиться. Ви також можете поекспериментувати з додаванням спецій, таких як ваніль, кориця, імбир і бадьян.
Ви можете їсти варену айву окремо або використовувати її до вівсяної каші, йогурту або смаженої свинини. Він також є чудовим доповненням до фруктових пирогів. Крім того, можна приготувати варення з айви. Однак ви повинні пам’ятати про вміст цукру, оскільки джем, як правило, містить багато доданого цукру, і його легко з'їсти.
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