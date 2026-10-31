Від травлення до контролю апетиту: чому артишок варто додати до списку покупок

Артишок легко обійти в магазині: він виглядає так, ніби потребує окремої інструкції з експлуатації. Щільні лусочки, загострені кінчики, незвична форма — далеко не найочевидніший кандидат на роль овоча для буденного обіду.

Але під цією суворою оболонкою ховається ніжне серце, а сам артишок дає чимало клітковини, фолатів, вітаміну C, калію, магнію та рослинних поліфенолів.

Один середній варений артишок містить близько 60 ккал, а отже, це досить поживний продукт із невисокою енергетичною цінністю. За даними харчових таблиць USDA, у ньому також близько 7 г клітковини. Саме вона — одна з головних причин придивитися до артишоку уважніше. Вона допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника, а достатня її кількість у раціоні загалом пов’язана з кращими показниками кардіометаболічного здоров’я.

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Артишок і травлення

Артишок містить інулін — різновид ферментованої клітковини, яку кишкові мікроорганізми можуть використовувати як субстрат. У невеликому рандомізованому дослідженні 32 здорових дорослих інулін, отриманий саме з артишоку, збільшував кількість біфідобактерій і лактобацил у кишківнику. Водночас у частини учасників посилювалося здуття живота, тож називати інулін універсальним засобом для «заспокоєння травлення» було б перебільшенням. Дослідження інуліну з артишоку та кишкової мікробіоти

Тобто артишок може бути хорошим способом урізноманітнити раціон клітковиною та ферментованими вуглеводами, але реакція травної системи буде індивідуальною. Якщо ви не звикли до великої кількості клітковини, різке збільшення порцій може дати зовсім не той ефект, на який розраховували.

Є в артишоку і поліфеноли — зокрема хлорогенова кислота та лютеолін. Саме через них артишок часто називають продуктом із високою антиоксидантною активністю. Але тут важливо не підміняти лабораторні результати обіцянками для людини: систематичний огляд показав переконливу антиоксидантну активність артишоку переважно в експериментальних та тваринних моделях, тоді як клінічних досліджень у людей значно менше.

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А що з серцем і холестерином?

Метааналіз рандомізованих досліджень показав, що добавки з екстрактом артишоку можуть помірно знижувати рівні загального холестерину, LDL-холестерину та тригліцеридів. Однак це не означає, що тарілка запечених артишоків працює як гіполіпідемічний препарат. Дослідження добавок використовують стандартизовані дози екстракту, часто в кількостях, які неможливо порівняти зі звичайною порцією овоча. Тому артишок цілком можна вписати в раціон, корисний для серця, завдяки клітковині, калію та загальній поживній цінності, але говорити, що він сам по собі «знижує холестерин» або захищає від серцево-судинних хвороб, не варто.

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Є й свіже узагальнення даних: метааналіз 2025 року виявив у дослідженнях добавок артишоку помірне покращення низки кардіометаболічних показників, зокрема LDL, тригліцеридів, артеріального тиску та індексу маси тіла. Автори водночас наголошують, що йдеться саме про добавки, а не про доведений ефект звичайного овоча, і що потрібні якісніші довготривалі дослідження.

Чи допоможе артишок схуднути?

Він має відносно низьку калорійність і багато клітковини, тому може бути частиною ситної страви без великої кількості калорій. Саме така заміна — більше овочів і клітковини, менше енергетично щільних продуктів — може бути корисною під час контролю маси тіла.

Це добре узгоджується з даними про клітковину загалом, але робити з артишоку окремий продукт для схуднення не варто. У дослідженнях, де вивчали саме екстракти артишоку, результати щодо маси тіла значно цікавіші, однак вони все одно не означають, що звичайний артишок «запускає» схуднення.

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Як вибрати хороший артишок

Свіжий артишок має бути важким для свого розміру, з щільно прилеглими листками без значного потемніння або підсохлих ділянок. Легке поскрипування листків під час стискання вважається однією з традиційних ознак свіжості.

Після розрізання артишок, як і яблуко чи авокадо, швидко темнішає через ферментативне окиснення. Якщо готуєте його не відразу, зрізані частини можна збризнути лимонним соком. Кисле середовище сповільнює процес потемніння, хоча повністю його не зупиняє.

І ще одна особливість: у центрі зрілого артишоку є волокниста «борідка» — так званий choke. Вона неїстівна, тому її видаляють після приготування або перед ним залежно від рецепта. У молодих артишоків ця частина набагато менш розвинена, тому їх іноді можна їсти майже цілком.

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Як його готувати, щоб не перетворити вечерю на кулінарний квест

Артишок можна готувати на парі, варити, запікати або тушкувати. Для повсякденного меню найзручнішими можуть бути вже очищені заморожені чи консервовані серця артишоку — особливо якщо немає бажання щоразу воювати з його листками.

Свіжі артишоки добре поєднуються з лимоном, часником, оливковою олією, петрушкою, базиліком, чебрецем і чорним перцем. Серця можна додавати до пасти, салатів, ризото, омлетів або запікати разом з іншими овочами. Вони також добре працюють у соусах на основі йогурту, де їхній трохи горіховий смак стає м’якшим.

Якщо купуєте консервовані серця, варто звернути увагу на кількість солі в маринаді. Заморожений варіант часто дозволяє отримати сам продукт без зайвих добавок.