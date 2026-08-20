Недооцінений суперфуд. Цей доступний продукт корисний для тиску та серця
Чому кардіологи радять частіше їсти бобові (Фото: yilmazfatih/pixabay)
Артеріальний тиск значною мірою залежить від щоденного раціону. Водночас не існує жодного окремого продукту, здатного швидко знизити ці показники. Набагато ефективніше переглянути харчування загалом і регулярно включати до меню продукти, корисні для серця.
Кардіолог Ченг-Хан Чен радить будувати раціон на основі овочів і фруктів, цільнозернових продуктів та нежирних джерел білка. Відповідними варіантами можуть бути середземноморська дієта та DASH — система харчування, розроблена, зокрема, для профілактики гіпертонії.
Якщо ж обирати один продукт, кардіолог Кевін Хедер радить звернути увагу на бобові — квасолю, сочевицю та нут. Вони містять калій, магній і клітковину. Калій допомагає організму справлятися з надлишком натрію, а клітковина сприятливо впливає на стан серцево-судинної системи.
Користь бобових підтверджують і дослідження. Згідно з метааналізом, опублікованим у виданні BMJ Nutrition, Prevention & Health, регулярне вживання цих продуктів пов’язане з меншим ризиком розвитку гіпертонії. У людей, які споживали близько однієї чашки готових бобових на день, ризик підвищеного артеріального тиску був на 30% нижчим порівняно з тими, хто майже не вживав їх. Споживання половини чашки на день асоціювалося зі зниженням ризику на 14%.
Однак просто додати квасолю чи сочевицю до звичного раціону недостатньо. Кардіологи радять водночас зменшити споживання продуктів із високим умістом солі, доданого цукру та насичених жирів. Це особливо стосується продуктів глибокої переробки.
Отже, для контролю артеріального тиску важливий раціон загалом: більше рослинних продуктів, цільних злаків і якісних джерел білка, а також менше солі та ультраобробленої їжі. При цьому бобові можуть стати одним із найпростіших продуктів, які варто регулярно додавати до меню.
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