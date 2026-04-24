Менше грошей і калорій. Як готувати смачно без соняшникової олії, ціни на яку стрімко зростають

Соняшникова олія, один із базових продуктів української кухні, стрімко дорожчає. Це змушує споживачів шукати доступніші та іноді корисніші альтернативи. Більш корисною альтернативою соняшниковій олії для смаження вважають оливкову олію, смалець та гхі — топлене очищене вершкове масло з точкою димлення близько 230 °C. Водночас будь-яка олія при перегріванні втрачає частину своїх корисних властивостей, тому варто уникати надто високих температур під час приготування.

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Більш корисною альтернативою соняшниковій олії для смаження вважають оливкову олію, смалець та гхі — топлене очищене вершкове масло з точкою димлення близько 230 °C. Водночас будь-яка олія при перегріванні втрачає частину своїх корисних властивостей, тому варто уникати надто високих температур під час приготування.

Як альтернативу можна також спробувати готування без олії на пергаменті для випікання — це зменшує прилипання страв до поверхні. Це збереже і кошти і потрапляння шкідливих речовин в організм. Ми підготували підбірку страв, які можна приготувати в духовці чи на сковорідці, застеленій пергаментним папером для випічки. Рецепти часто передбачають змащування пергаменту олією, однак у цьому випадку її кількість у страві значно менша, ніж при традиційному смаженні.

Як приготувати улюблені страви без олії для смаження

Поливання ніжної білої риби підрум'яненим маслом з каперсами є класичним не просто так. Масло додає насиченості нежирній рибі, а терпкість каперсів і лимона підкреслює будь-яку м’якість. У цій версії рецепту від NYT, адаптованій з кулінарної книги шеф-кухаря Даніель Альварес Завжди додавайте лимон (Hardie Grant, 2020), олія норі додає ще один шар смаку умамі. Він одночасно яскравий і насичений, з шовковистою текстурою, якої легко досягти. Подавайте його з рисом або хлібом, щоб увібрати всі солоні, маслянисті соки.

Як приготувати «прісну» рибу смачно: лайфхаки від шефів Біла риба — хек або тріска — за цим рецептом перетворюється на страву, яку захочеться готувати знову. Перейти до рецепту

Звичайні котлети хоч і є класикою, але й для неї потрібна альтернатива. Як щодо котлети в стилі капрезе? Куряча основа з томатно-сирною серединкою та ароматним песто. Під час нарізання з неї тягнеться плавлений сир і витікає ароматний сік, що не може не викликати апетит. Рецептом поділилася фуд-блогерка Діана в Інстаграмі. Також ці котлети можна приготувати в мультипечі чи у духовці.

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Неперевершені котлети: рецепт з начинкою та без олії Суперпростий, швидкий рецепт котлет які не потрібно формувати, смажити на олії чи вимішувати. Достатньо просто загорнути і приготувати на пательні. Перейти до рецепту

Це чудовий гарнір до будь-якої печені. Запечена морква готується з медом для підсилення її природної солодкості. Залишки моркви можна зберігати в холодильнику та розігрівати під час наступного прийому їжі або використовувати холодною в салаті на обід. Такий самий метод працює і з пастернаком. Ви можете запекти обидва разом, якщо хочете, просто переконайтеся, що всі овочі однакового розміру, а форма для запікання не переповнена. Щоб зробити цей рецепт веганським, використовуйте кленовий сироп замість меду.

Альтернатива картоплі: як приготувати печену карамелізовану моркву Соковита, злегка солодка, ситна і смачна — саме такою виходить морква за цим рецептом. Вона стане чудовим гарніром до м’яса чи риби та допоможе урізноманітнити щоденне меню. Перейти до рецепту

Засолена риба смакує чудово, але як щодо запеченої, соковитої, та із золотою скоринкою. Особливого шарму дасть маринад із соєвого соусу та теріякі. Додайте улюблені спеції для особливого аромату. Простим та швидким рецептом поділилася фуд-блогерка Вікторія в Інстаграмі.

Соковита скумбрія: рецепт запеченої скумбрії в духовці Запечені золотисті шматочки риби зі скоринкою та соковитим м'ясом всередині ідеально пасуватимуть до вашої товченої картоплі та свіжого салату. Перейти до рецепту

Усі хочуть харчуватися краще, але хто має на це час? Правда в тому, що здорове харчування простіше, ніж ви думаєте. Йдеться про те, щоб послідовно робити невеликі, розумні рішення, які з часом можуть мати велике значення, наприклад, готувати вдома замість виходу на вулицю або скорочувати споживання безалкогольних напоїв. Зосередьтеся на вживанні страв, що базуються на рослинній їжі — овочах, бобах, цільнозернових продуктах, горіхах і насінні — у поєднанні з білком, корисними жирами та, мабуть, найголовніше, смаками та текстурами, які вас захоплюють.

Просто і смачно: запечена риба з оливками та ароматним імбирем Ця риба ідеально пасуватиме на буденну вечерю. Додайте цільнозерновий багет, трохи свіжих овочів і ви отримаєте ідеальний тандем. Перейти до рецепту

Ця ароматна запіканка з корисної курки, ситної картоплі та ніжних овочів вразить гостей, здивує рідних і точно сподобається всім, хто любить смачно і ситно поїсти. До того ж це доволі корисно і не потребує надмірних зусиль чи зайвих потрачених коштів. Така запіканка підійде як для великої компанії, так і камерної домашньої обстановки. Готується максимально просто, вам не доведеться довго стояти біля плити чи мити безліч брудного посуду.

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Ідеальна сімейна вечеря: рецепт запіканки з курки та овочів Ароматна запіканка з курки, картоплі та овочів — проста, ситна й корисна страва без зайвих зусиль і витрат. Ідеально підходить і для родинної вечері, і для гостей, а правильна нарізка курятини робить м’ясо особливо ніжним. Перейти до рецепту

Хоч назва цієї страви — Лінива, однак це не впливає на смак. Ароматна гречка буде приємно насичувати, адже вона запечена у томатно-сметанній заправці, що зробить її ніжною та соковитою. М’ясні фрикадельки додадуть страві ситності, а сир зверху улюбленою тягнучості та красивої золотої скоринки. Подавайте разом із салатом для збалансованої та корисної вечері.

Лінива вечеря: запечена в духовці гречка з фрикадельками Що може бути краще, ніж гаряча та швидка вечеря у холодний зимовий день? Її можна приготувати навіть без світла у газовій духовці. Перейти до рецепту

Цей рецепт адаптовано від Майкла Вілкса, який публікує пост у TikTok під ніком MezeMike та навчився цієї техніки, коли готував з матір'ю своєї нареченої, Нефісе Кансу, на Кіпрі. Тонкість м’ясної суміші тут є ключовою, тому не поспішайте розкачувати її між листами, щоб м’ясо рівномірно підсмажилося під час випікання. Багато рук також роблять цей рецепт схожим на вечірку, тому запросіть гостей приєднатися, розкачувати листи тітса та допомагати розкручувати їх після випікання.

Кебаб-донер, запечений на деку Хрусткий, ситний і ароматний — саме таким виходить кебаб за цим рецептом. Жодного рожна: усе максимально просто, достатньо лише ввімкнути духовку. Перейти до рецепту

Пропонуємо відштовхнутися від класики і приготувати картоплю за схожим принципом. Це класичне італійське поєднання aglio e olio (часник та олія) знаходить мелодійне вираження в цій запеченій картоплі, прикрашеній пармезаном. Під пухнастими купками сиру ховається часниковий майонез, який, якщо його змішати з гарячою м’якою картоплею, нагадує заспокійливий картопляний салат. У цьому рецепті саме дрібниці мають велике значення для смаку: використовуйте свіжу петрушку або цибулю-шніт, мелений червоний перець з фруктовим ароматом і яскравим виглядом, чорний перець горошком, який ви самі підсмажили та подрібнили (якщо у вас є терпіння), та ароматну оливкову олію першого віджиму, яка може бути насиченою, яскравою або перцевою. Як і у простій, але вражаючій страві з пасти aglio e olio, ця запечена картопля має найбільший смак, коли кожен шматочок відіграє свою роль.

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Запечена картопля в стилі Альо і Оліо Цей простий, ситний і дуже смачний гарнір стане окрасою святкового столу. Смакуватиме як з салатом чи овочами, так і з рибою чи м'ясом. Перейти до рецепту

Страва має непереборну липко-солодку гостроту завдяки гарячій глазурі, яка чудово поєднується зі смаженими овочами. Якщо ви віддаєте перевагу меншій гостроті, зменште кількість каєнського перцю або взагалі відмовтеся від нього. Солодкувато-гостра нотка гарячого меду і спецій огортає багаті на білок запечені курячі стегна. Антиоксидантна овочева суміш стає м’якою і ароматною завдяки курячому сокові, що виділяється під час запікання. Нотка апельсинової цедри і часнику додає глибини і допомагає збалансувати солодкість меду і насиченість курки.

Просто і дуже смачно: медова запечена курка з овочами Ця гаряча запечена курка з медом і овочами неодмінно стане вашим новим улюбленим рецептом, який готується на одній сковороді! Перейти до рецепту