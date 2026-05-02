Коли соняшникова «золота». Чим замінити базову олію українського раціону без шкоди для здоров’я і гаманця

Соняшникова олія не завжди може бути незамінною на кухні (Фото: freepik)

Зростання цін на соняшникову олію змушує українців змінювати кулінарні звички та шукати альтернативи у щоденному раціоні.

Вартість соняшникової олії на полицях популярних супермаркетів в Україні у квітні суттєво зросла порівняно з березневими цінами. Це справжній антирекорд за останні дев’ять років.

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Дослідження споживання олії в Україні показують, що нашим основним джерелом жиру в раціоні є саме вона. Її додають до салатів, випічки, а найчастіше використовують для смаження.

Навколо користі і шкоди соняшникової олії постійно тривають наукові суперечки. Медичні дослідження говорять про зв’язок постійного вживання цієї олії і збільшення ризику смертності від ішемічної хвороби серця. Причиною тому велика кількість жирних кислот Омега-6 в соняшниковій олії. Молекули Омега-3 дуже пластичні й гнучкі. Вони —ідеальна «їжа» для «найшвидших» органів, насамперед — серця і мозку. Омега-6 же, навпаки — загущують кров, уповільнюють обмінні процеси. Вони нам теж потрібні, але в своєму надлишку провокують запалення і атеросклероз. Попри те, що науковці спростували деякі з цих тверджень, існують більш корисні альтернативи соняшниковій олії.

Більш корисні альтернативи соняшниковій олії

Варіанти корисних олій для салатів, овочів, каш

Дуже хороший нейтральний варіант для салатів — оливкова extra virgin. Серед всіх олій вона містить максимальну кількість Омега-9.

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1. Лляна олія

Вона на 80% складається з Омега-3, тому має такий специфічний запах. Корисна для імунітету, активує роботу мозку, корисна для серця, судин, системи травлення, допомагає позбутися закрепів. Має маленький термін зберігання, оскільки швидко окислюється. Зберігайте в холодильнику і не використовуйте, якщо олія стала гірчити.

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2. Кунжутна олія

Містить лецитин, який допомагає відновлювати клітини печінки. Допомагає регулювати рівень холестерину. А ще дуже багата на кальцій. Має приємний горіховий смак і запах.

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3. Гарбузова олія

Це джерело вітамінів і мінералів. Її можна додавати в каші й салати. Стимулює імунітет, підвищує захисні властивості організму, покращує моторику кишечника і жовчовивідних шляхів, уповільнює процес старіння, допомагає регулювати вуглеводний і ліпідний обміни. Навіть сприяє поліпшенню репродуктивної функції у чоловіків.

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Альтернатива соняшниковій олії для смаження

Точка димлення — це температура, за якої олія стає небезпечною і починає утворювати дим. Перевищення цієї температури призводить до утворення радикалів, які взаємодіють з киснем і утворюють шкідливі сполуки. Вони можуть завдати шкоди клітинам і ДНК організму. Небезпечною є особлива сполука HNE, яка накопичується за тривалого та повторного використання олії.

Найкраща олія для приготування їжі — кокосова олія, топлена олія (ГХІ), вершкове масло і рафінована пальмова олія. Адже саме вони зберігають найбільш стійкі до нагрівання температури. Вони зберігають стабільність за високих температур.

Смалець підходить для смаження овочів або яєць, оскільки витримує високі температури. Він має температуру димлення 188 °C. Це добре, тому що коли їжа починає горіти, вона виробляє вільні радикали, відомі як причини захворювання на рак. Для смаження смалець — один із найкращих варіантів.

Користь смальцю полягає у високому вмісті мононенасичених жирних кислот, подібних до тих, що містяться в оливковій олії, яка широко відома своїми перевагами для серцево-судинної системи. Він також є чудовим джерелом вітамінів групи B, необхідних для належної метаболічної функції.

Проте тривале надмірне споживання смальцю також може викликати занепокоєння щодо споживання насичених жирів. Це може загрожувати ризиком серцево-судинних захворювань. Хоча останні дослідження показують, що помірне споживання не завдає суттєвої шкоди здоров’ю серця.

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