Коли соняшникова «золота». Чим замінити базову олію українського раціону без шкоди для здоров’я і гаманця

2 травня, 14:20
Соняшникова олія не завжди може бути незамінною на кухні (Фото: freepik)

Соняшникова олія не завжди може бути незамінною на кухні (Фото: freepik)

Зростання цін на соняшникову олію змушує українців змінювати кулінарні звички та шукати альтернативи у щоденному раціоні.

Вартість соняшникової олії на полицях популярних супермаркетів в Україні у квітні суттєво зросла порівняно з березневими цінами. Це справжній антирекорд за останні дев’ять років.

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Дослідження споживання олії в Україні показують, що нашим основним джерелом жиру в раціоні є саме вона. Її додають до салатів, випічки, а найчастіше використовують для смаження.

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Навколо користі і шкоди соняшникової олії постійно тривають наукові суперечки. Медичні дослідження говорять про зв’язок постійного вживання цієї олії і збільшення ризику смертності від ішемічної хвороби серця. Причиною тому велика кількість жирних кислот Омега-6 в соняшниковій олії. Молекули Омега-3 дуже пластичні й гнучкі. Вони —ідеальна «їжа» для «найшвидших» органів, насамперед — серця і мозку. Омега-6 же, навпаки — загущують кров, уповільнюють обмінні процеси. Вони нам теж потрібні, але в своєму надлишку провокують запалення і атеросклероз. Попри те, що науковці спростували деякі з цих тверджень, існують більш корисні альтернативи соняшниковій олії.

Більш корисні альтернативи соняшниковій олії

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Варіанти корисних олій для салатів, овочів, каш

Дуже хороший нейтральний варіант для салатів — оливкова extra virgin. Серед всіх олій вона містить максимальну кількість Омега-9.

Літо на тарілці: cоковитий салат із грильованої кукурудзи та авокадо з фетою

Цей чудовий салат з кукурудзи, зеленої цибулі, халапеньйо та авокадо, змішаний з пікантною заправкою з пахти та фети, — це як літо на тарілці.
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1. Лляна олія

Вона на 80% складається з Омега-3, тому має такий специфічний запах. Корисна для імунітету, активує роботу мозку, корисна для серця, судин, системи травлення, допомагає позбутися закрепів. Має маленький термін зберігання, оскільки швидко окислюється. Зберігайте в холодильнику і не використовуйте, якщо олія стала гірчити.

Простіше окрошки: рецепт холодного болгарського супу Таратор

Це легкий та приємний холодний суп, який готується швидко, має мало калорій та ідеально смакує влітку та в будь-яку пору року, коли захочеться свіженького.
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2. Кунжутна олія

Містить лецитин, який допомагає відновлювати клітини печінки. Допомагає регулювати рівень холестерину. А ще дуже багата на кальцій. Має приємний горіховий смак і запах.

Китайський салат Лян Бань Феньси зі скляною локшиною та овочами

Це проста веганська страва, яка часто з'являється на обідньому столі в Китаї та й інших країнах світу.
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3. Гарбузова олія

Це джерело вітамінів і мінералів. Її можна додавати в каші й салати. Стимулює імунітет, підвищує захисні властивості організму, покращує моторику кишечника і жовчовивідних шляхів, уповільнює процес старіння, допомагає регулювати вуглеводний і ліпідний обміни. Навіть сприяє поліпшенню репродуктивної функції у чоловіків.

Овочевий салат з горіхами та гарбузовою олією: рецепт до обіду та вечері

Салат з помідорів з огірків може бути ще більш цікавим у подачі в грузинському стилі. Додайте трохи горіхів, насіння та олії.
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Альтернатива соняшниковій олії для смаження

Точка димлення — це температура, за якої олія стає небезпечною і починає утворювати дим. Перевищення цієї температури призводить до утворення радикалів, які взаємодіють з киснем і утворюють шкідливі сполуки. Вони можуть завдати шкоди клітинам і ДНК організму. Небезпечною є особлива сполука HNE, яка накопичується за тривалого та повторного використання олії.

Найкраща олія для приготування їжі — кокосова олія, топлена олія (ГХІ), вершкове масло і рафінована пальмова олія. Адже саме вони зберігають найбільш стійкі до нагрівання температури. Вони зберігають стабільність за високих температур.

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Смалець підходить для смаження овочів або яєць, оскільки витримує високі температури. Він має температуру димлення 188 °C. Це добре, тому що коли їжа починає горіти, вона виробляє вільні радикали, відомі як причини захворювання на рак. Для смаження смалець — один із найкращих варіантів.

Користь смальцю полягає у високому вмісті мононенасичених жирних кислот, подібних до тих, що містяться в оливковій олії, яка широко відома своїми перевагами для серцево-судинної системи. Він також є чудовим джерелом вітамінів групи B, необхідних для належної метаболічної функції.

Проте тривале надмірне споживання смальцю також може викликати занепокоєння щодо споживання насичених жирів. Це може загрожувати ризиком серцево-судинних захворювань. Хоча останні дослідження показують, що помірне споживання не завдає суттєвої шкоди здоров’ю серця.

З більш хрусткою скоринкою: рецепт дерунів на смальці

Щоб похрумтіти улюбленою стравою не обов'язково висмажувати її до коричневого кольору. Достатньо просто скористатися смальцем.
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Рецепт піци-омлету до корисного сніданку чи вечері

Це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися смаком піци, уникаючи зайвих калорій та вуглеводів. Ви можете додавати до неї будь-які улюблені начинки.
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Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Соняшникова олія Зростання Ціна

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