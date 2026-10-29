Українка з Одещини увійшла до списку 100 жінок-героїнь світу у сфері агропродовольства

29 жовтня, 15:50
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Одеська аграрійка Алла Стоянова (Фото: Instagram @alla_stoyanova_izm)

Одеська аграрійка Алла Стоянова (Фото: Instagram @alla_stoyanova_izm)

Алла Стоянова, відома аграрійка з Одеської області, увійшла до топ-100 світових лідерок агросектору за версією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). 

Учасниця Всеукраїнської Аграрної Ради та Голова депутатської групи Аграрна Одещина Одеської обласної ради Алла Стоянова потрапила до номінації 100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development. Церемонія відбулася в рамках Всесвітнього продовольчого форуму 2026 року в штаб-квартирі FAO в Римі. Ця міжнародна відзнака вшановує жінок, чия діяльність сприяє позитивним змінам в аграрній сфері та сільських громадах. Про новину повідомила Всеукраїнська аграрна рада.

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На міжнародному відборі серед більш ніж 131 країни нагороджували за 609 номінацій. Українку Аллу Стоянову відзначили за лідерство, інноваційний підхід та зміцнення агропродовольчого сектору. Зокрема, експерти ООН відзначили такі її ключові досягнення в українському АПК:

  • Активна участь у модернізації систем зрошення, що критично важливі для посушливих регіонів півдня України.
  • Сприяння перезапуску та модернізації рибного господарства країни.
  • Залучення міжнародних інвестицій, збереження ланцюгів постачання та підтримка аграріїв під час війни.
  • Системна робота з просування жінок на керівні посади в сільському господарстві.
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«Стояти на цій сцені в Римі та чути, як на весь світ звучить ім'я України — це неймовірна гордість і водночас величезна відповідальність. Ця нагорода — відзнака кожної української жінки-фермерки, агрономки, дослідниці чи працівниці току, які сьогодні під звуки сирен виходять у поле, щоб зібрати хліб і нагодувати світ», — наголосила Алла Стоянова під час виступу в ООН.

Також ФАО зазначила, що подолання гендерного розриву в агросекторі може збільшити світовий ВВП на 1 трильйон доларів, водночас врятувавши від голоду понад 45 мільйонів людей по всьому світу.

Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Українці Аграрій Винагорода ТОП-100

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