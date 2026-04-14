Закладання виноградної ділянки — це новий напрям для агрофірми Ольгопіль з Вінницької області. Він допоможе вберегти насадження від вітрів та холодів.

Українська агрофірма Ольгопіль з Вінничини розпочала реалізацію нового напряму — закладання виноградної ділянки. Про це повідомила пресслужба компанії. Як зазначається, першим етапом для цього стало створення вітрозахисних смуг із насаджень фундука та мигдалю, щоб забезпечити оптимальний мікроклімат для майбутнього винограду.

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Нині висаджено фундук сортів Акорн, Вебба та Панський, а також сформовано смугу з мигдалю сортів Пента, Даймар, Делон, Лоран та інших. У агрофірмі додали, що така конфігурація дозволяє мінімізувати вплив холодних вітрів і водночас забезпечити достатню інсоляцію (вплив прямих сонячних променів) та тепловий баланс.

Висадження дерев у Ольгопіль / Фото: фото з olgopol.com

Пілотна ділянка займає площу близько 50 соток і закладається як базова для подальшого розвитку виноградарства в господарстві. «Обраний підхід відповідає сучасним агротехнологічним практикам, де створення захисних насаджень є ключовим фактором стабільності майбутніх виноградників, особливо в умовах півдня Вінниччини з його вітровим режимом і нерівномірним зволоженням», — зазначили на сайті.

Керівник господарства Павло Каленич прокоментував: «Цей проєкт для нас має стратегічну мету. Це крок до диверсифікації виробництва та розвитку нішевих культур із високою доданою вартістю. Наступним етапом стане підбір адаптованих сортів винограду та безпосереднє закладання плантації».