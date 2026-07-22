Серед основних питань, які NV поставив перед учасниками дискусійної панелі «Як покращити добробут українців: висновки експертів» були «як залучити інвесторів до України» та «коли українці зможуть заробляти 1500 євро на місяць»

За словами модератора панелі Олександра Кравченка, керівного партнера McKinsey в Україні, ¾ країн світу мають нижчий середній рівень. «Тобто, ми ставимо перед собою досить амбітну планку. І мені здається, це правильно. Ми, як українці, любимо виклики», — такими словами Кравченко анонсував дискусію, у якій взяли участь Пйотр Лукасєвіч, тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні, Iван Компан, засновник First Kyiv Investment Club, Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго, Крістіна Мікулова, Голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи.

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Яка ж думка експертів?

Пйотр Лукасєвіч, тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні зазначив, що цього року Польща увійшла до ТОП-20 світових економі та обійшла Японію за розміром ВВП на душу населення. «Чиста зарплата у Польщі дійсно вийшла на рівень 1500 євро. Як ми досягли до цього? Завдяки тому, що ми адаптували Європейські правила до нашої економіки», — наголосив Лукасєвіч.

Пйотр Лукасєвіч, тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні / Фото: Сергій Кацуренко/NV

Дипломат нагадав, що шлях Польщі до цієї мети розпочався ще у 90-х роках. І тоді її інтереси дуже сильно адвокатували сусідні країни, особливо Німеччина: «Можна сказати, що це було лише через економічну зацікавленість Німеччини мати дешеву робочу силу в Польщі. Згодом це змінилося дуже сильно завдяки політичним та соціальним трансформаціям у Польщі та Німеччині. Нам пощастило, що тоді ми отримали такий фундамент для нашого нинішнього успіху».

Адаптування Європейських норм і правил дозволило полякам стати «чемпіонами» з отримання доступу до європейських фондів, з яких у Польщі досі фінансується розбудова інфраструктури, соціальних сервісів та інших ознак сучасної європейської спільноти.

Другий фактор, який дозволяє Польщі приваблювати інвесторів, — це rule of low. «Нам пощастило уникнути олігархізації економіки та політики. Були спроби стати олігархом в Польщі, але завдяки вдачі та сильному антикорупційному тиску (навіть антикорупційному страху) на початку XXI століття вдалося створити атмосферу, яка дає набагато кращі результати тепер», — розповів Лукасєвіч.

Серед інших факторів дипломат назвав сильні інституції та залучення іноземних інвестицій. Замість дипломатичної відповіді, він навів дуже короткий приклад зі сфери будівництва польських автодоріг на початку ХХІ століття. «З 2001−2002 рр. ми почали думати, що нам потрібна мережа автострад. Як ви думаєте, хто першим з’явився у Польщі з валізами грошей? Китайці! У 2002−2003 рр. вони першими почали будувати дороги за правилами, які діяли до вступу Польщі до ЄС. Після 2004 року вони зрозуміли, що не можуть працювати в регуляторному середовищі, яке почало різко змінюватися. І пішли з нашого ринку. Хто прийшов після них? Звісно, німці. Вони почали будувати в 2−3 рази дорожче, але відповідно до правил. І це подало сигнал іншим інвесторам, що вони можуть працювати в Польщі: якщо німці змогли це зробити, то й інші зможуть», — згадав Пьотр Лукасєвіч.

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Він порекомендував українцям у Києві, та регіонах цінувати кожну іноземну компанію, яка з’являється і працює. Присутність іноземної компанії є сигналом іншим інвесторам, що це безпечне місце.

«Гроші закінчаться, донати закінчаться, гранти колись також закінчаться. А інвестиції завжди формують інше середовище», — резюмував Лукасєвіч.

Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні також наголосив, що не варто очікувати масового повернення мігрантів: «Це невелика ілюзія, що люди повертаються до Польщі». За його словами, останнім часом менше людей виїжджають з країни при стабільній кількості іммігрантів. Це створює враження, що хтось повертається до Польщі. Хоча ми, насправді, раді мігрантам.

Для повернення та залучення людей в Україну не потрібно будувати добробут нації. «Нація — це сильна ідея під час війни. Це, насправді, гарна ідея, яка дуже добре працює проти Росії». — наголосив Лукасєвіч. Але у довгостроковій перспективі потрібно будувати добробут держави, добробут інституцій, добробут суспільства, добробут людей.

Добробут нації - це «фантастична, велична ідея, яка рятує країну». Але приваблює людей громада, яка пропонує сервіси та певний рівень безпеки.

Iван Компан, засновник First Kyiv Investment Club, зазначив, що в математиці для вирішення задачі існують «необхідні і достатні умови».

Iван Компан, засновник First Kyiv Investment Club / Фото: Сергій Кацуренко/NV

Необхідні умови для залучення інвесторів: верховенство права та боротьба з корупцією. «Але мають бути і достатні умови. Тобто в української економіки має бути якась ідея», — наголосив Компан.

За його словами, впродовж української незалежності було кілька національних ідей, які дозволяли залучати інвесторів. У 90-х — приватизація та високі очікування від створення нової країни. У середині нульових почався другий етап розквіту української економіки, коли вдалося залучати інвестиції в банківську систему та індустріальні компанії. На його думку Україна, на жаль, повноцінно не скористалася обома можливостями.

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«Ідеї, навколо яких можна побудувати українську економіку — їх стає все менше. Бо 90-ті і середина нульових (особливо 90-ті) — це було навколо дешевої робочої сили. Так само, як це було в Китаї та Польщі. Але та величезна перевага, яка була — 52 мільйони високоосвіченого населення — зараз це вже не перевага. Нікому дешева робоча сила не потрібна», — переконаний Іван Компан.

У якості прикладу він навів Ілона Маска, який будує свої заводи там, де його інвестиції безпечні, бо роботу роблять роботи, і це коштує дешевше ніж людська праця.

Проте Україна отримала нову ідею. «Війна створила можливість для українського економічного розвитку. Навколо сильної армії, яка точно найсильніша на континенті, можна створити сильну економіку. Бо сильна армія потребує постачання, виробництво, енергетику та багато всього іншого. Але ми повинні цією можливістю скористатися», — наголошує інвестбанкір.

Він не відносить себе до категорії оптимістів, які вважають, що одразу після війни на Україну посиплються мільярди доларів інвестицій. І називає це можливим сценарієм, для реалізації якого потрібно пройти довгий і складний шлях. На думку Компана, все починається зі співпраці з МВФ, який може надати Україні найдешевші гроші, які є в світі.

Поки триває війна, наша країна отримує кошти від МВФ. «Але якщо ми будемо продовжувати так, як ми продовжували 30 років, то ми не побачимо інвестицій. А прямі іноземні інвестиції - це ключ до всього. Не буде інвестицій, не буде нічого. Гранти закінчаться — 100%. Всі ці конференції з відновлення в Лондоні, Еміратах, Сполучених Штатах — це все закінчиться. І Україна буде маленькою країною, у якої не буде грошей», — застеріг Іван Компан.

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А завдяки прямим іноземним інвестиціям, буде з’являтися малий та середній бізнес, і вдасться побудувати процвітаючу країну.

Крістіна Мікулова, Голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи свою ідею представила у вигляді своєрідної піраміди потреб Маслоу: «Якщо ми думаємо про інвестиції, які потрібно залучити в Україну, не треба чекати кінець війни, але почати вже зараз. [Ми] часто думаємо про саму вершину піраміди. Наприклад, про ваші чудові дрони, про рівень цифровизації, яка надихає… Вершина піраміди завжди надихає. Під час війни нам потрібно натхнення. Але без працюючої бази, без якісного фундаменту, піраміда може зруйнуватися».

Крістіна Мікулова, Голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи / Фото: Сергій Кацуренко/NV

Керівниця ЄІБ розповіла про чотири напрями, на які потрібно звернути увагу, порівнявши їх з природними елементами.

Вогонь. Це енергетика, де багато потенціалу долучити міжнародних і місцевих інвесторів. Якщо енергетика працює нестабільно, то не можуть стабільно працювати бізнеси, лікарні, школи, транспорт, громади.

Наприклад, за минулий рік Європейський інвестиційний банк виділив 300 млн євро кредиту і потім додатково ще 50 млн євро на нагальні потреби Нафтогазу, як внесок для підготовки до зимового періоду. Але Нафтогаз буде повинен реінвестувати еквівалентну суму в декарбонізацію і в відновлювану енергетику.

Також потрібно будувати стійку інфраструктуру з високим рівнем захисту. Україна вже вчить європейців, як будувати інфраструктуру майбутнього, яка може витримати різні типи шоків: конфлікти, війни та природні катастрофи.

Земля. Стійкі громади. «Як надихати дитину не виїжджати за кордон після університету, а працювати тут? Потрібно мати громади. Не тільки великі міста, де працюють школи, де працює громадський транспорт, де створюються робочі місця. Треба розташувати мотори економіки по всій території країни. Тому що, якщо у вас тільки один мотор економіки в столиці, то щось не працює правильно», — пояснює Крістіна Мікулова.

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Вітер. Це транспорт, логістика. «Ми бачимо багато можливостей інвестувати не тільки наші гроші, але також гроші приватних партнерів в цій галузі», — каже Мікулова.

У якості прикладу вона навела Львів, де ЄІБ працює над стратегією створення транспортного та логістичного хабу, що стане мостом між єдиним ринком Євросоюзу та Україною. «Це робота на десятиліття і це мільярди інвестицій. Тільки потрібне терпіння», — каже керівниця представництва ЄІБ, наголошуючи, що є ризик потрапити у пастку і зробити швидкі рішення, які потім не дозволять масштабувати ці інвестиції із залученням приватного сектору. Також потрібно координувати такі проєкти з країнами-сусідами: «Тому що вони також розвиваються, і якщо хочемо бути частинами однієї родини, нам потрібно координуватися один з одним».

Вода. Малий та середній бізнес. Тут багато підприємств, які створюють зараз жінки і ветерани. «Ми дуже пишаємося, що через місцевих партнерів можемо підтримувати підприємства, яких працюють. Ми відкрили доступ до більш ніж 400 млн євро інвестицій, які можуть отримати ваші підприємці», — наголосила представниця ЄІБ.

Крістіна Мікулова розповіла, що ЄІБ реалізує 600 проєктів по всій території України. Але вона вважає, що це краплі в океані, які потрібно масштабувати.

«Ми вже в іншій ситуації, ніж була у 2022−2023 рр., коли інвестори не хотіли думати про Україну. Зараз ми вже отримуємо питання: до яких секторів заходити, з ким співпрацювати», — каже представниця ЄІБ. Але щоб трансформувати інтерес в інвестицію потрібна гарна підготовка проєктів.

Євроінтеграція — не просто політична мета, а дуже прагматичний економічний сигнал інвесторам, що країна переходить на правила гри європейців. І це допомагає створювати середовище, в якому вони почуваються комфортно. Наприклад, верховенство права означає, що інвестора не турбує невпевненість, чи контракт буде виконано, чи право власності буде захищено.

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Дерегуляція важлива для бізнесу, тому що вона означає менше транзакційних витрат і швидку реалізацію інвестиційних проєктів.

«У нас вже є перший приклад інструменту, де буде брати участь приватній сектор. Це Amber Dragon Capital Infrastructure Fund. Ми знаємо ціну повної реконструкції країни, і без приватного сектора це неможливо зробити. Для цього створили фонд, в який ЄІБ інвестував 50 млн євро. Загалом там буде 200 млн євро», — нагадала Мікулова.

Що стосується масштабної міграції, то на її думку треба думати про Smart Migration Policy та стійкі громади. Створити з України країну, до якої люди хочуть переїхати — це також виклик до майбутнього.

Але після євроінтеграції часто виникають «культурні війни». Тому що вона може створити переможців та переможених. «Наприклад, я — продукт євроінтеграції. Я могла працювати в різних країнах Євросоюзу, я могла навчатися у Великій Британії до Brexit. Але, наприклад, люди в громадах на сході Словаччини не почуваються комфортно. І в цьому середовищі також можемо створювати False Narratives, Fake News. І потім у вас виникає „культурна війна“. Люди, які почуваються комфортно в Євросоюзі, вважають це як перемогу. Але також є люди, які вважають це поразкою. І правильною реалізацією процесу євроінтеграції, фокусом на фундамент піраміди і стратегією, ми можемо вирішити цей виклик», — резюмувала Мікулова.

Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго, вважає, що базовою перешкодою для залучення інвестицій в Україну є воєнні ризики, які не вдасться усунути до завершення активної фази бойових дій. «Але сьогодні найбільше інвестиції стримує нестабільність регуляторного поля. Дуже гарний приклад енергетика. У нас в квітні через абсолютно неочікуване регуляторне рішення зникло світло в країні. Почались відключення в теплу пору року. Тому що імпорт електроенергії з Європи і частина генерації новопобудованої не могли працювати через штучне обмеження цін», — нагадав Кудрицький.

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Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго / Фото: Сергій Кацуренко/NV

На його думку, через це рішення було зруйнувано дуже тендітну екосистему довіри інвесторів до сектора. Вони почали будувати проєкти і зупинились.

Він вважає, що без формування стабільного регуляторного поля, яке породжується проблемами з rule of law, Україна не досягне $1 трильйона ВВП. Кудрицький нагадав, що і до війни такого показнику також не було. А рух до нього був дуже повільний.

«Почати треба з того, що ми повинні нарешті почати грати за правилами, за якими грає цивілізований світ. І тільки після цього ми зможемо залучити інвестиції в інфраструктуру, в дороги, в енергетику. І тільки після цього ми можемо створити екосистему, де будуть приходити бізнеси, в зручне для них середовище, платити людям 1500 євро зарплати. І ми зможемо таким чином потрошку, але кожен рік, так само як Польща, рости. Адже Польща не росла на 20% в рік, вона росла на 5%. Але 25 років чи 30 років. І той, хто знає концепцію складного відсотка, він розуміє, що якщо ти ростеш трошки, але дуже довго і постійно, ти виростаєш до трильйона», — розмірковує ексочільник Укренерго.

Він вважає, що Україні перш за все потрібно перезавантаження державного управління і регуляторного поля. По-друге, правильна стратегія відбудови, щоб плани не залишилися «гравіцапами на папері».

Потрібно чітко усвідомлювати послідовність дій. Спочатку будувати інфраструктуру за гроші міжнародних фінансових інституцій. І тільки потім можна буде говорити залучення великих пенсійних, інвестиційних та інших фондів для заснування виробництв. І при цьому мати якусь державну стратегію.

Володимир Кудрицький вважає, що Rule of low — це той елемент реальності, яким Україна найбільше відрізняється від цивілізованого світу. «Ми не можемо сказати, що у нас абсолютно чесні незалежні суди, правоохоронні органи. І в цілому, що у нас, наприклад, захищена приватна власність. Тому, говорячи більш конкретно, в Євросоюз з Печерським судом ми не вступимо. В Євросоюз з недореформованими правоохоронними органами ми не вступимо. Я говорю зараз про ДБР, про економічну частину СБУ, про Нацполіцію і про Генпрокуратуру», — акцентував ексочільник Укренерго.

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Він вважає за потрібне взяти приклад з більш ефективних НАБУ, САП, БЕБ та оперативно перезавантажити інші органи та інституції: «Це тільки питання бажання. Україна повинна робити реформи. І саме ці реформи вона повинна робити, перш за все, тому що вона в війні. Тому що відкладання цих реформ робить нас набагато менш стійкими в цій війні. Витрачаємо ресурси на „Міндічгейти“ замість того, щоб вкладати їх в економіку або в сили оборони, в перемогу».

Він також вважає, що між закінченням гарячої фази війни і вступом України в ЄС буде період, який потрібно використати з дуже великою користю. Кудрицький називає цей час «регуляторним ельдорадо» в хорошому сенсі слова — коли ще не буде тяжких європейських регуляцій. В цей період всі будуть на інвестиційному жаргоні «купувати Україну». Буде велике бажання капіталу сюди зайти, щось побудувати або купити. Будуть створені фонди для реконструкції України.

«Я завжди наводжу приклад з енергетики. Магістральну лінію електропередач під час війни Укренерго будувало за рік-два. В країнах Східної і Центральної Європи це займає років 10. В країнах Західної Європи це може бути ніколи. Не тому, що ми розумніші або краще вміємо будувати, а тому що в Європі набагато жорсткіші регуляції», — пояснює Кудрицький.

Тому важливо не пропустити цей період і побудувати інфраструктуру, яку після вступу до ЄС буде неможливо створити.

Також учасники дискусійної панелі висловили думки про можливість досягти середньої зарплати в Україні на рівні 1500 євро.

Іван Компан вважає, що такого показника можна досягти як дуже швидко, так і ніколи.

«Навіть якщо ми реформуємо все дуже швидко, почнемо зараз і будемо успішно рухатись в цьому напрямку, навряд чи ми за наступні 3−5 років з точки зору rule of low станемо краще, чим всі наші західні сусіди. Що ми можемо запропонувати іноземному інвестору, щоб він не зупинився в Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, перетнув кордон з Україною і вклав гроші саме сюди? Оцю ідею, над якою ми повинні думати. Поки що це тільки армія і оборонна промисловість. Але має бути щось іще, і над цим треба думати кожен день і щось запропонувати світу», — вважає інвестбанкір.

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Пйотр Лукасєвіч переконаний, що інвестиції прийдуть до Львову, коли для них будуть чітке, прозоре та гарні середовище: «Це єдиний шлях залучити інвестиції з Польщі, Словаччини, Чехії спочатку до Львову, а потім, можливо, до інших регіонів».

Що стосується середньої зарплати у 1500 євро, то на його думку це буде можливо лише в разі, коли українська молодь змінить своє мислення. Дипломат розповів, що під час спілкування з львівськими студентами він дізнався, що 90% з них хоче отримувати доходи в євро замість гривні. «Ви ніколи не будете мати 1500 євро, ніколи з таким ставленням. Я це кажу серйозно. Можливо, еквівалент за 30 років. Але я всім серцем бажаю вам досягти цього рівня 1500 євро», — резюмував Лукасєвіч.

Крістіна Мікулова наголосила, що добробут знаходиться на верхівці піраміди Маслоу: «Але як ви його вимірюєте? Зарплатою? Можливо, це перша помилка? Потрібно змістити фокус з дуже швидких результатів. Ми маємо зробити добре замість швидко. Наприклад, збудували водогін за 9 місяців! Це чудово! Але яку якість води ви отримали з цього водогону? Краще пояснити людям, що для їхнього здоров’я важливо вірно пройти всі процеси».

Володимир Кудрицький нагадав, що сьогодні в Україні середня офіційна зарплата складає приблизно 600 євро «Я знаю, як можна швидко підняти середню зарплату. Вивести з тіні частину неофіційної. Думаю, 100−150 євро ми знайдемо зразу. А далі щоденна, постійна, рутинна робота. І протягом 10−12 років, нарощуючи обсяг економіки на 5−6% на рік, ми зможемо створити стільки продукту, щоб з цього продукту уділити на зарплату людям», — вважає ексочільник Укренерго.