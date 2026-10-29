БуБаБу, Ада Роговцева і Різнеманіття. 15 подій фестивалю Земля поетів, які варто відвідати

7-8 листопада у Львові пройде третій поетичний фестиваль Земля поетів. NV розповідає, на які події варто звернути увагу.

Найбільший поетичний фестиваль України об'єднає 70 подій і 200 учасників на чотирьох сценах: поетичні читання, дискусії, батли та концерти. Він відбудеться на вихідних у просторі !FESTrepublic і потішить поціновувачів поезії. В очікуванні фестивалю NV розповідає про події, на які варто звернути увагу, збираючись на фестиваль.

Реклама

Бути у світі: Як українцям протистояти імперським міфам і творити новий наратив

Коли: 7 листопада, 14:00

Локація: Леся: Café Europa

У важливій дискусії про протистояння імперським міфам та створення нових наративів про Україну для світу беруть участь філософ, публіцист, перекладач Вахтанг Кебуладзе, письменниця, літературознавиця і перекладачка Оксана Луцишина, письменниця та культурна менеджерка Саша Довжик, перекладачка і редакторка Анна Вовченко. Модерує дискусію поетка, публіцистка, культурна менеджерка, виконавча директорка Радіо Харті Іванна Скиба-Якубова.

Той, хто виріс на війні

Коли: 7 листопада, 16:00

Локація: Стус

Українські письменник, поет і ветеран російсько-української війни Артур Дронь та поет і військовослужбовець Валерій Пузік обговорюють видатного поета Володимира Сосюру, який свого часу був військовослужбовцем у армії УНР, виборюючи незалежність України.

Фото: пресслужба фестивалю

(Не)вимовлене: поетично-музичний перформанс

Коли: 7 листопада, 16:00

Локація: Шевченко

Ліна Екдаль (Швеція)Лінн Гансен (Швеція)Юлія Мусаковська & MANU (Михайло Балог)

Гості зі Швеції поетка і драматургиня Ліна Екдаль і художниця і письменниця Лінн Гансен а також українська поетеса, перекладачка, зокрема шведської літератури Юлія Мусаковська підготували для фестивалю спільний перформанс разом з саксафоністом Михайлом Балогом, відомим як MANU.

Індія починається з екзотичних птахів

Коли: 7 листопада, 17:00

Локація: Франко

Перформативне читання назву якому дав перший рядок з поетичного циклу Індія Юрія Андруховича 1990 року. Читає автор.

Різні мови. Спільне міфотворення

Коли: 7 листопада, 17:00

Локація: Леся Café Europa

Тут на відвідувачів чекає читання іноземних поетів, які візьмуть участь у фестивалі: Ліна Екдаль (Швеція), Лінн Гансен (Швеція), Маарʼя Канґро (Естонія), Март Канґур (Естонія), Катрін Вялі (Естонія), Мірʼям Парве (Естонія), Томіца Байсич (Хорватія), Іван Герцеґ (Хорватія), Сініша Матасовіч (Хорватія), Каролін Форше (США), Рейчел Де Воскін (США), Кшиштоф Чижевський (Польща), Станіслав Каліна Яґляж (Польща), Александра Зінчук (Польща), Марія Ілляшенко (Чехія), Клаудіу Комартін (Румунія), Ґіорґі Шоня (Грузія).

Реклама:

Міфологеми ніжності: Юрко Іздрик І Марʼяна Савка

Коли: 7 листопада, 18:00

Локація: Шевченко

Поети Юрко Іздрик та Мар’яна Савка підготували музично-поетичний стендап. Допоможуть їм у цьому музиканти Сергій Колесник, Сергій Гурін, Денис Тіхонов.

Піккардійська терція

Коли: 7 листопада, 20:00

Локація: Шевченко

Легендарний львівський гурт Піккардійська терція виступить із програмою, як отримала назву за віршем Василя Симоненка Бо ти на землі - людина.

Ми динаміт заклали в лоно міту

Коли і де: 8 листопада, 17:00

Локація: Шевченко

Спеціальна подія, на якій зберуться члени легендарного літературного угрупування БуБаБу. Юрій Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець символічно «відзначать» на фестивалі «200-річчя БуБаБу, яке не настане ніколи». У події також візьмуть участь українська поетка, письменниця, перекладачка Ярина Сенчишин та поетеса та видавець Мар’яна Савка. На гостей чекаютьт «БУрлеск, БАлаган і несподівані приБУльці», зокрема художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко, журналіст і музикант Роман Чайка та літературознавець, есеїст, публіцист, перекладач Юрій Прохасько.

Фото: пресслужба фестивалю

Різнеманіття

Коли і де: 8 листопада, 20:00

Локація: Шевченко

Концерт музиканта та військовослужбовця Олександр Положинський, в якому прозвучать пісні гуртів Тартак, Був'є та Ол.Ів'Є. В межах концерту відбудеться презентація чоловічої колекції бренд Гірчиця.

Я сів не в той літак: Вінграновський з іншого часу

Коли і де: 8 листопада, 15:00

Локація: Франко

Актор театру та кіно, директор і художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, голова комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук представить на фестивалі монолог-перевтілення, присвячений українському письменнику-шістдесятнику, режисеру, актору, сценаристу і поету Миколі Вінграновському

Реклама:

Як розбудити класиків? Досвід (ре)анімації

Коли і де: 8 листопада, 17:00

Локація: Франко

Режисер театру і кіно Максим Голенко, культурний менеджер, літературознавець, перекладач Тарас Демко, літературознавець, франкознавець і директор Дому Франка Богдан Тихолоз дискутують на тему повернення в публічний та інформаційний простір та переосмислення українських класиків. Модерую бесіду Історик, науковий керівник проекту Локальна історія Віталій Ляска.

Ада Роговцева: вечір з легендою

Коли і де: 8 листопада, 18:00

Локація: Франко

На гостей фестивалю Земля поетів очікує зустріч легенд української сцени та кінематографу, волонтерка, Ада Роговцева, яка пише поезію з юності. Свої авторські вірші вона публікує у соцмережах, також вони увійшли до її книги спогадів Свідотство про життя, яка вийшла у 2013 році.

Фото: Ада Роговцева/Facebook

Поезія лицарів

Коли і де: 8 листопада, 19:00

Локація: Франко

Театр Незламних реабілітаційного центру Unbroken разом із львівським Першим театром та музикантом Юрієм Йосифовичем (Йосифович Live) підготували музично-поетичний перформенс за збіркою віршів Українська лицарська поезія, що восени цього року вийшла у видавництів А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Режисером став актор театру і кіно, театральний режисер та ветеран російсько-української війни Назар Павлик.

Інтелектуальна кава: Наше майбутнє, або гадання на кавовій гущі

Коли і де: 8 листопада, 12:00

Локація: Франко

Дискусія про майбутнє світу між філософом, публіцистом, перекладачем Вахтангом Кебуладзе, американською поетесою, редакторкою, перекладачкою та правозахисницею Каролін Форшге, поетом, прозаїком, перекладачем і фінансистом Павлом Матюшею, чеською поеткою, письменницею, перекладачкою та редакторкою українського походження Марією Ілляшенко, американською письменницею, поетесою, акторкою і професоркою Чиказького університету Рейчел Де Воскін та естонським філософом і перекладачем Марґусом Оттом. Дискусія вестиметься англійською мовою без перекладача.

Реклама:

Національний пантеон і пантеон українських поетів

Коли і де: 8 листопада, 14:00

Локація: Стус

Розмова на тему героїв, які мають бути поверненні до України і покоїтися в Національному пантеоні України, а також про створення і збереження пантеону українських поетів. У ній беруть участь письменник, літературознавець, літературний критик Ростислав Семків, публіцист, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані та літературознавиця, поетка, перекладачка Ірина Старовойт.

Із повною програмою можна познайомитися на сайті фестивалю Земля поетів.