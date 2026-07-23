Готували для фестивалю. У Видавництві Старого Лева розповіли, наклади яких книг згоріли на друкарні Конві в Києві

Про це розповіла головна редакторка ВСЛ та засновниця львівського книжково фестивалю BestsellerFest Мар’яна Савка. Наклади книг, які згоріли на друкарні, мали бути представлені на фестивалі у Львові. Також на цій же друкарні не встигли надрукувати кілька видань, презентації яких також планувалися на фестивалі у серпні.

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«Під час пожежі внаслідок ракетної атаки на складі друкарні Конві були повністю знищені два наші вже надруковані наклади. Серед них — довгоочікувана новинка Богдана Коломійчука Львівський ґамбіт, яку ми готували до BestsellerFest. Також повністю втрачено наклад книжки Сельми Лаґерльоф Мемуари дитини. Її вихід доведеться відкласти», — розповіли у видавництві.

Фото: Мар'яна Савка/Facebook

На фестивалі також були заплановані презентації книг Ольги Гуцал Якщо стрибнули, то гребіть і Хоробрість жити вдвох та книзі боксера Володимира Кличка і Тетяни Кіль FACE: метод, який долає виклики. Видавництво переносить передпродажі цих видань на невизначений термін.

Фото: Видавництво Старого Лева

Тим не менш Володимир Кличко не пропустить презентації своєї книги на фестивалі BestsellerFest у Львові і виступить на запланованій події.

Під час масованої ракетної атаки на Київ на друкарні Конві згоріло майже пів мільйона книг і напівфабрикатів книг на складі й у виробничих приміщеннях, знищено або залито водою друкарське обладнання. За попередніми даними втрати друкарні становлять 7,5 млн грн. NV відвідав друкарню і показав наслідки атаки.