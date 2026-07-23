Готували для фестивалю. У Видавництві Старого Лева розповіли, наклади яких книг згоріли на друкарні Конві в Києві
У друкарні Конві згоріли наклади двох книг Видавництва Старого Лева (Фото: NV/Ігор Кузнєцов)
19 липня російські окупанти поцілили ракетою по друкарні Конві у Києві, де зокрема друкувались нові книги Видавництва Старого Лева.
Про це розповіла головна редакторка ВСЛ та засновниця львівського книжково фестивалю BestsellerFest Мар’яна Савка. Наклади книг, які згоріли на друкарні, мали бути представлені на фестивалі у Львові. Також на цій же друкарні не встигли надрукувати кілька видань, презентації яких також планувалися на фестивалі у серпні.
«Під час пожежі внаслідок ракетної атаки на складі друкарні Конві були повністю знищені два наші вже надруковані наклади. Серед них — довгоочікувана новинка Богдана Коломійчука Львівський ґамбіт, яку ми готували до BestsellerFest. Також повністю втрачено наклад книжки Сельми Лаґерльоф Мемуари дитини. Її вихід доведеться відкласти», — розповіли у видавництві.
На фестивалі також були заплановані презентації книг Ольги Гуцал Якщо стрибнули, то гребіть і Хоробрість жити вдвох та книзі боксера Володимира Кличка і Тетяни Кіль FACE: метод, який долає виклики. Видавництво переносить передпродажі цих видань на невизначений термін.
Тим не менш Володимир Кличко не пропустить презентації своєї книги на фестивалі BestsellerFest у Львові і виступить на запланованій події.
Під час масованої ракетної атаки на Київ на друкарні Конві згоріло майже пів мільйона книг і напівфабрикатів книг на складі й у виробничих приміщеннях, знищено або залито водою друкарське обладнання. За попередніми даними втрати друкарні становлять 7,5 млн грн. NV відвідав друкарню і показав наслідки атаки.