Знищено 250 тисяч шкільних підручників. РФ зруйнувала друкарню Конві в Києві

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ на столицю України у місті знищено друкарню групи Конві - одного з найбільших підприємств України, де друкують шкільні підручники.

Про це повідомила комерційна директорка групи Конві Вікторія Гайдай.

Вона написала, що внаслідок влучання балістичного ракети величезні цехи залишилися без даху. Найбільше постраждали друкарський та палітурний цехи, де було знищено або залито водою обладнання. Крім того вщент вигоріли офісні приміщення друкарні.

Реклама

Внаслідок атаки повністю знищено майже 250 тисяч підручників для 9 класу, готових до відправки в школи. Пошкоджено частково готова видавнича продукція загальним тиражем близько 350 тисяч книг, зокрема підручники для 4 класу.

Фото: Viktoriia Haidai/Facebook

Фото: Viktoriia Haidai/Facebook

Фото: Віктор Круглов/Facebook

Постраждала продукція україинський видавництв Ранок, Грамота, Літера ЛТД, Лінгвіст, книголав, Лабораторія, Артбукс, АССА, Каламар, Атена, Астон, Букшеф, MISON, Вища школа, Медицина, Апріорі та інші.

«Ціль ворога очевидна — підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою. Але їм нас не зламати. Ми вистоїмо та відбудуємо друкарню, щоб і надалі забезпечувати дітей усім необхідним для навчання», — написала Вікторія Гайдай.

На щастя працівники друкарні не постраждали.

«Шість сотень тисяч книжок, бляха. Разом з книжками Книголав, які були розташовані в іншому складі, знищено майже 1 млн українських книжок за одну ніч. Я не можу без сліз дивитися на ці руйнування. Біль і одночасне бажання діяти. Ми відновимо та надрукуємо нові книжки. Аби знати, що вони важливі для українців», — написав голова наглядової ради видавництва Ранок Віктор Круглов і поділився фото та відео наслідків удару.

«На даній типографії ми вже багато років друкуємо наші новинки. Саме тут мали вийти друком романи „Бунтівна відьма“, „У пошуках істини завітайте до бібліотеки“, „Візит загону горлорізів“. Наразі ми не знаємо про стани накладів, проте попереджаємо про їхні можливі затримки», — написали у видавництві ArtBooks.

Також про пошкодження офісних приміщень повідомило видавництво Арк.Юей. У редакційних приміщеннях вибито вікно, все всіяно битим склом.

Реклама:

«З нашою командою усе добре, це головне. Трохи поприбираємо, усунемо наслідки рускава міра та продовжимо роботу, адже здоровий глузд завжди мусить перемагати».

Про знищення майже 250 тисяч книг на складах повідомило видавництво Книголав. Також вогнем знищена редакція видавництва MISON.