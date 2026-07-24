В Україні зʼявиться нова державна літературна премія Воля: кого відзначатимуть

Міністерство культури започаткувало нову щорічну державну літературну премію Воля, яка відзначатиме сучасну прозу та переклади книжок про Україну.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, ця премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції в глобальний дискурс.

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Премія охоплює три номінації:

найкраща українська прозова книжка;

найкраща українська документальна книжка;

найкраща документальна книжка іноземного автора чи авторки про Україну, перекладена українською мовою.

Лауреати в кожній із трьох категорій отримають грошову винагороду в розмірі 400 тисяч гривень.

Ініціаторкою премії стала заступниця міністерки культури Богдана Лаюк. Вона розповіла, що складу журі Волі увійшли:

літературознавець і перекладач Уям Блекер;

письменник і військовослужбовець Олександр Михед;

письменниця й перекладачка з французької Ірина Славінська;

літературна критикиня й редакторка видавництва Темпора Богдана Романцова.

Голова складу журі — літературознавець і директор видавництва Смолоскип Ростислав Семків.

Фото: Мінкульт

«Вільно говорити, писати, видавати й читати — привілей незалежних. Я впевнена, що премія спонукатиме нас все глибше замислюватися над суттю волі для українців й пояснювати цей феномен іноземцям, а також просто говорити про хороші книжки», — зазначила Лаюк.

До участі приймають книжки українських та іноземних живих авторів, видані українською мовою українськими видавництвами у період з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.

Подавати книжки можуть лише видавництва. Один видавець має право номінувати не більше ніж три видання у кожній категорії.