На складі було 300 тисяч книг. У видавництві КСД показали наслідки атаки РФ

У вівторок, 27 жовтня, на Харківщині постраждав склад харківського видавництва КСД. На наступний день видавництво повідомило, що на момент удару там зберігалося 300 тисяч книг, і показало наслідки удару.

Судячи з опублікованих фото атака на склад була достатньо руйнівна. Частина книг вигоріла, частина постраждала від води, а частина книг на палетах вціліла, проте невідомо, як на книги вплинуло задимлення.

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«Наразі можемо сказати, що на складі, який постраждав від ворожої атаки, було близько 300 тисяч книжок. Скільки з них вдасться врятувати — поки невідомо, ми працюємо над цим. На складі були пожежі, їх гасили рятувальники, а сильне задимлення вплинуло й на якість примірників, які не постраждали від вогню та води», — зазначили у видавництві.

Фото: КСД/Facebook

Фото: КСД/Facebook

Команда також повідомила, що пошкодження складу може вплинути на старт продажів новинок, запланований на 5 листопада.

«На жаль, не всі новинки встигли доїхати до книгарень. Частина книжок уже є в деяких магазинах, частина туди не потрапить, на жаль, а деякі новинки будуть доступні лише онлайн.

Фото: КСД/Facebook

Фото: КСД/Facebook

Фото: КСД/Facebook

Ми ще розповідатимемо про наявність конкретних видань, але просимо поставитися з розумінням до ситуації: наразі ми не зможемо забезпечити всі наші фізичні книгарні потрібною кількістю кожної новинки, про яку сьогодні розкажемо", — пояснила команда.

Під час російських обстрілів у липні-серпні 2026 року українські видавництва втратили майже 10 млн книг, частина з них це шкільні підручники.