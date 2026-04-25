Що читає Марко Черветті. Італійський шеф-кухар називає книжки, які прочитав останнім часом, і вони йому сподобалися

Марко Черветті розповів про нещодавно прочитані книжки, які здалися йому цікавими (Фото: DR)

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group розповів NV про п’ять нещодавно прочитаних книжок, які справили на нього враження. Це роман американського лауреата Нобелівської премії, книжка одного з найбільш видаваних сучасних українських літераторів і збірка притч мислителя стародавнього Китаю.