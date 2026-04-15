«Де ми зараз як культура». Відверта дискусія із Юрієм Андруховичем від Radio NV на фестивалі Книжкова країна у квітні

Відверта дискусія із Юрієм Андруховичем від від Radio NV на фестивалі Книжкова країна у квітні (Фото: Radio NV)

Radio NV запрошує на відкрите інтерв'ю з учасником проєкту 20 найкращих оповідань нової України: історії, що нас об'єднують — від Андруховича, Чеха, Жадана, Забужко, Амеліної, Карпи, Бабкіної, Цілик і не тільки

Цього року Radio NV запланувало серію інтерв'ю з авторами і авторками, твори яких увійшли у добірку 20 найкращих оповідань нової України. Проєкт знайомить українців з двома десятками творів, що найкраще віддзеркалюють період від Революції Гідності 2013−2014 до сьогодення. А головне — правдиво передають настрої цієї доби та українців.

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Гостем першого відкритого інтерв'ю стане Юрій Андрухович — поет, прозаїк, есеїст, перекладач, кандидат філологічних наук та «патріарх» сучасної української літератури.

Твір автора «Жертвопринесення» увійшов у список 20 найкращих оповідань нової України. Модерує дискусію Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV. Подія відбудеться у просторі книгарні Book.ua на квітневому фестивалі Книжкова країна на ВДНГ.

Тема: Де ми зараз як культура: ми перемагаємо чи програємо?

Коли: Неділя, 26 квітня, 15:00

Де: Київ, ВДНГ, павільйон 6, простір Book.ua

Вхід вільний за реєстрацією.

20 найкращих оповідань нової України — спільний проєкт Радіо NV і Міжнародного фонду Відродження, який репрезентує художній погляд як знакових авторів, так і авторів-початківців за 12 минулих років — періоду виняткових викликів для українців. Твори написані під час війни, але вони не про війну, вони про життя!

Організатори проєкту сподіваються, що вони допоможуть кожному українцю почути себе і зрозуміти нову країну, отримати відповіді на болючі запитання, знайти свій сенс, силу, натхнення жити далі. Бо тут зібрано справді сильні, живі й влучні твори.